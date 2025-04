Lecce, concerto in “Piano solo” di Rita Marcotulli

Sabato 26 aprile a Nasca il Teatro prosegue la nuova stagione di concerti di Good Vibes – Musica Cultura Ambiente

LECCE – Sabato 26 aprile (doppio set ore 20:00 e ore 22:00 ) da Nasca il Teatro in via Siracusa 28 a Lecce con il concerto in “Piano solo” di Rita Marcotulli prosegue la nuova stagione di concerti di Good Vibes – Musica Cultura Ambiente, con la direzione artistica di Marco Bardoscia, sul tema “Ci sono cose che, per fortuna, non si possono comprare!”.

Rita Marcotulli è una delle più affermate pianiste e compositrici del jazz europeo. Dalla fine degli anni ’80 ad oggi ha collaborato con artisti del calibro di Chet Baker, Joe Lovano, Billy Cobham, Dewey Redman, Pat Metheny, Peter Erskine, Joe Henderson, Andy Sheppard, Steve Grossman, Kenny Wheeler, Norma Winston, Pino Daniele, Enrico Rava e Gino Paoli, esibendosi in tutto il mondo.

Dopo una lunga esperienza nel Nord Europa, torna in Italia a metà anni ’90 con progetti che spaziano tra jazz, pop e colonne sonore. Per il film Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo riceve il Ciak d’Oro, il Nastro d’Argento e il David di Donatello 2011, prima donna a ottenere il premio come miglior musicista. È Ufficiale della Repubblica Italiana e membro della Royal Swedish Academy of Music. Con decine di dischi all’attivo e una carriera in costante evoluzione, rappresenta una delle voci più autorevoli del jazz italiano nel mondo.

Dopo l’esordio con Francesca Tandoi ed Eleonora Strino, il live con Alice Ricciardi e Pietro Lussu, il concerto di Dino Rubino Trio feat. Francesco Cafiso, il solo di Antonello Salis, il progetto “A family affair” con Carolina Bubbico e Filippo Bubbico, il Giovanni Mazzarino Trio, con l’attesa esibizione di Rita Marcotulli continua la collaborazione tra l’associazione Good Vibes – Musica Cultura Ambiente e lo spazio sociale e culturale del capoluogo salentino, all’interno della stagione Unica – SenzaConfini, diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, realizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo della Fondazione AMI – Alta Mane Italia e il sostegno dei fondi dell’Otto per mille luterano.

ingresso 20|25 euro

Posti limitati con prenotazione obbligatoria.

Info 3895359459 – goodvibesassociazione@gmail.com.