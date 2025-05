Trani, “Loro dicono, noi diciamo”: la presentazione il 29 maggio

Armando Spataro, ex magistrato e giurista, presenta a Palazzo Beltrani il libro “Loro dicono, noi diciamo” e dialoga con i giornalisti Giancarlo Fiume e Domenico Castellaneta, alla presenza del sindaco Bottaro e del procuratore della Repubblica Nitti

TRANI – Ci sono momenti nella storia politica di un Paese in cui le parole assumono il peso di macigni. Esistono passaggi in cui le riforme non sono soltanto dibattiti accademici o tecnicismi legislativi, ma vere e proprie scelte di campo, capaci di ridefinire l’essenza di una democrazia.

Il libro “Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia e regioni”, edito da Laterza nel 2024, è una bussola per navigare la complessità delle modifiche costituzionali che il governo attuale propone. Il prestigioso giurista Gustavo Zagrebelsky, l’ex magistrato Armando Spataro e il docente universitario Francesco Pallante analizzano senza giri di parole il pericolo di un premierato che rischia di trasformarsi in una forma di leadership plebiscitaria, una riforma della giustizia che potrebbe minare l’indipendenza della magistratura e un’autonomia regionale differenziata che potrebbe cristallizzare in modo irreversibile il divario tra Nord e Sud.

Giovedì 29 maggio, alle 20:30, la suggestiva Corte “Davide Santorsola” di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani ospita un confronto necessario su questi temi. Armando Spataro, coautore del libro e figura chiave della magistratura italiana, dialoga con due autorevoli giornalisti italiani: Giancarlo Fiume, caporedattore della TGR Rai Puglia, e Domenico Castellaneta, caporedattore de La Repubblica Bari, per approfondire il contenuto del saggio e le sue implicazioni per il futuro del Paese.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro, interviene anche Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per offrire una prospettiva ulteriore sullo stato della giustizia e le proposte di riforma.

Nessuno spazio per eufemismi o per l’accettazione passiva di cambiamenti epocali. Ma una riflessione profonda su cosa significhi garantire l’equilibrio dei poteri e difendere i princìpi fondamentali di una democrazia che, pur imperfetta, è nata per garantire diritti, non per sacrificarli sull’altare della stabilità politica.

La serata si preannuncia come un’occasione imperdibile per chiunque creda che il futuro istituzionale del Paese sia una questione che riguarda tutti, nessuno escluso.

La partecipazione è libera ma è necessaria la prenotazione al link di Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-del-libro-loro-dicono-noi-diciamo-tickets-1299498066699?aff=oddtdtcreato

L’incontro con il giurista Spataro, uno degli autori del libro sulle prospettive istituzionali del nostro Paese, fa parte degli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani, visionabili sulla brochure: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html

I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it