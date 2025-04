Cerignola, Palazzo Carmelo: al via la rimozione dei puntelli di sicurezza della facciata

CERIGNOLA – Sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione dei puntelli di sicurezza della facciata di Palazzo Carmelo su via Vittorio Veneto. L’intera impalcatura verrà rimossa nel più breve tempo possibile.

Lo storico stabile è interessato da lavori di riqualificazione nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana. La facciata interna della struttura che si affaccia su quel tratto di strada è stata già consolidata. Al termine dell’intera rimozione, proseguiranno gli interventi sia interni che esterni.

Sono ormai conclusi i lavori concernenti il primo lotto, affacciato sul corso principale: si tratta degli interventi di consolidamento strutturale, rifacimento della struttura e posa della pavimentazione, dei sanitari e degli impianti di climatizzazione. Completato anche il restauro della facciata e degli elementi di pregio storico-artistico, nonché l’installazione e l’attivazione dell’illuminazione interna ed esterna. Inoltre, sono stati recuperati e restaurati i pavimenti storici degli uffici del Sindaco e del Vicesindaco.

“Abbiamo mantenuto la promessa: come avevo già avuto modo di annunciare il mese scorso, verrà rimossa la puntellatura che ha garantito la stabilità dell’edificio. Per noi è una grande notizia, oltre che motivo di soddisfazione per l’intera amministrazione comunale. Ora si potrà procedere con l’ultima fase dei lavori previsti per il secondo lotto”, è stato il commento del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.