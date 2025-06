I Dirotta su Cuba in concerto il 27 giugno a Manduria

Ad Acustica la travolgente funky band in concerto per il trentennale del primo album

MANDURIA (TA) – Per festeggiare i trent’anni dal loro primo album venerdì 27 giugno arrivano a Manduria i Dirotta su Cuba. La band che ha dato un nome al funky italiano sarà infatti protagonista del quarto appuntamento stagionale di Acustica | emozioni in purezza, rassegna firmata dalla direzione artistica di Salvatore Moscogiuri per Artilibrio, con l’apporto organizzativo della cantina Produttori di Manduria.

Reduce dal doppio sold out al Blue Note di Milano e dallo strepitoso concerto alla Casa del Jazz di Roma, la formazione capitanata dall’esplosiva Simona Bencini continua il suo Let’s Celebrate Tour!, che lo scorso anno ha onorato il trentennale del primo memorabile singolo Gelosia, con date in tutta Italia, e che nel 2025 continua le celebrazioni nel ricordo dell’esordio in un lavoro discografico completo.

Era infatti il 21 aprile 1995 quando la CGD pubblicava l’attesissimo Dirotta su Cuba, il primo album della band omonima, capace di piazzare ben cinque singoli in vetta alle classifiche dell’airplay radiofonico e di diventare ben presto Disco di Platino. Dallo scorso 30 maggio la riedizione di quell’album è disponibile in un vinile colorato di un vitaminico arancione, pubblicato e distribuito da Warner in edizione limitata.

Al primo album ne sarebbero seguiti altri sei, più uno speciale, e tantissimi singoli. Nel 1997 anche un Sanremo, accanto al miglior armonicista del mondo Toots Thielemans. Poi innumerevoli live e le collaborazioni con artisti di spessore, tra cui Mario Biondi, Neri per Caso, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo e Mario Venuti.

Il concerto

Sul palco allestito negli spazi esterni di Produttori di Manduria, i Dirotta su Cuba porteranno i successi che li hanno resi una band di culto. Solo per citarne alcuni: Gelosia, Solo baci, Liberi di liberi da, Dove sei, Legami, Ridere, Sensibilità, È andata così, Jesahel, Bang, Notti d’estate, Dentro ad ogni attimo, In riva al mare. Lo faranno proponendo nuovi arrangiamenti e una rinnovata line up a sette, che oltre alla voce della front woman Simona Bencini, vede Emiliano Pari alle tastiere, Stefano Profazi alla chitarra, Patrizio Sacco al basso, Vincenzo Protano alla batteria, Donato Sensini al sax e al flauto, Antonio Scannapieco alla tromba.

Restano sempre gli stessi il groove che conquista, la qualità di scrittura e di esecuzione dei generi funky, acid jazz e soul, e l’entusiasmo travolgente in cui la band trascina il pubblico nei suoi live, tutti da cantare e ballare. Come in un grande happening collettivo, che si rivela tale particolarmente a queste latitudini. «La Puglia – ammette Simona Bencini – si conferma la regione più funky d’Italia e dove sicuramente i Dirotta su Cuba sono più amati».

Il concerto del 27 giugno si terrà a partire dalle ore 21:00 (apertura cancelli alle ore 20:45), con ingresso libero. Per l’occasione, sarà inoltre disponibile un’area ristoro food & wine.