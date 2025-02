Mola di Bari, Stagione Agìmus 2025: si parte con “L’Operetta”

Dodici eventi tra operetta, danza e prosa con esclusive e ospiti internazionali dall’8 febbraio al 18 maggio al Teatro van Westerhout. Omaggi a Pino Daniele, Mina e Billie Holliday

MOLA DI BARI – L’Agìmus taglia il traguardo dei mille eventi. E dalla classica al jazz, passando per il teatro musicale, la danza e la novità prosa, l’offerta per inverno e primavera è nel segno della qualità e della trasversalità nella programmazione della trentunesima Stagione diretta da Piero Rotolo.

Si parte l’8 febbraio sotto il segno de «L’Operetta», con un pot-pourri di amori, inganni e gelosie affidato a un trio composto dall’attore Dino Paradiso e dai cantanti Diana Buzeacov (soprano) e Federico Buttazzo (tenore) accompagnati dai Solisti di Puglia e Basilicata diretti da Alfredo Cornacchia (la regia è di Maria Grazia Zingariello).

Tante le esclusive al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, a partire dalla coppia di pianisti formata da Omar Sosa e Marialy Pacheco, entrambi cubani ma di generazioni diverse, in arrivo il 21 febbraio per presentare il progetto «Manos» in cui i due artisti si dividono equamente la paternità dei brani in scaletta, tenendo insieme rapsodismo, swing, improvvisazioni e rimandi alle comuni radici afrocubane.

Tra i generi c’è anche la prosa, una new entry nelle programmazioni dell’Agìmus, il 9 marzo con il Pirandello di «Uno, nessuno e centomila» prodotto dal Teatro Ghione di Roma che prelude al concerto numero mille, affidato a una delle più autorevoli personalità della musica italiana, il violinista Uto Ughi, di scena il 17 marzo con I Filarmonici di Roma.

Un’altra star internazionale è attesa il 23 marzo, quando l’Agìmus ospiterà Richard Galliano, l’uomo che ha cambiato la storia della fisarmonica in qualità di specialista del tango argentino e della new musette francese.

Ci sarà spazio anche per il sorriso, quando il 30 marzo la cantante Paola Lombardo e la violoncellista Paola Torsi irromperanno con lo spettacolo «tout public» intitolato «Concert jouet» in cui, attraverso una straordinaria abilità esecutiva, getteranno uno sguardo sul mondo dei clown con una performance di grande abilità improvvisativa e sopra le righe, per un’ora di puro divertimento.

A sua volta, uno dei grandi interpreti del pianoforte, Andrea Bacchetti, il 6 aprile proporrà un percorso originale attraverso la classica spaziando da Bach a Piero Chiambretti, l’anchorman del piccolo schermo del quale è diventato ospite fisso nella trasmissione Tiki Taka, per far conoscere con grazia e ironia la musica colta al grande pubblico.

Un omaggio in punta di piedi al Bel Paese sarà lo spettacolo «From Italy, with Love» coreografato da Fredy Franzutti per il suo Balletto del Sud, atteso il 13 aprile in doppia replica, mentre un tributo tra parole e musica al grande Pino Daniele si presenta lo spettacolo del 26 aprile intitolato «Mille culure» nel quale l’attore Enzo Decaro, che con Massimo Troisi e Lello Arena diede vita al trio La smorfia, incontra la voce del cantante Mario Rosini in un progetto curato negli arrangiamenti da Antonio Palazzo.

Il 4 maggio verrà celebrata anche Mina in uno spettacolo innovativo in cui, grazie all’Intelligenza Artificiale, la voce dell’artista rivivrà in chiave sinfonica accompagnata in sincrono dall’Orchestra Ico Suoni del Sud diretta da Domenico De Biase, protagonista di una serata che verrà condotta da Cristian Levantaci.

Ai rapporti epistolari tra Beethoven e Goethe sarà, invece, dedicato lo spettacolo musicale del 10 maggio che vedrà protagonista il virtuoso del clarinetto Vincenzo Mariozzi con il figlio violoncellista Francesco Mariozzi e la pianista Eugenia Tamburri in un percorso musicale impreziosito dagli interventi narrativi dell’attore Giancarlo Luce.

Quindi, il gran finale del 18 maggio, con l’omaggio alla più grande voce jazz di tutti i tempi in «La vera storia di Billie Holiday», concerto-racconto in cui lo straordinario pianista Danilo Rea e la figlia cantante Oona Rea saranno protagonisti di un percorso sonoro tracciato dalla voce narrante di Barbara Bovoli.

Biglietti su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/tour/stagioni-agimus/4089?culture=en-gb

Info 368.568412 e 393.9935266.