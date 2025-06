“Vignaioli in tour”, domani primo appuntamento a Bari

Tre gli appuntamenti di avvicinamento all’evento di fine giugno “Vignaioli in Masseria”

PUGLIA – Sono tre gli appuntamenti di “Vignaioli in tour”, un prequel itinerante del festival diviso in tre tappe dedicate al vino naturale, al buon cibo e alla musica a ingresso gratuito in occasione della quinta edizione di Vignaioli in Masseria – la grande festa dedicata al vino artigianale che animerà gli spazi della suggestiva Masseria Spina di Monopoli il 29 e 30 giugno, con oltre 30 cantine artigianali da tutta Italia e dal mondo, centinaia di etichette in degustazione, incontri con i vignaioli, laboratori, tour guidati tra ulivi secolari, insediamenti rupestri e antichi frantoi.

Si comincia domani, 5 giugno alle 20.00 al ristorante U’Kor di Bari gestito da Haneul “Hannetta” Lee, che condivide la passione per il vino naturale. Originaria della Corea del Sud, “Hannetta” ha portato a Bari una parte autentica della sua terra, ispirandosi alla cultura gastronomica locale, creando così un punto di incontro tra due culture come la sua famosa focaccia al kimchi.

A partire dalle 20 domani sarà possibile degustare i vini di Staffelter Hof, un’azienda vinicola storica e pionieristica della Mosella, guidata da Jan Mathias Klein. I suoi vini, inclusi classici Riesling e audaci blend, sono noti per il loro gusto e la freschezza, con produzioni naturali a minimo intervento e senza l’aggiunta di solfiti. Per l’occasione è previsto anche un DJ set a cura di Vins che, con la sua passione per il vinile e la music scene di Berlino, animerà la serata con una selezione imprevedibile.

La seconda serata è per giovedì 12 giugno a Ostuni da Acquasanta dove la selezione di vini sarà quella di Sieman con Dj set di JDND, e infine il 19 giugno a Monopoli da Rosso Granato con i vini di Vino e le Rose e DJ set di Superluì.

L’ingresso è libero.

Consumazioni a pagamento.