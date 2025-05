“Giurdignano Fest – Festa del Tartufo”, dal 30 maggio al primo giugno 2025

Si rinnova l’appuntamento con il tartufo e il racconto delle tante anime del Salento: in programma incontri tematici, degustazioni e percorsi esperienziali alla scoperta del territorio

GIURDIGNANO (LE) – Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025 torna nell’antico borgo di Giurdignano, nel cuore del Salento, “Giurdignano Fest – Festa del Tartufo”.

Promosso dal Comune di Giurdignano e dal Comune di Caprarica di Lecce in collaborazione con Puglia Expò – rete di chef, produttori e comunicatori del gusto – il festival propone un’esperienza immersiva in cui gastronomia, cultura e territorio si intrecciano in dialogo con realtà locali e nazionali.

Per tre giorni, il centro storico di questo piccolo Comune dell’entroterra salentino si trasforma in un laboratorio diffuso: talk, degustazioni, narrazioni, workshop e percorsi esperienziali ideati per promuovere un modello economico fondato su micro-realtà, filiere corte e antichi mestieri rivisitati con lo sguardo di oggi.

L’obiettivo è quello di attirare nel centro storico di Giurdignano professionisti della comunicazione, giornalisti, blogger e storyteller che avranno il compito di dare voce alle storie di chi vive questa terra, spesso affrontando faticose sfide quotidiane, dimostrando una straordinaria tenacia nel preservare le micro-economie e custodire le tradizioni locali.

Ogni giornata offrirà percorsi di scoperta unici, come la “Tartufo Experience” alla ricerca del pregiato fungo ipogeo con esperti tartufai e i loro cani, il “Tour Megalitico & Oil Experience” un’escursione tra dolmen e menhir abbinata a una serie di degustazioni dei migliori oli extravergine d’oliva locali e la “Wine Experience”, in compagnia di coltivatori e produttori della zona.

Il Palazzo Baronale di Giurdignano sarà il cuore pulsante dell’evento e ospiterà incontri con piccoli produttori, chef e ricercatori, pronti a condividere le loro conoscenze e passione per il tartufo e le altre eccellenze del territorio. Inoltre, saranno organizzati momenti di approfondimento su temi legati alla sostenibilità, alla tradizione e al turismo responsabile.

In Piazza Municipio e Piazza dei Caduti, dalle ore 18 alle 22, saranno allestiti gli stand gastronomici gestiti da produttori locali, dove cittadini e turisti potranno scoprire, assaporare e acquistare un’attenta selezione di prodotti tipici del territorio, tra cui street food, vino, olio e specialità al tartufo, per un’immersione autentica nei sapori e nei profumi del Salento.

“Il titolo di Città del Tartufo condiviso da Giurdignano e Caprarica, rappresenta non solo un riconoscimento di eccellenza, ma anche un nuovo simbolo di identità, per tutto il Salento, che vogliamo fortemente valorizzare” afferma il Sindaco di Giurdignano, Monica Gravante. “Questa cooperazione, fondata su un elemento comune e distintivo, rafforza la riconoscibilità e l’unicità della nostra comunità, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare insieme anche nuove attività imprenditoriali legate al turismo.”

“Sono certo che la collaborazione con Giurdignano e con la Provincia di Lecce in occasione di questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per consolidare una rete di sviluppo comune, in grado di promuovere un turismo più lento e sostenibile e proporre il nostro territorio come meta di riferimento per il turismo enogastronomico di qualità.” conclude Paolo Greco, Sindaco di Caprarica e Consigliere Provinciale con delega all’agricoltura.

Ecco il programma completo:

VENERDÌ 30 MAGGIO 2025

IL SALENTO TERRA DI VINO

Ore 8.00

WINE EXPERIENCE – IL PROFUMO DEL VINO

(riservato a blogger e giornalisti)

Barbatelle, vigneto, cantina, bottiglia, bicchiere e vino. Tutto made in Salento o quasi. In compagnia di coltivatori, produttori e Diego CONTINO.

PALAZZO BARONALE

Ore 10.30

WORK SHOP

SUA MAESTÀ IL TARTUFO – Dal Piemonte al Salento

Dal Piemonte (Alba) al Salento

con Gianluigi GREGORI – Direttore centro sperimentale di tartuficoltura

Andrea COLAGIORGIO – Associazione Regionale Pugliese Tartufo

Antonio DEGIACOMI – Centro Naz. Studi Tartufo – Alba

Michele FRISOLI – Associazione Regionale Pugliese Tartufo

Cosimo MARROCCO – Presidente GAL IsolaSalento

Mario VADRUCCI – Presidente Camera di Commercio di Lecce

Gabriella VILEI – Vice Sindaco del Comune di Giurdignano

Conduce Rosaria BIANCO

Ore 13.00

Approfondimenti GASTRONOMICI

Bianco o nero? Costoso o economico? Locale o globale?

La cucina di MASSERIA STALI – Caprarica di Lecce

Nell’interpretazione dello chef Gaetano VILLANI

In compagnia di Rita Esposito PICCINNO

In abbinamento i vini e gli oli della Masseria con SAMANTHA CENTONZE

Conducono Federica SGRAZZUTTI e Francesco ZOMPÌ

Ore 17.00

LE STORIE

Marta LAGNA – L’ARTE DELLA CALLIGRAFIA

Marta interpreta in modo originale e creativo l’antica arte della scrittura a mano, le sue mani danno nuova vita ad ogni lettera o parola, donando espressione a tutto ciò che dipinge che sia una tela, un muro, un divano o un corpo umano.

