A Trani torna domani “Una Notte al Museo”

Domenica primo giugno 2025, nella suggestiva Corte Davide Santorsola a Palazzo delle Arti Beltrani, il format innovativo per tutta la famiglia, tra osservazioni astronomiche e scoperte culturali

TRANI – Domani, domenica primo giugno 2025, Palazzo delle Arti Beltrani e la sua spettacolare Corte ‘Davide Santorsola’ invitano il pubblico a un’esperienza immersiva che unisce astronomia, arte e storia in un’unica e indimenticabile serata.

Nel cuore di Trani, dove storia e arte si intrecciano in un dialogo senza tempo, torna “Una Notte al Museo”, l’appuntamento co-organizzato da Delle Arti ODV ETS e dall’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia che trasforma il Palazzo in un luogo di esplorazione e meraviglia. Il pubblico avrà così l’occasione di immergersi in un’esperienza emozionante, tra osservazioni astronomiche e percorsi culturali.

L’iniziativa, format consolidato delle stagioni artistiche di Palazzo Beltrani, fonde il mistero del cosmo e il fascino della cultura in una serata capace di coinvolgere adulti e bambini.

Al centro dell’evento, l’esplorazione dell’universo, con una particolare attenzione alla “Luna e a Marte”, due corpi celesti che continuano a ispirare scoperte scientifiche e immaginazione. Gli esperti guideranno i partecipanti attraverso un viaggio tra osservazioni astronomiche e approfondimenti, spiegando il ruolo fondamentale di questi astri nella storia dell’umanità.

Ma Una Notte al Museo non è solo uno sguardo al cielo

Le collezioni permanenti e le mostre temporanee del Palazzo delle Arti Beltrani, come l’esposizione dedicata ad uno dei più grandi fotografi italiani viventi “Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin”, a cura di Alessia Venditti, saranno aperte per visite serali, offrendo un’immersione nell’arte, nella fotografia d’autore e nella storia della città. Un’occasione per camminare tra mostre, dipinti e documenti storici, lasciandosi suggestionare dalle opere conservate nella Pinacoteca Ivo Scaringi e dalle storie che raccontano Trani attraverso i secoli con dei video-documentari sulla città, che ne svelano fascino e segreti (dalle 16:00 alle 20:00).

Per i più piccoli, un laboratorio interattivo dal titolo “Missione Spazio: dalla Luna a Marte” (dalle ore 19:30) permetterà loro di avvicinarsi all’astronomia attraverso giochi ed esperimenti. Un’occasione per stimolare la curiosità e offrire ai bambini la possibilità di scoprire le suggestioni dello spazio in maniera coinvolgente.

A partire dalle 20.00, quando il sole lascerà spazio alle prime stelle, inizierà la fase più spettacolare della serata: l’osservazione astronomica attraverso telescopi professionali. La Luna, con la sua superficie disseminata di crateri, e Marte, il pianeta rosso che da sempre alimenta sogni di esplorazione e colonizzazione, saranno i protagonisti di un’esperienza capace di suscitare emozione e meraviglia.

Una Notte al Museo è un appuntamento che riesce a coniugare intrattenimento e approfondimento scientifico, avvicinando il pubblico di adulti e piccini alla cultura e alla conoscenza con un format innovativo: trascorrere una serata all’insegna della scoperta, dove il cielo stellato e le sale espositive diventano un unico grande spazio di esplorazione.

Dal fascino lunare alla conquista marziana, il tetto di astri farà da cornice a questa imperdibile esperienza che fonde passato e futuro. Una notte che lascerà tutti con il naso all’insù!

I biglietti (ticket 10,00 euro, soci partner 8,00 euro, ticket Famiglia: 25,00 euro) sono acquistabili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/…/una-notte-al-museo/263817

Prenotazione obbligatoria laboratorio per bambini al seguente link: https://forms.gle/jrNF4bdDdWcjWhRd6

IL PROGRAMMA:

Dalle 16:00 alle 20:00 → Visita alle collezioni del museo e proiezioni di video-documentari sulla storia di Trani

Ore 19:30 → Laboratorio per bambini “Missione Spazio: dalla Luna a Marte!” (dai 6 anni in su, accompagnati almeno da un genitore, con prenotazione obbligatoria https://forms.gle/jrNF4bdDdWcjWhRd6).

Dalle 20:00 → Osservazione astronomica della Luna e di Marte con telescopi e spiegazioni scientifiche.

I prossimi appuntamenti con Una notte al Museo: venerdì 4 luglio con “Viaggiatori del cosmo: asteroidi e ammassi stellari”; giovedì 28 agosto con “Giganti Lontani: Nettuno e Saturno” e martedì 30 settembre con “Anelli e crateri: il fascino di Saturno e la Luna”, tutti con laboratori per ragazzi dai 6 ai 12 anni.

La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html

I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

La proposta degli abbonamenti per la stagione artistica 2025, acquistabili entro il 31 maggio, contempla: abbonamento socio “Gold”: 400,00 euro a persona con poltrona riservata, ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l’anno fino al 31 dicembre 2025; abbonamento “A tutta Musica” 19 eventi (12 concerti a Corte + 7 concerti dei Conservatori) a 185,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento “Musica a Corte” (11 concerti domenicali) a 145,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento “Teatro” (5 Spettacoli teatrali) a 50,00 euro a persona: posto riservato. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani.

Si può prenotare anche dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it