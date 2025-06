“Aradeo Altare degli Dei” – Andiamo Avanti! al Teatro comunale Domenico Modugno

“Dalla parte delle donne” è il titolo della prima data della terza edizione della rassegna “Le Arti del Vivere”; l’11 giugno in programma la mostra fotografica delle opere dell’artista Yasemin Güzel e la proiezione del film-ritratto “La giacca fuori moda a Istanbul”

ARADEO (LE) – Mercoledì 11 giugno, dalle 20:30 presso il Teatro Comunale Domenico Modugno del comune salentino, ritorna la manifestazione diretta da Giovanni Minerba, “Aradeo Altare degli Dei” – Andiamo Avanti!. “Aradeo Altare degli Dei” nasce in ricordo del compianto sindaco Luigi Arcuti e questa edizione è dedicata all’Amico Donato Metallo. “Dalla parte delle donne” è il titolo della prima data di questa terza edizione, con la mostra fotografica delle opere dell’artista Yasemin Güzel e la proiezione del film-ritratto “La giacca fuori moda a Istanbul” di Damiano Andresano, sulla stessa artista.

L’evento è reso possibile grazie al supporto dell’Assessorato Regionale Formazione e Lavoro (Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale) rappresentato dall’Assessore Sebastiano Leo, del Comune di Aradeo e della Nuova Pro Loco di Aradeo, l’Istituto Comprensivo “Ezio Bosso” – Aradeo Neviano, il Patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce.

La terza edizione della rassegna riparte da un tema scelto non a caso: la manifestazione, sin dalle sue origini, è legata a percorsi di sensibilizzazione su questioni sociali e culturali di grande attualità, e intende offrire uno spazio concreto di riflessione e ascolto.

Programma

Protagonista della prima serata è l’artista turca Yasemin Güzel che con la mostra fotografica delle sue opere animerà il foyer del Teatro di Aradeo. Artista poliedrica – attiva nel canto, nella pittura e nella scultura, l’arte di Güzel nasce dal desiderio profondo di dare voce alle ferite invisibili delle donne vittime di violenza. Con l’utilizzo simbolico dei capelli – raccolti da migliaia di donne in sette anni – l’artista tesse storie di dolore, resistenza e rinascita, ricamandole su oggetti del quotidiano maschile.

Quella che prende forma è una narrazione potente e corale: i capelli tagliati diventano spighe, e le spighe, metafora di insegnamento e maternità, si fanno messaggio universale. Un’opera che attraversa i confini dell’intimo per farsi denuncia, memoria e speranza. Durante la serata l’artista sarà in collegamento per presentare il suo lavoro al pubblico.

A completare il programma, la proiezione del film “La giacca fuori moda a Istanbul” di Damiano Andresano, nato da un incontro, avvenuto durante un viaggio in Turchia, proprio con Yasemin Güzel e le sue opere. Il film riflette, attraverso uno sguardo personale e originale, il tema della violenza sulle donne in una società patriarcale. In sala saranno presenti il regista Andresano e Recep Cömlekci (aiuto Regista e montatore del film).

All’evento, presentato dal direttore della rassegna Giovanni Minerba, interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Aradeo Giovanni Mauro, l’Assessora alla Cultura del Comune di Aradeo Georgia Tramacere, l’Assessore Regionale all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo e la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce Anna Toma.