Intervistano Valeria BLANCO e Loris COPPOLA

Ore 19.30

LIBRI & CUCINA

“Le rape di Santino” di Pino DE LUCA – Edizioni Raggio Verde

*****

URBAN ASSASSINERIA – Bari

L’Assassina e il tartufo è una questione di tasca o di gusto?

La visione di Celso LAFORGIA

Conducono Vincenzo RIZZI e Francesco ZOMPÌ

In abbinamento il Negroamaro del Salento per spegnere o un distillato per bruciare? A voi la scelta.

SABATO 31 MAGGIO 2025

IL SALENTO CHE NON TI ASPETTI

Ore 8.00

TARTUFO EXPERIENCE

alla ricerca del tartufo con Aldo Borgia e i suoi cani (lagotto romagnolo)

PALAZZO BARONALE

Ore 10.30

CONVEGNO

GIURDIGNANO, CAPRARICA di LECCE e ROSETO VALFORTORE “Città del Tartufo”

Nuove destinazioni turistiche

Saluti del Prefetto di Lecce, Dott. Natalino Domenico MANNO

Giuseppa ANTONACI – Presidente ITS

Giuliano BORGIA – Borgia Tartufi

Antonella BRANCADORO – Direttore Associazione Nazionale Città del Tartufo

Antonio DEGIACOMI – Centro Naz. Studi Tartufo – Alba

Alessandro DELLI NOCI – Assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia

Monica GRAVANTE – Sindaco di Giurdignano

Paolo GRECO – Sindaco di Caprarica di Lecce

Lucilla PARISI – Sindaco di Roseto Valfortore

Donato PENTASSUGLIA – Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia

Conduce Antonella MILLARTE

Ore 13.00

Approfondimenti GASTRONOMICI

Il risotto al Tartufo e… Cosa abbinarci?

OSTERIA DEGLI AMICI – Giurdignano

Nell’interpretazione dello chef Giovanni GULLONE

In abbinamento: Nebbiolo o Negroamaro? con Cristian MOSCAGGIURI

Conducono Antonio AMENDUNI e Francesco ZOMPÌ

Ore 17.00

LE STORIE

Elia CALÒ e Benedetta LOCANE

creatori de IL GIARDINO SOTTO IL NASO (tra piante selvatiche e cocktail)

Il BARTENDER – TRA PASSIONE E PROFESSIONE

Intervistano Mariella PISCOPO E Pierpaolo SAMMARTINO

Ore 19.30

LIBRI & CUCINA

“Non me la Bevo – Godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode”

di Michele A. FINO – Mondadori Editore

*****

PASTA D’ELITE – Lecce

Quale pasta per il tartufo? Fettuccine, tagliatelle, tagliolini o altro?

La versione di Emanuela BRUNO e Alessio GUBELLO

Con Antonio MERCALDI (Ironfoodie) e Francesco ZOMPÌ

In abbinamento vini e oli del Salento con Giulio BENVENUTO

DOMENICA 1 GIUGNO 2025

CONOSCERE IL SALENTO

Ore 8.30

UN TOUR MEGALITICO & OIL EXPERIENCE

C’è ancora un futuro oltre al passato?

Dolmen, Menhir, frantoi ipogei e Abbazia Centoporte in compagnia di guide territoriali e Diego CONTINO

PALAZZO BARONALE

Ore 11.00

WORK SHOP

LE CITTA’ DEL TARTUFO, ECONOMIE E NUOVI MERCATI

con Marco CARRUEZZO – CEO Maestri Tartufai

Monica GRAVANTE – Sindaco di Giurdignano

Paolo GRECO – Sindaco di Caprarica di Lecce

Gianluigi GREGORI – Direttore Centro Sperimentale di Tartuficoltura

Sebastiano LEO – Assessore Formazione Professionale Regione Puglia

Gianfranco LOPANE – Assessore Turismo Regione Puglia

Roberto MONTI – Enoteca Monti, Spongano

Massimo MURCIANO – Tartufaio

Lucilla PARISI – Sindaco di Roseto Valfortore

Conduce Manuela LENOCI

Ore 13.00

Approfondimenti GASTRONOMICI

Pecore, formaggi e tartufi

In compagnia di Lina CUCUGLIATO, Gino DIMITRI e Nunzia MELCARNE

In abbinamento vini e oli del Salento con Valentina OTTOBRE

Conducono Paolo SCARCELLA (Assaggi a Sud Est) e Francesco ZOMPÌ

Ore 17.00

LE STORIE

Cesare SPINELLI

LE MACCHINE DA CAFFÈ SALENTINE CONQUISTANO IL MONDO

Intervistano Michele BRUNO e Jessica NIGLIO

Ore 19.30

LIBRI & CUCINA

“C’è ancora tempo – Storie di donne che resistono”

di Paolo MIGGIANO – Terrasomnia Editore

*****

CASA BORGIA – Giurdignano (LE)

La carbonara

nell’interpretazione di Daniele Seviroli

a seguire

Il rustico al tartufo del Bar Claudio di Taviano

In abbinamento i vini e oli del Salento

Conducono Katia PERRONE e Francesco ZOMPÌ