La “Notte dei Tamburelli”, il primo giugno a Monteroni di Lecce

Le prove generali della Notte dei Tamburelli si terranno domenica 25 maggio 2025 presso l’Area Mercatale

MONTERONI DI LECCE – Presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo Adorno la terza edizione della “Notte dei Tamburelli”, la spettacolare ronda che accende l’estate del Salento al ritmo di centinaia di tamburelli.

Sono intervenuti Maria Antonietta Ianne, vicepresidente Associazione Helios Monteroni di Lecce, Fiore Maggiulli, direttore artistico Notte dei Tamburelli, Christian Casili, Consigliere Regione Puglia, Mariolina Pizzuto, sindaco del Comune di Monteroni di Lecce, Ramona Visconti, assessore alla Cultura e Turismo, Serena D’amato, insegnante di pizzica, Andrea Romano, Direttore Generale Provincia di Lecce

Svelato il ricco programma della Notte dei Tamburelli 2025 con ospiti regionali e nazionali: apriranno il corteo che partirà dalla sede dell’Associazione Helios, gli Sbandieratori e Musici della Città di Oria, e poi l’Arneo Tambourine Project, Marco Rollo e Ivan Bonetti, Alla Bua, Serena D’Amato e le sue scuole di ballo fino al dj set finale di Vassa e Leone.

Un corteo spettacolare che con oltre 200 tamburellisti di tutte le età e da ogni parte della provincia, ma anche da tutta la regione e oltre, si snoderà per le strade di Monteroni di Lecce, taglierà il centro storico per giungere all’Area Mercatale dove darà vita ad una ronda unica nel suo genere per numero di partecipanti.

Maria Antonietta Ianne, vicepresidente Associazione Helios ha aperto, emozionatissima, la conferenza stampa: “Siamo molto felici di aver ricevuto quest’anno tantissime richieste di partecipazione da tutta la Puglia e non solo, anche da Calabria, Lazio, fino ad arrivare alla Liguria”

Il suono del tamburello resta, dunque, un richiamo fortissimo anche per giovanissimi che ritrovano in questo strumento semplice, la chiave di lettura della storia del proprio territorio.

Andrea Romano, intervenendo in Conferenza stampa ha aperto con i saluti del Presidente Stefano Minerva e dell’intera amministrazione provinciale che ha inteso patrocinare questo evento: “Un evento che parla di noi, della nostra cultura, della nostra musica salentina e che a Monteroni si svolge in una giornata strategica dal punto della destagionalizzazione ma anche in un luogo che va a valorizzare il nostro entroterra. Una bellissima iniziativa da vivere con lo spirito di comunità, di una comunità che con l’amministrazione e l’associazione dimostra di voler porre al centro tematiche importanti non solo per Monteroni ma per tutto il territorio salentino”

Mariolina Pizzuto, Sindaco di Monteroni ha aggiunto: “La nostra amministrazione ha voluto appoggiare con gioia questo straordinario evento che non racchiude solo una semplice serata di musica e spettacolo ma tutta l’identità, la tradizione e la cultura del nostro territorio, grazie allo splendido lavoro dell’associazione Helios. Importante perché porta avanti un tema molto caro all’amministrazione comunale ovvero la destagionalizzazione turistica, lavorando per il bene di tutta la comunità”

È intervenuto inoltre in conferenza stampa anche il Consigliere Regionale Christian Casili che ha sottolineato la valenza culturale di quest’evento: “Il valore della Notte dei Tamburelli sta soprattutto nella conciliazione intergenerazionale. Bambini, genitori e nonni si incontrano in un momento di grande valore sociale, creando un connubio perfetto tra arte, istituzioni, cultura e comunità”.

In conclusione, della conferenza stampa l’invito dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Ramona Visconti, e del direttore artistico, Fiore Maggiulli, a partecipare il 1 giugno alla terza edizione della Notte dei Tamburelli.

Notte dei Tamburelli 2025

25 maggio – Ore 18.30 Area Mercatale – Prove generali

1 giugno – Ore 19.00 ritrovo Ass. Helios e partenza per la grande ronda

In occasione dell’evento l’area sarà allestita con stand gastronomici e area gluten free.