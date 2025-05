Tuglie, il 6 giugno va in scena “E tu chi sei?”

Al Teatro Comunale, a sostegno del progetto Io Posso, la divertente commedia della Compagnia “La Calandra”, per la Regia Giuseppe Miggiano

TUGLIE (LE) – Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Tuglie, in corso Cesare Vergine, 76, andrà in scena “E tu chi sei?” per una serata a scopo benefico a supporto di Io Posso. I riflettori si accendono su una divertente commedia in tre quadri della Compagnia teatrale “La Calandra”, compagine salentina ormai ultratrentennale già nota per le sue produzioni, portate in scena in molti teatri italiani, e premiata con importanti riconoscimenti di settore.

L’obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi a favore del progetto solidale Io Posso, nato attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per aver reso il mare alla portata di tutti. Grazie a IO POSSO, infatti, nel Salento, nel 2015, è sorta la prima spiaggia attrezzata in Italia per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti e per i loro familiari. Oggi le strutture sono tre, a San Foca di Melendugno, Gallipoli e Porto Cesareo, ed altre simili ne sono nate, in diverse regioni italiane, proprio con il know di Io Posso.

L’appuntamento solidale di venerdì 6 giugno è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Tuglie e di Sannicola. “E tu chi sei?” è una commedia degli equivoci sofisticata e divertente firmata e diretta da Giuseppe Miggiano e interpretata da Pierpaolo De Lumè, Benedetta Fedele, Giovanni Serini e Federico Della Ducata.

LO SPETTACOLO

Solo una sedia in scena, perno di infinite soluzioni, tante quante sono quelle che intenta Paolo, un giovane e benestante avvocato alle prese con uno spinoso problema: Luisa, sua moglie, non lo riconosce più. La presenza di un maggiordomo intrigante, di una segretaria avvenente e la visita di una coppia di stravaganti parenti, ingarbugliano ulteriormente la faccenda, fino a farle assumere i tratti di un esilarante psicodramma, in una valanga di equivoci e di paradossi che conducono i protagonisti all’imprevedibile colpo di scena finale.

“E TU CHI SEI?”

Comedia in tre quadri

Regia Giuseppe Miggiano

Con Pierpaolo De Lumè, Benedetta Fedele,

Giovanni Serini, Federico Della Ducata

PREVENDITA e INFO

Informazioni ai numeri 366.1810331 – 334.1410883 – 349.4472471

Prevendite presso

IO POSSO – Calimera – 0832407746

HobbyFlora – Lecce – 0832316423

“Antico Forno” Chiesanuova – Sannicola

Lavanderia “Millebolle” – Sannicola

“Centro Estetico di Francesca Trianni” – Sannicola.

Ingresso 10 euro

IO POSSO

Il progetto solidale nazionale IO POSSO nasce 10 anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per aver reso il mare alla portata di tutti. Infatti, da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le) è nata la spiaggia di IO POSSO, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti. Nel 2022 una struttura gemella, sempre gestita da IO POSSO, è sorta a Gallipoli (Le), presso l’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli, e nel 2022 una terza nel centro di Porto Cesareo (Le).

Quello delle spiagge di IO POSSO è un format già preso come riferimento e replicato anche in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, un’altra in Emilia Romagna, entrambe gestite da associazioni locali, e l’ultima ha inaugurato nel 2023 in Basilicata, a Metaponto: si chiama “Il Sogno del Capitano”, con esplicito riferimento a Gaetano Fuso.

Il progetto IO POSSO mette inoltre a disposizione gratuitamente un camper attrezzato per chi, colpito da malattie fortemente invalidanti come la SLA, la SMA e distrofie muscolari o da traumi, ha bisogno di trasporto adeguato per spostarsi da casa.

IO POSSO opera a favore dell’inclusione sociale, con attenzione non solo al turismo accessibile. Da alcuni anni, tra l’altro, ha avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.