Lecce, “PugliArmonica Festival”: una speciale edizione

L’associazione PugliArmonica, attiva dal 2015 celebra il suo decennale dedicato a Donato Metallo: tra maggio e giugno prevista una serie di iniziative

LECCE – PugliArmonica, l’associazione pugliese attiva dal 2015 per il rispetto dei tratti autentici delle feste patronali in Puglia, festeggia quest’anno il suo decennale con un’edizione speciale del PugliArmonica Festival, nel cuore di Lecce. In programma una serie di appuntamenti, tutti aperti al pubblico, tra maggio e giugno, tra cui la mostra fotografica “Patronale” di Giuliano Sabato e Nicola Parente a Palazzo Scarciglia (inaugurazione 17 maggio, fino al 2 giugno).

E ancora un talk con rappresentanti nazionali, regionali e delle differenti province pugliesi e il premio PugliArmonica 2025 (24 maggio, Convitto Pamieri), la première del documentario originale “Facce da Feste” firmato da Federico Mudoni (30 maggio, Convitto Palmieri) e, per chiudere, il gran finale con l’invasione bandistica nel centro storico leccese e concerto in piazza sant’Oronzo (1 giugno).

Sarà una vera e propria festa per celebrare le feste: un momento speciale per unire operatori del settore delle feste patronali, amministrazioni, comitati feste, aziende, associazioni provenienti da tutto il territorio regionale, ma anche un vero e proprio evento pronto a richiamare pubblico, di appassionati o curiosi, a cui regalare occasioni musica e intrattenimento, in pieno stile “patronale”, sempre con l’obiettivo di divulgare consapevolezza sull’importanza di questo patrimonio immateriale di Puglia.

“È un momento speciale per celebrare la storia di PugliArmonica e quella delle feste patronali di Puglia, che richiamano, tra l’altro, migliaia di turisti durante tutto l’anno. Sono un’eredità da tutelare, che da memoria si fa rilancio per il futuro della nostra terra” dice Graziano Cennamo, presidente di PugliArmonica e direttore artistico di PugliArmonica Festival.

“Sono cresciuto nel cuore delle feste patronali, che ho sempre amato, fin da bambino. Quando ne ho sentito vacillare la forza, è salito in me un moto di protezione, quello che oggi è alla base della mia professione di custode di questo bene, prezioso come un monumento. Credo che il rispetto dell’autenticità delle tradizioni sia la forma più alta di innovazione” conclude Cennamo.

PROGRAMMA APPUNTAMENTI

Sabato 17 maggio – LECCE, Palazzo Scarciglia (via Libertini, 36) – ore 19

Inaugurazione mostra fotografica “Patronale” sulle feste patronali in Puglia, con opere di Giuliano Sabato e Nicola Parente.

“Il giorno del Santo”, così lo chiamano. Il tempo che passa lento, scandito dai rintocchi della sacralità. Mani logore che stringono il culto, gesti antichi ripetuti con devozione. È il giorno in cui tutto si ferma, e tutto si compie.

“Patronale” è un omaggio visivo alla ritualità popolare delle feste religiose del Sud Italia, dove il sacro e il profano si intrecciano in una danza ancestrale. Le immagini fermate dai due autori pugliesi, Sabato e Parente, da sempre sensibili alle ritualità del Sud, raccontano non solo i volti e i luoghi, ma il sentimento collettivo che si fa preghiera, festa e appartenenza. Una liturgia che affonda le radici nel culto, ma sboccia nella cultura. Un rito corale che attraversa generazioni, unisce i popoli, e si fa immagine viva di identità.

La mostra si realizza in collaborazione con la cooperativa sociale Artwork.

Sarà visitabile fino al 2 giugno, con apertura dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso libero.

L’evento inaugurale è previsto alle ore 19.00 di sabato 17 maggio. Alla presentazione, oltre ai due autori, intervengono Paolo Babbo (presidente ArtWork) e Graziano Cennamo (presidente PugliArmonica). Prevista la partecipazione della Banda di Aradeo (Le) che sfilerà per le vie del centro storico di Lecce dalle ore 18, come un allegro richiamo per salentini e turisti.

