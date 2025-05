Sagra della Ciliegia Ferrovia 2025 a Turi

Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno la 33esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni di fiera mercato, gastronomia, musica e arte per l’appuntamento dedicato ad uno dei frutti più amati e alla sua varietà più diffusa in Puglia

TURI (BA) – Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025 si svolgerà la 33esima edizione della “Sagra della Ciliegia Ferrovia”. Torna a Turi l’attesissimo appuntamento annuale, evento di carattere fieristico, culturale e turistico, che punta i riflettori su uno dei frutti più amati del periodo primaverile. Si attendono numerosi turisti e visitatori, che torneranno ancora una volta ad affollare le strade del borgo situato a pochi chilometri di distanza dal capoluogo Bari, in occasione dell’evento organizzato dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, nell’ambito del progetto Il Tempo delle Ciliegie.

Particolarmente dolce e succosa, con una polpa di tipo forte e croccante, la “Ferrovia” è la varietà di ciliegia più diffusa e amata in Puglia, tanto da meritare una festa dedicata, occasione di promozione e valorizzazione di un prodotto di altissima qualità e un’opportunità di nuovi sbocchi commerciali e di vendita diretta. In un viaggio nei sapori e nella tradizione, Turi mette in mostra le bellezze del territorio e la bontà dei prodotti della sua agricoltura, accoglie il turista per trasportarlo in un’esperienza a tutto tondo tra enogastronomia, spettacolo, arte, tour guidati e mercatini. L’evento, infatti, colorerà le vie principali della città, proprio nel periodo centrale della raccolta; luoghi fulcro della manifestazione saranno il Borgo Antico, piazza Silvio Orlandi, piazza Antico Ospedale, largo San Giovanni e Villa Comunale.

La Ciliegia “Ferrovia” di Turi diventa così traino ed emblema del territorio ed è la grande protagonista di un villaggio che si caratterizza per l’area fiera mercato e gli stand commerciali, per l’area enogastronomica, per i mercatini di artigiani e hobbisti, per il palco centrale con gli eventi di musica e spettacolo, per gli appuntamenti collaterali come le mostre d’arte e per i tour guidati della Grotta di Sant’Oronzo e del centro storico a cura delle associazioni Il Viandante e Bersaglieri di Turi.

L’EVENTO INAUGURALE

La 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi sarà inaugurata sabato 31 maggio alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle massime autorità civili e militari. La cerimonia sancirà ufficialmente l’apertura degli spazi espositivi delle aziende cerasicole e della manifestazione enogastronomica “Eccellenze di Puglia”. Dopo la prima serata, la Sagra tornerà ad animare Turi anche domenica 1 e lunedì 2 giugno a partire dalla mattina.

MUSICA E SPETTACOLO

Tanti gli appuntamenti pensati per tutte le età e gusti che animeranno la 33esima “Sagra della Ciliegia Ferrovia” di Turi. Grande novità di quest’anno sarà Cherry On Air, palco dedicato a musica, incontri e divertimento a cura di Radio Puglia, che vedrà anche la partecipazione dell’agricoltore e influencer Michele Monopoli e la presenza del blog Inchiostro di Puglia.

Nella tre giorni, inoltre, si alterneranno performance musicali, spettacoli e dj set sul palco e tra le vie del Borgo Antico. Agli spettacoli itineranti, come quelli di Young Marching Band, Folkaballo, Bassa Musica di Piripicchio, Asurd Batukada e Conturband, si alterneranno i live show di Terraross, Jo Squillo e Generale – cover band di Vasco Rossi.

La scuola primaria “Resta De Donato Giannini” di Turi sarà in scena con lo spettacolo “Ciliegie di classe, un viaggio tra tradizione e innovazione, mentre per i più giovani la Villa Comunale ospiterà “Cherry & Drink”, dj set, stand e birra a cura di Magno.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

L’ARTE IN SAGRA

Nell’ambito della 33esima Sagra della Ciliegia Ferrovia, ampio spazio anche alla cultura e all’arte con la settima edizione della Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e con la terza edizione del Concorso Opere da Studio. I due contest hanno lo scopo di richiamare a Turi artisti e pittori che, attraverso la realizzazione di opere originali, possano valorizzare la storia, l’arte e la cultura della stessa Turi. Regolamento e modalità di partecipazione sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.

CONCORSO GASTRONOMICO

Altra novità della 33esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia è il concorso gastronomico “Mastercherry Ferrovia”, prima edizione del contest dedicato agli amanti dei sapori autentici e delle sfide ai fornelli. Regolamento e modalità di partecipazione sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.

Maggiori informazioni sulla 33esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia sono sui canali social ufficiali e sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.