Il calendario con i principali eventi di aprile 2025 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di aprile 2025 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire in particolare ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra.

Di seguito dunque il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data.

Calendario degli eventi in Puglia ad aprile 2025

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Stagione di Prosa (febbraio-maggio)

Stagione di Musica 2025 (febbraio-maggio)

FantasTrio in “Opera e fantasia” (6 aprile)

ALBEROBELLO

“Banksy e altre storie di artisti ribelli (15 aprile – 30 settembre)

La Passione Vivente (18 aprile)

ALTAMURA

“Que serà” (12-13 aprile)

“Gente di facili costumi” (26-27 aprile)

BARI

Stagione 2024/25 Camerata Musicale Barese (27 settembre- 27 maggio 2025)

Stagione Teatro Studio 2024/25 (ottobre-maggio)

Stagione Altri Mondi (ottobre-aprile)

Stagione 2024/25 del Teatro Kismet (ottobre-aprile)

“Corpi nella tempesta” (gennaio-aprile)

“Music Loves 2025” (febbraio-maggio)

Concerti del Politecnico (18 febbraio-11 giugno)

Emozioni, La mia vita in canzone… (2 e 5 aprile)

Vivicittà (6 aprile)

“Ti vedo. La leggenda del basilisco” (6 aprile)

Stagione musicale del Collegium Musicum (aprile-dicembre)

“Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso (10 aprile)

“L’IA delle cose e delle persone” (10 aprile)

“La tempesta” (12-13 aprile)

“Concerti in Biblioteca” (16 aprile)

“Satirico” (16 aprile-11 maggio)

“Apulian Electronic Monday” ( 21 aprile)

“Bari in festa – Una domenica in città” (27 aprile)

BARLETTA

“Nuvole Sparse” (gennaio-maggio)

“Zeitgeist – lo spirito dei tempi…comici!” (5 aprile)

“Cin Ci Là” (6 aprile)

“Premiata pasticceria Bellavista” (11-13 aprile)

“Vasame” (26 aprile)

“Preludi di danza” (29 aprile)

BITONTO

www.Shakespeare (27 marzo -1 aprile)

Traetta Week 2025 (30 marzo- 6 aprile)

“Bestia da stile” (3 e 4 aprile)

“Meraki / Inesorabilmenteunavia” (6 aprile)

“Premiata pasticceria Bellavista” (10 aprile)

“Gente di Facili Costumi” (28 e 29 aprile)

“Raccontare le Trame” (aprile-giugno)

BRINDISI

Ermal Meta in concerto (11 aprile)

CAMPI SALENTINA

La Città del Libro (26 aprile -1 maggio)

CANOSA DI PUGLIA

“La Tavola Decurionale” (15 aprile-15 settembre)

“A spasso nel tempo” (21 aprile)

CAPRARICA DI LECCE

“La stanza di Agnese” (3 aprile)

CAPURSO

Capurso in fiore (aprile – giugno)

CAVALLINO

Skip City Limits (11 -13 aprile)

CEGLIE MESSAPICA

Stagione di Prosa (dicembre-aprile)

“Bruciateli tutti!” di e con Antonio Brugnano (3 aprile)

“X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri” (10 aprile)

“Giovinette” (24 aprile)

CERIGNOLA

La nuova Stagione del Roma Teatro (ottobre -aprile)

‘Sissi l’imperatrice’ (5 aprile)

“Caccia alle uova” di Pasqua a Torre Alemanna (12 aprile)

“Contrattempi moderni” (26 aprile)

CONVERSANO

“Lector in Scienza” (3-5 aprile)

CORIGLIANO D’OTRANTO

Bazart (17-20 aprile)

Eventi dell’Art&Lab Lu Mbroia (25 – 27 aprile)

La Fiera di San Giorgio (27 e 30 aprile)

FASANO

“Sissi l’Imperatrice” (4 aprile)

“Insight Lucrezia” con Nunzia Antonino (11 aprile)

FOGGIA

“Suoni del Sud, la nuova Stagione Concertistica (febbraio -dicembre)

“Dal Futurismo ad oggi” (13 marzo -30 aprile)

“Note da Oscar” (18 aprile)

Tributo a Charlie Parker (30 aprile)

FRANCAVILLA FONTANA

“L’apollineo e il dionisiaco” (27 aprile)

GALATONE

Stagione di prosa 2025 del Teatro Comunale (gennaio-maggio)

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (4 aprile)

