“Elettra-Yerma”, il 14 e il 15 giugno a Bisceglie

La CompagniAurea presenta “Elettra-Yerma” presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory”. Le rappresentazioni concludono la stagione 2024/25 “Il teatro su misura per te”

BISCEGLIE – La CompagniAurea APS, diretta da Francesco Sinigaglia, torna in scena con le rappresentazioni conclusive del laboratorio teatrale della stagione 2024/25 “Il teatro su misura per te”, sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, rispettivamente alle ore 21:00 e alle 18:00. Lo spettacolo “Elettra-Yerma” realizza un focus su due personaggi femminili del teatro classico e contemporaneo, presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory”, in via Carrara Finizia 59, a Bisceglie.

“Elettra-Yerma”, nell’ambito delle iniziative di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale 2025 di Camera di Commercio – Bari, col patrocinio di FITA Puglia, Pro Loco Bisceglie e Fondazione DCL, porta in scena il frutto del lavoro dei gruppi laboratoriali d’età compresa tra i 12 e i 18 anni e tra i 19 e i 99 anni, per la regia di Francesco Sinigaglia.

Sulle assi si alterneranno: Gabriella Cosmai, Stefania Cosmai, Jon Llazani, Giulia Gargiulo, Donato Mastrapasqua, Pietro Mastrodonato, Ester Morgigno, Antonella Suriano, Giordana Valente e Marinella Valente, insieme a Simona Angione, Francesco Cafagna, Lucia Colamartino, Alessandro Colangelo, Elisabetta Di Benedetto, Ilaria Di Benedetto, Chiara Losapio, Angela Maria Orlando, Sergio Misino, Sara Monopoli, Katiuscia Nazzarini e Antonio Pisani.

L’associazione di promozione sociale CompagniAurea tiene a ringraziare per la preziosa collaborazione Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea, Gabriella Cosmai e Jon Llazani, assistenti alla regia, e Andrea Di Molfetta, per la cura delle luci e delle scenografie.