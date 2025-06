A Torremaggiore il Premio “L’Oro della Puglia e di Federico II”

Un ricco programma di eventi dal 5 al 7 giugno celebrerà l’eccellenza olivicola dell’Alto Tavoliere con focus sulla Peranzana

TORREMAGGIORE – La città di Torremaggiore si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Premio “L’Oro della Puglia e di Federico II”, confermando così il suo ruolo centrale per la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Torremaggiore e OLEA – Associazione Nazionale degli Assaggiatori di Olio di Oliva e ideatrice del Premio, con la collaborazione del Gal Daunia Rurale 2020, del Consorzio Peranzana Alta Daunia. E ancora dell’Associazione La Peranzana, dell’I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti”, dell’I.C. “Via Sacco e Vanzetti” e dell’Ex Circolo Didattico “E. Ricci”, con il supporto organizzativo di One Eventi.

“L’Oro della Puglia e di Federico II”, si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2025 e offrirà un programma denso di appuntamenti dedicati ai produttori e ai cultori dell’extravergine di oliva, agli esperti del settore e agli studenti.

Programma

Si inizia dunqiue giovedì 5 giugno presso l’I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” con l’iniziativa “EXTRAVERGINE? Piacere di conoscerti”, un breve corso di avvicinamento all’assaggio degli oli rivolto agli studenti dell’istituto. L’appuntamento sarà replicato poi venerdì 6 giugno nella Sala del Trono del Castello Ducale, coinvolgendo questa volta gli studenti dell’I.C. “Via Sacco e Vanzetti” e dell’Ex Circolo Didattico “E. Ricci” di Torremaggiore.

Il clou della manifestazione si terrà sabato 7 giugno presso l’Auditorium dell’I.C. “Via Sacco e Vanzetti”. La giornata infatti si aprirà alle ore 9.30 con i saluti di benvenuto ai produttori da parte delle autorità, tra cui il Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo, la Senatrice Gisella Naturale e il Presidente dell’Associazione OLEA Renzo Ceccacci.

Alle ore 10.00 si terrà il convegno “L’olivicoltura dell’Alta Daunia: Peranzana, una risorsa per il territorio”, curato dal Consorzio della Peranzana Alta Daunia. Interverranno Giuseppe Lipartiti, Presidente Consorzio Peranzana Alta Daunia; Salvatore Germinara, Università degli Studi di Foggia e Luigi Catalano, Agrimeca Grape and Fruit Consulting. A moderare l’incontro sarà Nazzario D’errico, Direttore Consorzio Peranzana Alta Daunia.

A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione del 17° Premio Regionale “L’Oro della Puglia” e pure del 6° Premio Regionale “L’Oro di Federico II”, con la presentazione dei risultati e anche l’assegnazione dei riconoscimenti, sotto il coordinamento di Giorgio Sorcinelli, Direttore di OLEA e dei concorsi.

La giornata di sabato proseguirà in particolare , alle ore 19.30, presso il Castello Ducale di Torremaggiore con l’evento gastronomico “L’Oro nel Piatto”. Promosso da Olea è un’occasione unica per degustare eccellenze food accompagnate pure da una selezione di vini pregiati (evento a ticket).

In aggiunta la serata si concluderà con uno spettacolo di cabaret a cura degli Arteteca da Made in Sud e con la musica della Big Slave Band.

«Il Premio “L’Oro della Puglia e di Federico II” si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare la qualità dell’olio extravergine di oliva pugliese, con un focus speciale sulla preziosa varietà Peranzana e sul suo ruolo fondamentale per l’economia e la cultura del territorio. Anche quest’anno dedicheremo attenzione e spazio alle nuove generazioni con gli incontri dedicati agli alunni delle scuole della nostra città, per continuare a diffondere il valore del patrimonio enogastronomico che ci appartiene», sostiene il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.