Sabato 24 maggio – LECCE, Chiostro del Convitto Palmieri – ore 19

Talk patronale “La Festa Patronale oggi. Riflessioni sui 10 anni di attività sul territorio” e consegna del Premio PugliArmonica 2025. L’evento sarà allietato dalla partecipazione del Gran concerto bandistico Città di Veglie (Le) che si esibirà interpretando alcune delle più note marce sinfoniche pugliesi.

Talk patronale “La Festa Patronale oggi. Riflessioni sui 10 anni di attività sul territorio”

Come è cambiato il valore delle feste patronali nella nostra regione ad oggi, a 10 anni dalla nascita di PugliArmonica?

Il talk mette a confronto rappresentanti istituzionali di enti, associazioni e comitati feste pugliesi che, come in un puzzle, racconteranno il contributo ricevuto da PugliArmonica in questi dieci anni di attività a favore della tutela e promozione della tradizione legata alle feste patronali.

Al Talk patronale intervengono, tra gli altri, Roberto Marti – senatore della Repubblica, presidente della 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), Loredana Capone – presidente del Consiglio regionale pugliese, Stefano Minerva – presidente Provincia di Lecce, Antonio Matarrelli – presidente Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne (Br), Adriana Poli Bortone – sindaco di Lecce, Corrado De Benedttis – sindaco di Corato (Ba), don Damiano Madaro – delegato Feste patronali Arcidiocesi di Lecce, Mario Vadrucci – presidente della Camera di Commercio di Lecce, Pasquale Marino – presidente Comitato Festa dell’Immacolata di Carmiano (Le), Graziano Cennamo – presidente PugliArmonica.

Ingresso libero.

Premio PugliArmonica 2025.

Giunto alla settima edizione, è un riconoscimento a chi, ogni giorno, si impegna nella tutela delle arti, dei mestieri e dei saperi connessi al mondo delle feste. Un omaggio silenzioso, ma profondamente sentito, a tutti coloro che, spesso lontano dai riflettori, custodiscono con dedizione l’anima più autentica dei nostri paesi.

Quest’anno il premio serve a mettere il focus su una figura indispensabile e forse troppo spesso non considerata, quella del portatore di statue. In particolare il premio PugliArmonica 2025 verrà consegnato a Gino Dell’Anna, del Gruppo Portatori Statue di Lecce, di cui è oggi il più anziano rappresentante, ancora attivo, in prima linea nelle processioni leccesi, ad alternarsi con i colleghi portatori, sotto il peso delle statue dei santi. Furono i fratelli maggiori a coinvolgerlo quando aveva appena 16 anni.

“Classe ‘41, Gino è portatore di statue da 68 anni nella sua città – dice Graziano Cennamo – con una passione, una devozione e una costanza che ci è sembrato dovessero essere premiate, nel nome, appunto, di quegli uomini e quelle donne che silenziosamente contribuiscono alla sopravvivenza dei tratti distintivi delle nostre feste patronali”.

Il premio PugliArmonica 2025 è rappresentato da un grande cuore di ceramica firmato dal maestro ceramista Oronzo Urso.

Ingresso libero.

Venerdì 30 maggio – LECCE, Chiostro cinquecentesco del Convitto Palmieri – ore 20

Presentazione e prima proiezione del docufilm originale sulle feste patronali “Facce da festa”, prodotto da PugliArmonica e firmato da Federico Mudoni.

In 50 minuti il videomaker salentino racconta il cuore pulsante delle feste patronali del Sud Italia attraverso le vite e le mani di tre protagonisti eccezionali e allo stesso tempo ordinari: Mario De Donno, Carlo Perrotta e Antonio Latino.

Mario è un bandista. Da decenni, la sua musica accompagna le processioni, i momenti solenni e quelli più gioiosi. La sua esperienza, forgiata tra suoni e passi, diventa il filo conduttore di una tradizione che si rinnova ad ogni celebrazione.

