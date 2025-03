Melissano, “Solo di giovedì”: concerto di Daniele Gabriele

Per la rassegna della Camerata Musicale Salentina, il 10 aprile, sul palco del Don Ray Club, il chitarrista e cantante Daniele Gabriele proporrà il concerto “La mia rivoluzione”

MELISSANO (LE) – La rassegna musicale “Solo di giovedì”, realizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con l’Associazione Musicale Junior Band, prosegue con il secondo appuntamento in programma: giovedì 10 aprile, alle ore 20,15, il palco del Don Ray Club di Melissano (presso il Palazzo Santaloja, sede dell’Associazione Junior Band, in Via Leonardo da Vinci, angolo Via Sicilia) ospiterà il chitarrista e cantante Daniele Gabriele con il suo concerto “La mia rivoluzione”.

Un viaggio musicale e introspettivo, “La mia rivoluzione” è un progetto che esplora il percorso interiore di ogni individuo nella ricerca del proprio posto nel mondo.

Attraverso le sue composizioni e le sue interpretazioni intense, Daniele Gabriele guida il pubblico in un’esperienza sonora e narrativa coinvolgente, dove il cambiamento e la crescita personale diventano protagonisti. Per raggiungere il luogo a cui apparteniamo, è necessario compiere una rivoluzione interiore: questo è il messaggio centrale dello spettacolo.

La rassegna “Solo di giovedì” continua così a proporre performance di alto livello, dando spazio ad artisti che raccontano storie attraverso la musica, in un contesto intimo e suggestivo come quello del Don Ray Club.

L’appuntamento è per giovedì 10 aprile alle ore 20,15. Un’occasione imperdibile per immergersi nella musica e nelle emozioni di Daniele Gabriele.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 10, Ridotto, Convenzioni e Speciale € 8

RIDOTTO, CONVENZIONI E SPECIALE: Over 65 | Docenti | Studenti | Tesserati Ass. Junior Band |Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce | Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone | Allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!