“Le Porte della Badessa”, il 31 maggio e il primo giugno a Castellana Grotte

Nel borgo antico di Castellana al via la due giorni della Pro Loco e del Comune tra cultura, spettacoli e gastronomia. Le decrepite porte d’ingresso in ferro o in legno del centro storico diventano quadri d’autore

CASTELLANA GROTTE (BA) – Sabato 31 maggio e domenica primo giugno si svolgerà la quinta edizione delle “Porte della Badessa” organizzata dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” e dal Comune di Castellana Grotte nel centro storico, entrando da vico Stracciato, una stradina tra le più strette d’Italia.

Obiettivo

rendere bello il brutto attraverso un’operazione culturale e nello stesso tempo di decoro urbano. In particolare il tema delle Badesse “mitrate” del monastero di San Benedetto di Conversano, che dal 1266 fino 1810 con gli stessi poteri del vescovo, esercitarono l’autorità temporale e spirituale su Castellana, è ormai diventato un argomento identitario per i castellanesi, di grande curiosità per i turisti e di interesse da parte di emittenti televisive nazionali.

Il progetto della Pro Loco, lanciato nel 2018 con l’edizione di quest’anno, potrà vantare complessivamente oltre 60 opere dislocate all’interno del centro storico, realizzando di fatto una vera e propria galleria a cielo aperto.

Programma

Sabato 31 maggio 2025 in Largo San Leone Magno

Ore 17,30, LABORATORIO CREATIVO DI DISEGNO “DOVE IL GIOCO DIVENTA ARTE” dedicato ai bambini. A cura di Mary Fanelli illustratrice del libro per bambini “Le Badesse di Conversano” di Carmen Mari, con la collaborazione dell’autrice prof. Carmen Mari in largo San Leone Magno.

Ore 19.00, INAUGURAZIONE E TAGLIO DEL NASTRO in “STRADINA DELLA BADESSA”, adiacente alla Chiesa Madre, una delle più strette d’Italia, dalla quale si accede al percorso di quest’anno. Con il taglio del nastro, prima sarà scoperto il murales realizzato da Maria Nitti nella stradina e inizierà poi il “percorso guidato” alla presenza del Sindaco Domi Ciliberti, gli assessori Fabio Caputo, Davide Sportelli e le autorità civili e religiose.

Presentazione delle opere dei 16 pittori partecipanti: Mario Pugliese, Maddalena Marzulli, Antonio Lanera, Sergio Gatti, Mary Fanelli, Pompeo Colacicco, Grazia Palazzo, Vito Melchiorre, Ludovica Longo, Roberta Netti, Danilo Babbo, Antonella Lozito, Giuseppe Dalena, Serena Nitti, Antonella Bellizzi.

Il percorso sarà arricchito anche dai cosiddetti “Frammenti”, mini-opere pittoriche su tavolette di legno inerenti il tema Badesse, realizzati da alcuni autori tra cui Maria Di Lauro, Marisa Netti, Valeria Loseva (LosevArt) e Domenico De Luca. Previste inoltre a partire dalle 19.30, quattro incursioni teatrali ogni mezz’ora (tratte dalla rievocazione storica ”Abatissae” a cura del gruppo teatrale Grocà guidato da Elvira Spartano.

Alle ore 19.30 poi , in largo San Leone Magno (angolo Sacrestia), presentazione del progetto, promosso dalla Pro Loco, del RESTAURO CONSERVATIVO dell’incisione del 1810 fatta scolpire dal Capitolo e dettata dall’avv. Vitantonio dell’Erba (1772-1833) sulla porta laterale della Chiesa Madre per celebrare la fine della giurisdizione badessale.

Ore 20.15, SHOW COOKING: LE RICETTE DELLE MONACHE del Monastera di Sant’Anna di Bastia Umbra a cura dell’Istituto Alberghiero “Consoli” di Castellana. Interverranno i docenti Agosino Calefati ed Ignazio Salicati. Per adesioni tel 338.2370162.

Inoltre, LABORATORIO ESPERENZIALE SUL CIBO DI UNA VOLTA, “ove il rivisitare e preparare antiche ricette incontra la convivialità”, a cura del professor Roberto Calisi, docente di Scienza e Cultura presso l’Istituto Alberghiero “Consoli” di Castellana Grotte.

Domenica 1° GIUGNO 2025 – Largo San Leone Magno

Ore 10.00, A CASA DELLA BADESSA, visita guidata al monastero di San Benedetto a Conversano con Tonino Fanizzi. Per prenotazioni e adesioni tel. 393.6388315.

Ore 18.00, TROVA UNA BADESSA, (all’interno del percorso) “Un’originale caccia al tesoro” per i più piccoli all’insegna della storia delle Badesse. A cura Di Nella l’Oliva e Valeria Loseva. Per adesioni tel 338.2370162.

Ore 19.00, IL BACIAMANI DELLA BADESSA (Piazza San Leone Magno), presentazione ristampa del libro di Tonino Fanizzi: “Il baciamani delle Badesse” a cura della Pro Loco. Coordina Mino Cardone.

Infine alle ore 19.45 LARGO SAN LEONE MAGNO “IN VOLO TRA SUONI LONTANI” Spettacolo di sbandieratori, timpanisti e figuranti a cura della “Militia Sancti Nicolai”

Durante la serata poi, lungo il percorso abbellito dalle piante del “Vivaio Vitti””, è prevista l’esibizione delle ballerine Rosa Sabatelli e Rosanna Tutino dell’Asd Passito Bailante di Castellana.In aggiunta nelle due giornate non mancheranno spettacoli, musica, proiezioni, teatro mostra di pittura a cura di CUBER ART e banchetti per l’esposizione di prodotti delle Monache del Monastero di Sant’Anna di Bastia Umbra (birre artigianali, marmellate, miele, sottoli, taralli, biscotti ecc). Inoltre degustazioni di VINO BADESSA delle Cantine Viglione.