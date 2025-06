Monopoli, anteprima di Ritratti Festival 2025

Il 21 giugno, Giornata della Festa della Musica, concerto per la città sul sagrato della Basilica Cattedrale di Monopoli con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio “Nino Rota”

MONOPOLI – Dal 21 giugno al 10 agosto torna a Monopoli il Ritratti Festival, diretto da Antonia Valente, con un’edizione intitolata “Secret Codes – Elogio della follia” che conta 12 concerti serali, le sezioni Ritratti Exhibit, Breakfast with Bach, Ritratti sui tetti/Find Me, i laboratori Kids, Ritratti Talk, e due Spin-Off a settembre, oltre che gli abituali Ritratti à la carte a sorpresa. Ogni appuntamento è un invito a scoprire la musica in modo nuovo, attraverso progetti site-specific in grado di valorizzare il patrimonio storico pugliese e rendere la musica classica realmente accessibile a tutti.

Dalle conversazioni d’autore ai concerti, dalle installazioni sonore ai workshop, con i concerti realizzati in luoghi normalmente non fruibili dal pubblico, con un programma ricco di contaminazioni Ritratti si conferma uno degli eventi musicali dall’identità più originale e affascinante dell’estate del Meridione. Un’esperienza musicale capace di intrecciare arte e paesaggio, memoria e sperimentazione, e di promuovere il talento di giovani emergenti al fianco di ospiti di prestigio della scena internazionale.

L’anteprima del Festival è in agenda il 21 giugno

(sempre ore 21.00), nella Giornata della Festa europea della Musica. Sarà l’orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli diretta da Michele Nitti e con solisti i pianisti Cecilia Airaghi e Ettore Papadia, a dare il via con il concerto gratuito per la città sul sagrato della Basilica Cattedrale di Monopoli. Il programma include musiche di Hector Berlioz (Tristia marcia funebre per l’ultima scena di Amleto), Francis Poulenc (Concerto in re minore per due pianoforti e orchestra), George Bizet (L’Arlesienne, Suite n. 1 e Suite n. 2)

Durante la serata sarà annunciata anche la nuova edizione del Premio Ritratti – borsa di studio “Maria Giannulo”, istituito lo scorso anno con la creazione di un Premio intitolato alla memoria della nota sostenitrice del Festival.

«Tornare nella mia terra in occasione di Ritratti Festival è per me un ritorno alle radici, ma anche uno slancio verso il futuro, nel segno della musica, della bellezza e della condivisione. L’anteprima di questa XXI edizione, in occasione della tradizionale Festa europea della Musica del 21 giugno, assume un significato ancora più intenso in quanto vedrà protagonista l’orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, luogo fondamentale della mia formazione, da cui sono partita per costruire il mio percorso artistico e umano.

Ai giovani musicisti che oggi popolano le stesse aule in cui la generazione fondatrice del Festival ha mosso i primi passi, auguro con tutto il cuore che questo luogo sia, come lo è stato per noi, un trampolino verso sogni audaci. È anche per questo che dallo scorso anno abbiamo creato il Premio Ritratti – borsa di studio “Maria Giannulo”, dedicato a una delle più appassionate sostenitrici del Festival: un gesto concreto per sostenere i talenti di domani» spiega Antonia Valente, direttrice artistica di Ritratti Festival.

E prosegue:

«Ritratti Festival è da sempre un progetto modellato e forgiato dalla sua comunità. In questa edizione, i musicisti accompagneranno il pubblico in un viaggio affascinante tra codici nascosti e il mistero dell’empatia generata dell’arte. Vogliamo rendere omaggio a una delle dimensioni più enigmatiche e potenti della creazione artistica: quel mistero che ci trascina oltre il visibile, che trascende la materia e ci mette in contatto con la parte più profonda di noi stessi. Un’alterazione dei sensi capace di oltrepassare la coscienza, come accade nel teatro, nella musica, nella pittura: quella forza arcana che Federico García Lorca chiamava El Duende, il “custode di un tesoro nascosto”.

In un festival da sempre modellato e forgiato dalla sua comunità, i musicisti della XXI edizione porteranno per mano il pubblico a esplorare codici segreti e misteri dell’arte.

Cuore pulsante del Festival sono le artiste e gli artisti che hanno accolto l’invito della direzione artistica a partecipare alla programmazione musicale come ensemble residente, che quest’anno annovera: l’arpista Claudia Lucia Lamanna, il bandoneonista Marcelo Nisinman, la polistrumentista Anne-Lise Binard, i flautisti Leonardi Grittani e Alessandro Turi, il clarinettista Angelo Montanaro, il cornista Emanuele Urso, il fagottista Luca Franceschelli, l’oboista Gianluca Tassinari, i violinisti Sara Dionisia Zeneli e Lorenzo Rovati, i violisti Nora Romanoff Schwarzberg, Davide Montagne e Giuseppe Russo Rossi, i violoncellisti Konstantin Pfitz, Cosimo Carovani, Gabriel Ureña e Giovanni Crivelli. Ancora i contrabbassisti Nicolò Zorzi e Dunja Popovic, i percussionisti Jona Muscia, Diego Basile e Rosa Montañes Cerdá, i pianisti Marcos Madrigal, Alessandro Stella, Stephanie Gurga e Irene Alfageme e la stessa Antonia Valente.

Ritratti Festival 2025 è realizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione attiva di una rete di partner importanti: Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore, Conservatorio di Musica “Nino Rota”, Maurizio Meo soluzioni espositive, Acquedotto Pugliese. Il Festival è, inoltre, reso possibile grazie al programma di defiscalizzazione a sostegno del nuovo mecenatismo, l’Artbonus, per il quale si ringrazia Hello Group, Puglia Real Estate Management, Sime, Puglimpianti Fasano, La Pietra, Fratelli Gentile, Farmacia San Francesco da Paola, Bcc Alberobello, Sammichele e Monopoli, Dimola srl.

Ritratti Festival gode della media partnership nazionale di Rai Radio3 Classica e quella regionale di Radio Puglia.

Il calendario completo degli eventi satellite del cartellone è soggetto a variazioni e integrazioni. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del festival