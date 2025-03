Melissano, al Don Ray Club il “Concerto per Franco”

Il 3 Aprile, con il tributo al maestro Franco Battiato, prenderà il via “Solo di giovedì”, rassegna musicale di 4 concerti, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina con l’Associazione Junior Band. Protagonisti della serata Simone Perrone, voce e Danilo Cacciatore, pianoforte

MELISSANO (LE) – Il Don Ray Club di Melissano apre le porte alla grande musica d’autore con il primo appuntamento della rassegna musicale “Solo di giovedì”, un ciclo di concerti pensati per valorizzare il cantautorato e la musica di qualità. Giovedì 3 aprile, con inizio alle ore 20.15, il pubblico avrà l’opportunità di assistere al “Concerto per Franco”, un tributo intenso ed emozionante dedicato al maestro Franco Battiato, uno degli artisti più amati e influenti della scena musicale italiana.

Protagonisti della serata poi saranno il cantante Simone Perrone e il pianista Danilo Cacciatore, due artisti capaci di reinterpretare con sensibilità e profondità il repertorio di Battiato, restituendone l’essenza mistica e visionaria. Un viaggio musicale dunque attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni, da “La cura” a “Centro di gravità permanente”, da “E ti vengo a cercare” a “Voglio vederti danzare”.

Il concerto è organizzato dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con l’Associazione Junior Band e si terrà al Don Ray Club, presso il Palazzo Santaloja (sede dell’Associazione Musicale Junior Band) in Via Leonardo da Vinci, angolo Via Sicilia.

Franco Battiato ha lasciato un’eredità artistica immensa, intrecciando nella sua musica filosofia, spiritualità, sperimentazione e poesia. “Concerto per Franco” è un omaggio rispettoso e sentito a un genio che ha saputo parlare alle anime con melodie eteree e testi profondi, stimolando riflessioni e suggestioni uniche.

L’evento in particolare si inserisce all’interno della rassegna “Solo di giovedì”, un’iniziativa pensata per offrire al pubblico un’esperienza musicale di alto livello in un ambiente intimo e raccolto, dove l’ascolto diventa un momento di condivisione e connessione emotiva.

L’appuntamento è per giovedì 3 aprile al Don Ray Club di Melissano. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica di Franco Battiato e per chi desidera vivere un’esperienza artistica coinvolgente e autentica.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 10, Ridotto, Convenzioni e Speciale € 8

RIDOTTO, CONVENZIONI E SPECIALE: Over 65 | Docenti | Studenti | Tesserati Ass. Junior Band |Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce | Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone | Allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto anche un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura infatti si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Inoltre le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

