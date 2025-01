Monopoli, Caffè filosofici 2025: domani primo appuntamento

Alla Biblioteca Rendella di Monopoli si parlerà di ‘Filosofia e Medicina’ con i docenti Liborio Dibattista e Valerio Bernardi

MONOPOLI – Dopo il successo degli anni scorsi torna il consueto appuntamento con la filosofia. Da domani, domenica 12 gennaio alla Biblioteca Rendella, alle 17,30 riparte la rassegna Caffè filosofici. Organizzati in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione di Bari, gli appuntamenti gratuiti e a ingresso libero, si affiancano alla stagione teatrale 2024/25 del Teatro Mariella di Monopoli intitolata ‘Non c’è tempo’ promossa e organizzata da Ubuntu non solo teatro aps ets con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Monopoli in collaborazione con Apad Onlus Biottega benefit, Donne in corriera e Sentieri armonici.

Cinque gli incontri, quest’anno anche letterari, per conversazioni costruttive su diversi temi della società moderna con filosofi, scrittori, giornalisti per imparare ad essere sempre disponibili per una nuova verità, e porre domande senza paura di esporsi in una dimensione in cui si sta con gli altri in un rapporto di piacevole condivisione. Si chiama infatti Caffè filosofico ma si discute in modo colloquiale, senza termini specialistici, perché filosofico è il modo di procedere (discorsivo e razionale, aperto e inclusivo) e filosofici sono gli obiettivi, spazi di riflessione e dialogo, in cui il pubblico può esplorare gli argomenti più disparati senza barriere o limitazioni.

Dopo l’anteprima con l’appuntamento singolare del World Cafè intitolato ‘La cura al servizio della pace’, domani domenica 12 gennaio 2025 il primo appuntamento della rassegna sarà su Filosofia e Medicina con i docenti Liborio Dibattista e Valerio Bernardi.

Scienza e Non-Scienza. Un dibattito aperto? Sicuramente, di stretta attualità. Sarà approfondito parlando delle origini patologiche, ovvero già viziate da errori metodologici e di impostazione, circa la medicina, e poi facendo un breve excursus all’interno della Storia della Scienza, che mostrerà come questo tipo di dibattito è sempre stato al centro del lavoro dei filosofi.

Liborio Dibattista è medico e filosofo, insegna Storia della scienza presso l’Università degli Studi di Bari. I suoi interessi di ricerca riguardano la storia della neurofisiologia nell’Ottocento indagati anche attraverso un originale modello storiografico di indagine sui testi basato sulla linguistica computazionale. È impegnato nella promozione di una didattica delle discipline scientifiche fondata sulla storia della scienza e, quindi, in una visione umanistica integrale della formazione.

Ha pubblicato numerosi contributi su riviste specialistiche di storia della scienza e linguistica computazionale nonché i volumi: J.-M. Charcot e la lingua della neurologia, (2003), Storia della Scienza e didattica delle discipline scientifiche (2004), Gli Spaghetti di Mendel. Lezioni di Storia della Scienza per i Licei (2008) e Storia della Scienza e Linguistica Computazionale. Sconfinamenti possibili (2009).

Valerio Bernardi è docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco” di Bari. Tiene regolarmente corsi per l’Università degli Studi della Basilicata. I suoi interessi spaziano dall’Estetica, all’Epistemologica all’Etnografia, alla Filosofia della Scienza. Ha collaborato con diverse case editrici ed attualmente è nel comitato editoriale delle Edizioni GBU. È stato membro della Commissione didattica nazionale della SFI ed è nel direttivo della Sezione di Bari della SFI.

Il secondo incontro con i Caffè filosofici è previsto domenica 2 febbraio sempre alle 17.30 alla Biblioteca Rendella su “Oltre il velo della percezione: scienza e miracoli” con i docenti Gaetano Vavalle e Stefano Daniel