Carlo è un artigiano della luce. Proprietario di una storica ditta di luminarie, progetta e realizza strutture luminose che trasformano i paesi in cattedrali a cielo aperto. Dietro l’incanto visivo c’è un lavoro fatto di disegno, attenzione al dettaglio e corse contro il tempo, una tradizione tramandata di padre in figlio.

Antonio è l’ultimo ventolaro. I suoi ventagli devozionali, realizzati interamente a mano, sono oggetti simbolici e unici, appesi nelle case come segno di protezione. Con gesti pazienti, mantiene viva una forma d’arte artigianale destinata quasi all’estinzione.

Il documentario alterna momenti di osservazione silenziosa a passaggi più leggeri e ironici, offrendo uno sguardo intimo e autentico su tre mestieri che contribuiscono a definire l’identità di comunità radicate nella fede e nella tradizione.

Ad arricchire il racconto, le voci di due esperti: Graziano Cennamo, presidente di Pugliarmonica, e Francesco Danieli, in arte Mesciu Cicciu, direttore della rivista d’arte internazionale Krinomai. I loro interventi forniscono contesto, approfondimenti storici e curiosità, aiutando lo spettatore a penetrare il significato profondo del rito.

Facce da Festa è un viaggio visivo e umano che celebra chi lavora dietro le quinte dell’incanto, mantenendo viva una tradizione che continua a unire, emozionare e sorprendere.

Ingresso libero.

Domenica 1 giugno – LECCE, piazza sant’Oronzo – dalle ore 18.30

INVASIONE BANDISTICA. Sarà una vera e propria festa di musica e colori in pieno stile patronale nel cuore della città di Lecce. Al tramonto, il capoluogo salentino diventerà teatro di una piacevolissima invasione bandistica, con la partecipazione di una serie di gruppi che si snoderanno per le vie del centro fino a ritrovarsi nel concerto serale in cassa armonica in piazza sant’Oronzo.

PugliArmonica chiude i festeggiamenti per il suo decennale in un primo giugno speciale, nel luogo simbolo di Lecce, regalando note e colori di tradizione e la cassa armonica alla città, ai salentini, ai pugliesi, ai turisti e a tutti gli amanti delle feste patronali.

– Ore 18.30, invasione bandistica per le vie del centro storico a cura delle Bande di Matino, Lecce e Taviano, che partiranno simultaneamente dalla tre storiche porte della città (San Biagio, Napoli, Rudiae).

– Ore 20.30 concerto bandistico in cassa armonica, in piazza sant’Oronzo a cura della Banda di Taviano.

PUGLIARMONICA 2015-2025

“La mia è una vocazione che, con impegno e sano entusiasmo, con la bellissima squadra di PugliArmonica, mettiamo a disposizione di enti locali, comuni e comitati pro-festa” continua Cennamo. “Per condividere esperienze, per offrire un valido supporto e reinterpretare insieme il ruolo della Festa Patronale nell’odierna realtà”.

Nel corso degli anni, attraversati anche dalla pandemia, quando il settore degli eventi della tradizione si è trovato orfano di rappresentanza, PugliArmonica ha assunto anche un ruolo di referente istituzionale, contribuendo attivamente al dibattito sugli interventi a tutela dei lavoratori della tradizione colpiti dalle restrizioni durante il Covid-19 e partecipando all’iter legislativo regionale sulle feste patronali e sulle bande da giro, sostenendo le proposte di legge che ne valorizzano la dimensione culturale.

Il programma di eventi PugliArmonica Festival – Il decennale è dedicato a Donato Metallo, consigliere regionale prematuramente scomparso, lo scorso 22 aprile, a cui si devono le leggi regionali a tutela delle bande da giro e delle feste patronali in Puglia.

PugliArmonica Festival Decennale è organizzato da PugliArmonica con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia, con il patrocinio di Arcidiocesi di Lecce, Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e Camera di Commercio di Lecce, con il sostegno di ArtWork, Ascla, Sud gas service, Geo impianti.

Dettagli su www.pugliarmonica.it

info +39 391 407 1173