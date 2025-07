Maglie, domani il primo incontro di “Voci dal Mare”

Il progetto “Voci dal Mare: una raccolta di storie, miti e leggende dal Mediterraneo al Medio Oriente” punta all’ inclusione tra rifugiati, migranti e la comunità salentina attraverso la narrazione, il recupero e la promozione delle tradizioni

MAGLIE – Storie, tradizioni e narrazioni dal Mediterraneo al Medio Oriente: prende il via “Voci dal Mare”, progetto promosso dalla cooperativa Ventinovenove, in partenariato con la cooperativa Espera e Terzo Millennio ETS-Laboratorio di umana solidarietà, con il contributo dei fondi 8xmille della Chiesa Valdese, con l’evento di apertura in programma mercoledì 9 luglio 2025, alle 18.30, a Maglie presso l’Auditorium Cezzi, primo momento di incontro e condivisione con il territorio e le comunità coinvolte.

Durante l’incontro viene presentato il volume “Luoghi da favola. Storie, leggende e cunti del Salento” edito da ed. coop. Espera (cooperativa editoriale, editrice della rivista quiSalento) una raccolta di leggende, favole e racconti della tradizione orale, con il ricco, fantasioso e “magico” carico dei loro protagonisti, tutti legati a particolari luoghi del Salento, spunto per i percorsi del progetto; letture di alcune favole a cura di Ventinovenove. A seguire il laboratorio di strumenti musicali condotto da Luca Buccarella, componente del gruppo Kalàscima, aperto a tutti i partecipanti. La serata si conclude con un momento conviviale.

Il progetto “Voci dal Mare: una raccolta di storie, miti e leggende dal Mediterraneo al Medio Oriente” mira a favorire l’inclusione tra rifugiati, migranti e la comunità salentina attraverso la narrazione, il recupero e la promozione delle tradizioni.

Il progetto coinvolge 25 rifugiati e rifugiate accolti nei progetti SAI e migranti che risiedono stabilmente sul territorio pugliese e migranti stabilmente residenti in Puglia, protagonisti di visite guidate, laboratori narrativi durante i quali si scambiano storie, miti e leggende e percorsi editoriali per la realizzazione di un nuovo volume collettivo, aperto anche alla partecipazione della comunità locale.

Ingresso libero. Laboratori aperti al pubblico.

Info: 353/4294041, 320/2747612.