GALLIPOLI

Pasquetta del Raffo Parco Gondar (21 aprile)

LECCE

Stagione Concertistica Camerata Musicale Salentina (ottobre-maggio 2025)

“L’elisir d’amore” (31 marzo-10 aprile)

Teatri a Sud 2025 (marzo-maggio)

Stagione di Danza del Balletto del Sud / Primavera (marzo-maggio)

Shel Shapiro e The Band in concerto (2 aprile)

“Sissi l’Imperatrice” (3 aprile)

EXTERNA – Fiera internazionale dell’arredo degli spazi esterni (4-7 aprile)

“Le Mille Bolle Blu” (6 aprile)

Ferdinando Arnò in Piano, Solo (8 aprile)

“X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri” (11 aprile)

“A long way” con Jany McPherson Trio (11 aprile)

“FoodExp” (15 e 16 aprile)

“Festival di Pasqua” (18 -20 aprile)

“Lungo Viaggio Verso La Notte” (23 aprile)

Concerto in “Piano solo” di Rita Marcotulli (26 aprile)

Fiera “Lu Panieri” (25 -27 aprile)

“Gaîté Parisienne” (26-27 aprile)

LECCE E PROVINCIA

“Ci vuole un fiore – famiglie a teatro” (novembre- maggio)

Toi toi (12-13 aprile)

LEVERANO

“Scusa” (6 aprile)

MAGLIE

“Eventi 2025” (marzo-maggio)

MANDURIA

Acustica 2025 (marzo-luglio)

MARTANO

N&B Mareterra Festival (febbraio-dicembre)

MATTINATA

“Orchidays – Nel fiore di Mattinata” (24 -27 aprile)

MELISSANO

“Concerto per Franco” (3 aprile)

“Solo di giovedì” (aprile-maggio)

Concerto di Daniele Gabriele (10 aprile)

MOLA DI BARI

Stagione Agìmus 2025 (febbraio-maggio)

“Voglia di Teatro” (28 febbraio-11 maggio)

Festival di Stand-up Comedy (marzo-aprile)

Enzo Decaro in «Mille culure» (26 aprile)

MOLFETTA

Stagione teatrale della Cittadella degli artisti (gennaio-aprile)

“Waves 2025”, cartellone della Fondazione Valente (marzo-dicembre)

«Stabat Mater» di Giovanni Battista Pergolesi (3 aprile)

Ettore Bassi in «Caro Pino ti scrivo» (4 aprile)

“Era meglio la Papaya” di e con Arianna Gambaccini (5 aprile)

“Jesus Christ Superstar” (12 aprile)

“Casa delle Emozioni” del Gran Shopping (25 aprile-8 maggio)

MONOPOLI

Stagione teatrale 2024/25 al Mariella (ottobre-aprile)

Stagione teatrale 2024/25 ‘Attraversamenti’ (novembre-aprile 2025)

Caffè filosofici (gennaio-aprile)

“Meraviglie 2025” (febbraio-luglio)

“Barabba” di Antonio Tarantino (12 aprile)

NARDO’

Stagione teatrale 2024/25 (novembre-aprile)

NOICATTARO (BA)

I Rituali nojani del fuoco (marzo-aprile)

Riti della Settimana Santa

OTRANTO

“Otranto Antiqua” (dal 20 aprile)

POLIGNANO A MARE

“Sicut Lux / Le metamorfosi tra Scienza e Fede (14-15 aprile)

PUTIGNANO

“Alfabeto delle emozioni” di Stefano Massini (5 aprile)

RODI GARGANICO

“Musica Libera” (8 marzo – 29 giugno)

SPECCHIA

“Le ribelli” (29 aprile)

TARANTO

Stagione Periferie 2024/2025 del Crest (novembre -aprile)

“Un anno di concerti al MArTA” (gennaio-dicembre)

Mostra “Penelope” (8 marzo – 6 luglio)

“’Na Santarella” con Massimo De Matteo (3 e 4 aprile)

Pasqua e Pasquetta al Museo archeologico (20-21 aprile)

TRANI

“I concerti dell’Accademia 2025” (marzo-maggio)

“Di Legno Sacro” (12 – 21 aprile)

Stabat Mater (18 aprile)

Pasquetta dei bambini (21 aprile)

Concerto del Jazz and Classical Quartet (27 aprile)

“Battendieri Dog Walking” (27 aprile)

TRIGGIANO

“I Fiori Musicali” (marzo – novembre)

