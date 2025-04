Riti della Settimana Santa 2025 a Noicattaro

Dal 17 al 19 aprile le antiche processioni si snoderanno tra le vie della città, accompagnate dalla devozione popolare

NOICATTARO (BA) – A Noicattaro si rinnovano i Riti della Settimana Santa, tre giorni intensi che racchiudono un’esperienza unica, dove fede, storia e tradizione si fondono in un abbraccio emozionante. Un evento che da secoli incanta e unisce un’intera comunità, di credenti e non. Un rito che celebra la rinascita, non solo spirituale, ma anche della natura che si risveglia con la primavera. Dal 17 al 19 aprile le antiche processioni si snoderanno tra le vie della città, accompagnate dalla devozione popolare, in un crescendo di emozioni che culminerà nella gioia della Resurrezione.

Gli appuntamenti della Settimana Santa

Il 17 aprile, Giovedì Santo, la tradizione prevede la visita alle sette chiese, dove saranno allestiti gli altari della reposizione per la conservazione dell’eucaristia e per la preghiera dei fedeli. Alle ore 20:00, si accenderà il suggestivo falò, a cura della Confraternita della Passione, simbolo di purificazione e rinnovamento, che inaugura i riti pasquali della settimana santa nojana.

A seguire, l’uscita della prima croce e quindi la penitenza privata dei crociferi, ovvero la partecipazione di quei fedeli incappucciati che volontariamente e singolarmente decidono di unirsi alla passione di Cristo Gesù portando la croce per le vie della città, raggiungendo gli altari allestiti nelle chiese e facendo ritorno alla Chiesa della Lama. Tutta la comunità invece è rappresentata dal pubblico corteo cittadino formato da rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Confraternita del Santissimo Sacramento e dal parroco della Chiesa Santa Maria della Pace, don Vito Campanelli, per la visita agli altari della reposizione dove sostano in raccoglimento.

Il Venerdì Santo, 18 aprile, sarà dedicato alla Processione della ‘Naka’, la culla che custodisce il corpo di Gesù Cristo, trasportata dalla Chiesa della Lama alle ore 20,00 attraverso corso Roma e piazza Umberto per giungere alle ore 23,00 in Chiesa Madre. Inizia così la notte del Venerdì santo.

Nei vicoli del centro storico vengono accesi tanti piccoli fuochi che accolgono i fedeli nell’attesa che alle ore 2,00 parta la silenziosa processione della Madonna Addolorata, che dalla Chiesa madre raggiungerà le chiese del borgo antico, il Carmine, l’Annunziata, i Cappuccini, l’Immacolata , la Lama e con la sosta in piazza dove sorgeva l’antico Soccorso – Chiesa abbattuta negli anni settanta del secolo scorso. La processione notturna termina alle 8,30 del mattino in Chiesa madre.

Il 19 aprile, Sabato Santo, alle ore 14,00, dal sagrato della Chiesa della Lama, dove il grande falò è già spento, prenderà il via la suggestiva processione dei Misteri, con i simulacri che rievocano i momenti salienti della Passione di Gesù Cristo per ritornare in serata alla stessa Chiesa da dove sono partiti, dopo aver attraversato le vie del borgo, mentre tutta la comunità è pronta per celebrare nelle parrocchie noiane la solenne veglia pasquale della Resurrezione di Cristo.

Il fulcro di tutta la Settimana Santa è il triduo pasquale che è celebrato nelle quattro parrocchie di Noicàttaro il giovedì santo con la ‘Messa in Coena Domini’, il venerdì santo con la ‘Celebrazione della Passione del Signore’ ed infine il sabato santo con la ‘Veglia pasquale’.

Piano Parcheggi

Vista la grande affluenza di pubblico, anche da altri comuni pugliesi, e i divieti di transito e sosta nelle strade interessate dai riti nojani, è stato previsto un piano viabilità dall’amministrazione comunale. Sono state quindi individuate cinque aree parcheggio aperte a tutti, ubicate in via Capurso, via Mazzini, via Desimini, via Amendola e in via Cadorna (area Ferrovie del Sud Est).

La collaborazione con Siviglia

Un importante evento è previsto per il mese di maggio, quando Noicattaro accoglierà una delegazione proveniente da Siviglia per sigillare il gemellaggio tra i due comuni, nel segno della condivisione e della valorizzazione dei riti della Settimana Santa. Prosegue così la collaborazione con comunità diverse ma unite nel segno della fede e della tradizione, come già avvenuto a marzo durante i Rituali nojani del fuoco, condivisi con la comunità albanese a Noicàttaro.

Dichiarazioni

“Anche quest’anno si rinnova una tradizione unica per il nostro paese e tra le più note in tutta la Puglia – ricorda Raimondo Innamorato, sindaco di Noicattaro – La Settimana Santa rappresenta, infatti, un momento speciale nella vita cittadina per il legame tra i riti religiosi e le particolari tradizioni che scandiscono, ancora oggi nelle singole famiglie, l’avvicinarsi della Pasqua.

Un momento importante di raccoglimento e meditazione per la nostra comunità e di altissimo valore culturale che continua, negli anni, a rinnovarsi con la stessa intensità e partecipazione alimentando uno dei segmenti del mercato turistico tra i più importanti: quello esperienziale, grazie all’opportunità di far conoscere la nostra città attraverso i Riti che fanno parte dell’identità”.

“Nell’apprestarci a celebrare i riti della settimana santa avvertiamo la responsabilità di custodire un prezioso patrimonio che lungo il corso di tanti secoli ha contribuito a formare l’identità della comunità nojana – aggiunge don Vito Campanelli, parroco della Chiesa madre di Noicattaro –

Custodire è un’arte delicata che deve saper tenere in equilibrio la creatività del nuovo e la tradizione del passato ed in tal modo mettere insieme i carismi delle varie espressioni della comunità. Il ravvivare il senso di appartenenza attraverso il rinnovarsi dei riti deve condurre inoltre ad un interscambio culturale con altre analoghe esperienze per scoprire inediti orizzonti di dialogo e così attivare un impegno mirato a costruire un mondo di pace e di vera fraternità”.