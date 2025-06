Fiera Campionaria di Galatina, dal 27 al 30 giugno la 65esima edizione

GALATINA (LE)- Oggi presso la CCIAA di Lecce si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 65esima Fiera Campionaria di Galatina, che tornerà presso il Quartiere fieristico dal 27 al 30 giugno prossimi.

Alla conferenza hanno preso parte: MARIO VADRUCCI, Presidente CCIAA Lecce,FABIO VERGINE, Sindaco della Città di Galatina ANDREA GATTO, Consigliere delegato ASI per il Comune di Galatina e GAETANO PORTOGHESE, Amministratore Unico Pubblivela

Sono state presentate tutte le principali novità e caratteristiche di questo nuovo appuntamento con la tradizione e con l’innovazione, nell’ottica di un rilancio globale del Quartiere fieristico.

Rinascita, Rilancio, Ripresa

Con queste 3 R si può riassumere in tre parole l’intento di un evento fieristico che torna a splendere.

In occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni della Città di Galatina, dal 27 al 30 giugno 2025 va quindi in scena la Fiera Campionaria – Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura – che tanto lustro ha dato in passato alla Città e al Salento intero.

Dopo il ritorno nel 2023 di un’edizione simbolica nella sua location storica (l’Istituto scolastico Polo 1 di Piazza Fortunato Cesari e la sua area esterna), quest’anno arriva il tanto atteso salto di qualità che segna anche uno spartiacque importante tra ciò che era e ciò che sarà il tessuto fieristico ed economico della Città di Galatina. Ad ospitare la 65ª Fiera Campionaria, sarà il Quartiere fieristico di Galatina, che per decenni è stata punto di riferimento per l’intero Salento.

Un grande progetto di primo restyling e rinascita operato dall’Amministrazione comunale Vergine. La Città di Galatina, e in particolare il Sindaco Fabio Vergine, ha voluto fortemente riprendere per mano la storica fiera di Galatina e del Salento per farla tornare al centro della vita culturale ed economica della provincia di Lecce. Una sfida che ha trovato tra i partners d’eccezione la Camera di Commercio di Lecce e tutte le Associazioni di Categoria ad essa presenti: Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, CNA Lecce.

La storia della fiera Campionaria

La rassegna nasce nel lontano 1949 come importante vetrina per la produzione industriale e artigianale e per lo sviluppo del commercio salentino. Nel corso dei decenni si è evoluta adattandosi agli scenari mutati del territorio locale, regionale e nazionale e, dopo il grande successo riscontrato dall’edizione simbolica di due anni fa, un’esperienza emozionale che ha raggiunto un’affluenza di migliaia di presenze in 4 giorni, torna quest’anno per soddisfare le esigenze di alcuni dei settori principali dell’economia del territorio, in una location più ampia e più consona al suo profilo identitario.

L’evento non solo valorizza le eccellenze locali, ma favorisce l’incontro tra imprese, produttori e consumatori, stimolando collaborazioni e nuovi sbocchi di mercato. La fiera diventa così un motore di sviluppo economico, culturale e turistico, capace di attrarre visitatori, investitori e media, rafforzando l’identità del Salento, e della Città di Galatina, come polo di innovazione e tradizione unico nel suo genere.

Tradizione e novità: Spazi espositivi e talk show

In scena ben 100 espositori dei distretti dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dell’enogastronomia, dell’agricoltura. L’obiettivo è portare a Galatina il meglio delle opere e delle produzioni. Il punto di forza di una fiera campionaria è proprio l’estrema eterogeneità delle proposte messe in vetrina, che a Galatina spaziano tra vari settori portando alla ribalta le tante realtà economiche che compongono il tessuto lavorativo del territorio regionale: veicoli e prodotti industriali, sistemi energetici da fonti rinnovabili, prodotti hi-tech di ultima generazione, proposte dell’artigianato locale, moda e creatività commercio, servizi, arredo e oggettistica, edilizia etc.

L’esposizione fieristica della Campionaria di Galatina ha la sua area “GustaFiera”, tutta dedicata all’enogastronomia, con aziende del settore del gusto provenienti dal Salento, ma anche da altre zone di Puglia e d’Italia, che propongono prodotti tipici da degustare. In particolare: cooking show dedicato alla pasta all’assassina, masterclass live di “panzerotti” pugliesi, birrifici salentini artigianali, pittule, caseifici, salumi e formaggi tipici regionali, prodotti tipici siciliani come le granite e i cannoli, prodotti da forno.

L’area talk è la vera novità di questa edizione. Uno spazio pensato per dialogare ed ospitare rappresentanti del mondo imprenditoriale nazionale ed internazionale, economisti e comunicatori digitali. La punta di diamante è rappresentata da Galadigitalks ideata da Nicolò Andreula, già ideatore di ABCD (A Bari Capitale Digitale), che porterà il 27 ed il 30 un nutrito panel ospiti, pronti a condividere esperienze ed a stimolare sinergie e networking.

L’evento vede la partecipazione con uno spazio espositivo anche di COLDIRETTI LECCE con CAMPAGNA AMICA, CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCE, ASSOCIAZIONE IMPRESE GALATINESI.

In esposizione con le loro aziende più rappresentative anche i COMUNI DI NARDÒ, SOLETO, GALLIPOLI, COLLEPASSO e MONTERONI DI LECCE, nonché le TERME DI SANTA CESAREA, polo di eccellenza pugliese per la salute e il benessere.

Spazio poi per il bellissimo gemellaggio di Galatina con la CITTÀ DI CORINTO.

Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma di un punto di partenza tutto nuovo finalmente stabilito, che crea un fortissimo legame tra la tradizione di ciò che è stato e la “fiera del futuro”, nell’ambito dell’ambizioso progetto comunale di recupero e innovazione del Quartiere fieristico di Galatina che è già partito.

In un clima di festa si vuole celebrare la rinascita, focus di questa rinnovata edizione fieristica.

Rinascita di interi settori economici messi in crisi dalla guerra in Europa e dal caro materie prime.

Rinascita di un evento che sembrava ormai tramontato ma che invece ha tanto ancora da comunicare.

Rinascita del Quartiere fieristico di Galatina, che torna al centro del Salento e della Puglia come polo fieristico di eccellenza, pronto a ospitare nuovamente fiere, spettacoli, ma anche sport e tanto altro.

Rinascita di una città ombelico del Salento, che proprio da eventi fieristici come questo può macinare successi regionali.

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ VENERDÌ 27 GIUGNO ORE 18:00. MADRINA D’ECCEZIONE DELL’EVENTO L’ATTRICE E PRESENTATRICE BEATRICE LUZZI.

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

da venerdì 27 a lunedì 30 giugno | dalle 18:00 alle 24:00 | INGRESSO LIBERO https://www.fieragalatina.it

Evento presentato dal Comune di Galatina, con la collaborazione di Pubblivela e Emmeplus.

Con il Patrocinio di: Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti Lecce, Confartigianato, ANCI.