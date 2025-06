Lecce, a “Classica d’Estate & wine” Christian Costantini e Luigi Nicolardi

Domenica 29 giugno, nella Sala Giardino, verrà proposto un viaggio musicale vario e stimolante finalizzato a mettere in risalto le molteplici sfumature espressive del clarinetto e del pianoforte

LECCE – La magia delle sere d’estate incontra la bellezza della musica in un nuovo appuntamento da non perdere: domenica 29 giugno alle ore 20.45, nel verde della Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione), nel cuore di Lecce, la Camerata Musicale Salentina ospiterà un concerto di straordinario fascino, che vedrà protagonisti due giovani interpreti di grande talento: il clarinettista Christian Costantini e il pianista Luigi Nicolardi, vincitori del Premio CMS nell’ambito del Concorso Internazionale di Musica Classica e Jazz 2024 di Gallipoli.

L’evento fa parte della rassegna “Classica d’Estate & wine” 2025, un progetto che coniuga l’eccellenza musicale con la valorizzazione del territorio e delle sue atmosfere più suggestive. L’obiettivo è creare esperienze artistiche in cui la musica da camera possa dialogare con luoghi di particolare bellezza, avvolgendo il pubblico in una dimensione di ascolto raccolta, intensa e partecipata.

La serata si aprirà, come da tradizione, con un momento conviviale: agli spettatori verrà infatti offerto un calice di buon vino della Casa Vinicola Apollonio, per accogliere l’inizio del concerto in un clima rilassato e informale, immersi nel verde del giardino di Via Suppressa.

Il programma del concerto

propone un itinerario musicale vario e stimolante, pensato per mettere in risalto le molteplici sfumature espressive del clarinetto e del pianoforte. Il duo si cimenterà con alcune delle pagine più significative del repertorio del Novecento e della tradizione operistica ottocentesca. Si partirà con la Sonata per clarinetto e pianoforte di Paul Hindemith, composizione densa di contrasti ritmici e tensioni armoniche, in cui emerge la scrittura vigorosa e lucidamente architettata del compositore tedesco. Seguirà la brillante Fantasia da concerto sui motivi de La Traviata di Donato Lovreglio, un omaggio virtuosistico all’opera verdiana, che intreccia celebri melodie in un gioco di variazioni tecnicamente impegnative e di grande effetto.

Il viaggio

proseguirà con la Sonata per clarinetto e pianoforte di Nino Rota, una partitura dal carattere lirico e sognante, che rivela la sensibilità melodica del compositore noto soprattutto per le sue celebri colonne sonore cinematografiche. La serata si concluderà con la frizzante Sonatina di Malcolm Arnold, un brano intriso di leggerezza, umorismo e vivacità ritmica, che rappresenta al meglio lo spirito del compositore britannico, capace di coniugare rigore formale e fantasia creativa.

Con un repertorio che spazia tra romanticismo, modernità e suggestioni cinematografiche, e con l’interpretazione appassionata di due giovani e talentuosi musicisti, questo concerto si preannuncia come una delle tappe più interessanti della rassegna estiva.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione la Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

P. Hindemith, Sonata per clarinetto e pianoforte

D. Lovreglio, Fantasia da concerto sui motivi de “La Traviata”

N. Rota, Sonata per clarinetto e pianoforte

M. Arnold, Sonatina per clarinetto e pianoforte