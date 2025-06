Massafra, “Né eroe né guerriero. Ricordi e sfide di un magistrato”: la presentazione

Francesco Mandoi presenterà il suo libro venerdì 13 giugno, presso Palazzo De Notaristefani

MASSAFRA (TA) – L’Associazione Il Ponte APS di Massafra organizza, nell’ambito del ciclo “L’incontro con l’Autore”, la presentazione del libro di Francesco Mandoi “Né eroe né guerriero. Ricordi e sfide di un magistrato” che, con la prefazione di Nino Di Matteo, è uscito recentemente nelle librerie per le Edizioni BesaMuci.

L’evento si terrà, con ingresso libero e gratuito, alle ore 19.00 di venerdì 13 giugno, presso Palazzo De Notaristefani, in via Vittorio Veneto n.15 a Massafra (info 377.3148400 – mail ilponteonlusaps@gmail.com).

Con l’autore, il Magistrato Francesco Mandoi, già Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Anticorruzione Aggiunto, interverranno Gaia Silvestri, Presidente Il Ponte APS, e una rappresentanza del Comando Compagnia di Massafra dell’Arma dei Carabinieri; è previsto un dibattito con il pubblico presente.

Nel libro i ricordi di un magistrato salentino, che ha vissuto la sua storia personale e professionale nel contrasto alle criminalità nazionali e internazionali, ci guidano a capire come questa sia una battaglia che non può essere solo giudiziaria, ma deve essere frutto di una profonda convinzione interiore.

In “Né eroe né guerriero. Ricordi e sfide di un magistrato”, Francesco Mandoi racconta gli aspetti più intimi e insoliti del suo impegno: le paure determinate dalla sfida a un potere oscuro, la sensazione di solitudine e di inadeguatezza, le emozioni che sempre si sono alternate nel suo lavoro, dall’ingresso in magistratura alla piena consapevolezza della necessità di una lotta coraggiosa alle mafie.

Questo è anche il racconto di un coraggio che non è assenza di timore, ma volontà di resistere sapendo di essere sempre dalla parte della giustizia, nonostante rischi e difficoltà. Con una scrittura vibrante e lucida, l’autore ci invita a riflettere su quanto queste emozioni siano universali e capaci di svelare la fragilità e la forza che sono in ciascuno di noi. Un libro che non è solo una testimonianza, ma un invito a non voltarsi mai dall’altra parte e a credere sempre nella possibilità di un mondo migliore in cui ognuno può e deve fare la propria parte.