MolFest 2025, a Molfetta parte il Festival della Cultura Pop

MolFest 2025 si terrà dal 27 al 29 giugno, dalle 17.00 alle 24.00 con ingresso gratuito.Si inaugura venerdì presso il Main Stage. Tra gli appuntamenti del primo giorno, il taglio del nastro per la mostra di Paolo Barbieri

MOLFETTA (BA) – Torna MolFest, il festival della Cultura Pop: l’edizione 2025 prende ufficialmente il via venerdì 27 giugno a Molfetta , con un ricco programma di iniziative, incontri, mostre e spettacoli che animeranno la città per tutto il weekend. L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dal Comune di Molfetta grazie al contributo della Regione Puglia e organizzato da LEG Live Emotion Group.

Molfetta diventerà dunque un grande spazio esperienziale fra scoperta e divertimento con la superficie delle aree triplicata che occuperà ben 145.000 mq.: dal fumetto ai videogames, dalle novità dell’Esport a incontri e approfondimenti culturali, senza dimenticare la musica che farà da colonna sonora a un festival per tutte le età.

Il claim scelto quest’anno è “Freedom – Libertà”, intesa come “la libertà di essere sé stessi, nel totale rispetto degli altri ma senza timore di essere giudicati o osservati”.

Programma

Il taglio del nastro è fissato alle 17:30 con l’apertura della mostra personale di Paolo Barbieri all’interno dell’Ex Palazzo Tributi. La sua arte dà forma all’immaginazione: uno straordinario viaggio tra miti, sogni e visioni di uno degli artisti italiani più amati e riconosciuti a livello internazionale nonché autore del manifesto di questa edizione. La cerimonia inaugurale proseguirà poi alle 18:00 sul Main Stage per concludersi alle 18:30 sul palco nell’area Secca dei Pali, sul lungomare di Molfetta, dove prenderà vita una delle grandi novità di MolFest 2025: la Hero Zone.

Quest’area simbolica, al centro di un più ampio progetto di riqualificazione urbana del territorio, con la inaugurazione del venerdì 27 giugno, inizierà il suo cammino come luogo riqualificato e restituito alla città, pronta a scrivere nuove pagine di comunità, creatività e appartenenza.

Fra gli appuntamenti più attesi della prima giornata in particolare , l’incontro sul Main Stage alle 19.30 con Mauro Repetto, icona della musica anni ’90 che racconterà le origini degli 883, intervistato da Fabrizio Basso di SKY Tg24. Alle 21.30 i mitici i Oliver Onions con il loro nuovo spettacolo “Voice Orchestra”, accompagnati dall’ensemble vocale degli ANIMEniacs Corp.

Dal Giappone due ospiti d’eccezione:

alle 19:00, presso l’Artist Alley in Banchina San Domenico, si terrà un Meet & Greet con Katsumi Ono, regista e produttore di anime come Capitan Tsubasa – Junior Youth Arc, e Gen Sato, artista che ha contribuito allo sviluppo dello stile super-deformed e al successo di SD Gundam. Un’occasione unica per incontrare due protagonisti dell’animazione nipponica. Nella Chiesa della Morte alle 19.00 Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria presenterà “Ink Wars” insieme agli artisti dell’Artist Alley. Alle 19:30 Gabriele Peddes e Walter Leoni portano in scena “Freestory”, il format interattivo della collana Comics&Science di CNR Edizioni: una storia a fumetti prende forma sotto gli occhi del pubblico.

Tra attività, racconti, emozioni e memoria condivisa, la Hero Zone si accenderà di significati e storie, diventando uno spazio vivo e partecipato. Sull’ Hero Stage alle 18:30 “Il Giro di Basso” con Fabrizio Basso di SKY tg24 e i suoi ospiti Andrea Laffranchi del Corriere della Sera e Gabriele Peddes, a seguire l’esibizione della Nazione Essena, il concerto dei Donatori di Sangue Fidas Pugliese e uno showcase K-pop con KST K-pop Show Time.

Ai Cantieri Navali poi alle 19:00 Stunt Show e mini-training “Stunt Attack!” e alle 20.00 per “Trinità e Bambini – Il metatarso dei fagioli”, panel dedicato al mondo dei film cult, tra aneddoti e personaggi del cinema. Previsto anche il quiz “Sparala grossa”. Dalle 17:00 alle 24:00 nel Torrione Passari, area gioco di ruolo e laboratorio di pittura miniature; alle 20:30 aperitivo con musica acustica. Fumetto e illustrazione saranno grandi protagonisti all’Ex Palazzo Tributi, che ospiterà due mostre d’eccezione: oltre all’esposizione dedicata al maestro Paolo Barbieri, spazio pure a “Puglia Assemble”, con le opere di Alessio Fortunato, Andrea Dentuto e Alessandro Amoruso.

Anche quest’anno inoltre le associazioni, cuore pulsante di MolFest, animeranno il Village alla Banchina San Domenico con attività, dimostrazioni e momenti di dialogo. Cresce il numero di realtà coinvolte, tra cooperative, collettivi artistici e territoriali, che contribuiscono a un programma ricco e partecipato, fondato sui valori di inclusione, arte, sport, musica, gioco e teatro, per valorizzare la città e la sua identità. Inoltre grande partecipazione quest’anno da parte delle scuole del territorio di ogni ordine e grado: prezioso il loro contributo al festival con mostre, laboratori e attività che hanno messo in luce la creatività, l’impegno e lo spirito di collaborazione degli studenti.

Dalle 17:00 alle 24:00 sarà disponibile il servizio gratuito “Park & Ride MolFest” di parcheggio e navetta per raggiungere comodamente l’area del festival.

Consultare il sito ufficiale per visualizzare la mappa completa dei parcheggi e delle fermate.

ORARI FESTIVAL:

Apertura festival dalle 17:00 alle 24:00 tutti i giorni. Inizio attività ore 18:00 tutti i giorni

MolFest pagine ufficiali:

www.molfest.it

www.instagram.com/molfestofficial

www.facebook.com/Molfest.official