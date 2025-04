Trani, il 27 aprile concerto del Jazz and Classical Quartet

La nuova Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani prende il via con un affascinante viaggio tra classico e jazz: il J and C Quartet celebra la fusione musicale

TRANI – Domenica 27 aprile 2025, alle ore 21.00, a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, nella Sala G. Beltrani, si terrà il concerto del Jazz and Classical Quartet, un’esperienza musicale unica ed emozionante. Un appuntamento imperdibile che apre il cartellone della Nuova Stagione Artistica 2025 .

La formazione, composta da talentuosi musicisti pugliesi, è un ponte sonoro tra mondi apparentemente lontani: il rigore della musica classica e la libertà creativa del jazz.

Ispirati dai leggendari pianisti francesi Claude Bolling e Jacques Loussier, i componenti del gruppo esplorano il terreno fertile delle contaminazioni musicali, dando così vita a esecuzioni originali ed emozionanti. Il loro obiettivo è trasformare ogni brano in un viaggio, capace di emozionare tanto il cultore quanto il neofita.

Il programma della serata “Classicamente… jazzando” si snoderà tra le eleganti note di Bach, rilette in chiave jazzistica da Jacques Loussier, e le melodie evocative di Bolling, tratte dalle sue celebri suite. Saranno eseguiti capolavori come il ‘Minuetto in Sol Maggiore’ di Bach e brani delle suite di Bolling come ‘Baroque and Blue’ e ‘Sentimentale’. Tutto interpretato da un ensemble d’eccezione: Francesco Scoditti al flauto, Vito Della Valle di Pompei al pianoforte, Franco Giancaspro alla batteria e Gianni Posa al contrabbasso.

Fondato dal contrabbassista Posa, il J and C Quartet incarna la “via alternativa” tra musica colta e jazz, regalando al pubblico un’esperienza versatile e coinvolgente. La loro ricerca musicale da anni conquista il plauso di pubblico e critica. Che tu sia un appassionato di lunga data o un curioso amante delle novità, questo concerto conduce il pubblico in una dimensione musicale inedita e sorprendente per essere avvolti dalle note del Jazz and Classical Quartet.

I Biglietti possono essere acquistati al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani oppure online al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/jazz-and-classical-quartet/262950

Poltrona numerata € 15,00, poltrona numerata (soci partner) € 12,00.

Interessanti in particolare le formule di fruizione degli eventi del ricco cartellone di Palazzo Beltrani, realizzato con i patrocini della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, oltre al sostegno del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, della Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, PACT – Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia (Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3), Puglia Culture e la media partner di Radio Selene.

La proposta degli abbonamenti per la stagione artistica 2025, acquistabili entro il 31 maggio, inoltre contempla: abbonamento socio “Gold”: 400,00 euro a persona con poltrona riservata, ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l’anno fino al 31 dicembre 2025; abbonamento “A tutta Musica” 19 eventi (12 concerti a Corte + 7 concerti dei Conservatori) a 185,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento “Musica a Corte” (11 concerti domenicali) a 145,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento “Teatro” (5 Spettacoli teatrali) a 50,00 euro a persona: posto riservato. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani.

I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

Altra novità poi per la prenotazione e l’acquisto è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it