A Bari il convegno “L’IA delle cose e delle persone”

L’evento, promosso da IKOS, si terrà il 10 aprile 2025, presso l’Aula Magna dell’Università di Bari e vedrà la partecipazione di esperti del settore e accademici

BARI – Giovedì, 10 aprile 2025, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari, si terrà il convegno “L’IA delle cose e delle persone”. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra tecnologia e identità umana, con la partecipazione di esperti e accademici. In un tempo in cui l’Intelligenza Artificiale permea ogni aspetto della vita quotidiana — dalla sanità al lavoro, dai social media all’istruzione — diventa essenziale fermarsi a riflettere su che tipo di società stiamo costruendo.

Un evento dal taglio culturale e scientifico, che propone un confronto a più voci sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale come “tecno- architettura” della società e delle organizzazioni, oscillante tra apertura e criticità, potenzialità e rischi. L’incontro è promosso da IKOS, scuola di formazione accreditata MIUR, da sempre attenta all’incontro tra scienza, psicologia e nuove tecnologie. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e con il sostegno di ENIA – Ente Nazionale Intelligenza Artificiale.

Tra gli interventi più attesi, quello della Dott.ssa Daniela Poggiolini, psicologa e Presidente IKOS, che affronterà il delicato rapporto tra intelligenza artificiale e coscienza umana: “Siamo abituati a pensare all’Intelligenza Artificiale come a qualcosa di esterno a noi. In realtà, essa ci costringe a guardarci dentro, a chiederci cosa significhi davvero essere umani, sentire, pensare, scegliere.

Questo convegno vuole essere un’occasione per restituire all’essere umano il ruolo centrale, etico ed evolutivo, in un mondo sempre più automatizzato”, afferma la Dott.ssa Poggiolini. Il programma vedrà la partecipazione di accademici, ricercatori e professionisti, tra cui rappresentanti di ENIA, dell’Università di Bari e del CTS di Medicina. L’approccio sarà multidisciplinare: dalla fisica alla

filosofia, dall’antropologia alla psicologia. L’ingresso è libero, previa prenotazione. L’evento è rivolto a studenti, docenti, professionisti, appassionati di tecnologia e a tutti coloro che desiderano comprendere le sfide etiche e sociali del nostro tempo.

INFO UTILI

Convegno: “L’IA delle cose e delle persone”

Quando: 10 aprile 2025, ore 16 – 19.00

Dove: Aula Magna – Università degli Studi di Bari

Ingresso: libero

Per info:

www.pnl.it

080 5221483 / 375 6130548

Referente: Marialessia Antonacci

Organizzato da: IKOS – Ente di formazione accreditato MIUR

In collaborazione con: Università degli Studi di Bari