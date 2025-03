A Cerignola Federica Luna Vincenti porterà in scena ‘Sissi l’imperatrice’

Il 5 aprile al Roma Teatro Cinema E… lo spettacolo, scritto e diretto da Roberto Cavosi che racconta la tormentata vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria

CERIGNOLA – Sabato 5 aprile 2025, alle ore 21.00, per Un Teatro Per Tutti, la Stagione Teatrale 2024/2025 del Teatro Mercadante di Cerignola, andrà in scena ‘Sissi l’imperatrice’, con Federica Luna Vincenti, scritto e diretto da Roberto Cavosi. In attesa della riapertura dello storico teatro Mercadante lo spettacolo sarà ospitato nel ‘Roma Teatro Cinema E…

Cast

Goldenart Production /Teatro Stabile di Bolzano /Il Rossetti -Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Federica Luna Vincenti

SISSI L’IMPERATRICE

scritto e diretto da ROBERTO CAVOSI

con Milutin Dapcevic, Ira Nohemi Fronten, Claudia A. Marsicano, Miana Merisi

costumi Paola Marchesin / light designer Gerardo Buzzanca / musiche Oragravity

Descrizione

Lo spettacolo è il racconto dell’inquieta e tormentata vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, comunemente nota come Sissi. Il testo si snoda in vari quadri, ognuno dei quali prende in esame alcuni aspetti del carattere e del pensiero dell’Imperatrice: dalla filosofia al sesso, dalla politica all’arte. Il ritratto generale che man mano si compone mette in luce una donna tanto anticonformista quanto profondamente frustrata dalla rigidità e spietatezza della Corte Viennese, ma anche la grande poesia e la voglia di libertà di una creatura che si riteneva eternamente “chiusa in gabbia”.

Anoressica, in eterno lutto per le morti assurde di due dei suoi figli, sviluppa una sensibilità dolente e rabbiosa al tempo stesso ma tutt’altro che astratta, rivolta infatti anche verso le più delicate questioni sociali: dalle sofferenze delle minoranze etniche, ai soprusi subiti dal proletariato. Antimperialista e disgustata dalle atrocità delle guerre che divampano intorno a lei, Sissi si dedica maniacalmente alla cura del suo corpo, della sua acconciatura, alla scelta delle scarpe, una barriera contro il senso di morte che aleggia intorno a lei.

Profeta dell’imminente crollo dell’Impero Asburgico, Sissi ci mostra quel mondo come paradigma del nostro mondo, di un presente in cui le piaghe della sopraffazione, del razzismo e della guerra sono più virulente che mai. Sissi l’Imperatrice è un testo dove alte si fanno le “grida” della sfortunata Sissi, imperatrice suo malgrado ma donna irripetibile, la cui sensibilità ferita parla a tutti noi, alle nostre ferite.

Prezzo:

a partire da € 12

INFO E CONTATTI

Biblioteca Comunale

(primo piano del Palazzo di Città, Piazza della Repubblica, 1)

T. 0885. 410251/ 3384716644

Gli spettacoli si terranno al

Roma Teatro Cinema E…

Via Roma 49 – Cerignola

Teatro Mercadante

www.teatromercadantecerignola.it

info@teatromercadantecerignola.it

promo.teatromercadante@gmail.com