Al via Teatri a Sud 2025 tra Lecce e San Cesario

La rassegna ideata e promossa da Astràgali Teatro si terrà da marzo a maggio 2025: oltre venti gli appuntamenti tra spettacoli e incontri culturali

LECCE – Torna, da marzo a maggio 2025, “Teatri a Sud”, la rassegna ideata e promossa da Astràgali Teatro, con oltre venti appuntamenti, tra i quali spettacoli sia per il pubblico adulto che per i più piccoli, incontri letterari e dibattiti su temi di stringente attualità.

Sono tante le compagnie teatrali provenienti da ogni parte d’Italia, gli artisti ed i nomi significativi del panorama internazionale, ospiti della rassegna che si tiene tra la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, bene dell’archeologia industriale, e la Sala di Astràgali Teatro a Lecce. Interventi e presenze frutto della rete di collaborazioni e di scambio che la Compagnia ha saputo coltivare e sviluppare nel corso degli anni gli anni e che ha portato a riconoscimenti e risultati prestigiosi.

Si parte giovedì 6 marzo, presso la Distilleria, con lo spettacolo “Schiuma o l’incubo dell’ideale”, scritto e diretto da Davide Morgagni, con gli attori Valeria B. Covella e Fabio Zullino. Gli spettacoli serali proseguono sabato 22 marzo, presso la stessa Distilleria, con lo spettacolo “Esperanto – Voci e canti del Mediterraneo” della Compagnia laziale Errare Persona, con la voce di Damiana Leone e la chitarra di Franco Pietropaoli. Un viaggio nel Mediteranno, attraverso le sue leggende, i suoi canti e le sue tradizioni.

Lunedì 17 e giovedì 27 marzo, nella Sala Astràgali Teatro, a Lecce, due nuovi appuntamenti di “Cabaret Politik”, il “non-format” inedito e originale ideato da Davide Morgagni, in cui si susseguono “comizi” insoliti e irriverenti, che spaziano tra l’ironia e il serio.

Venerdì 4 aprile, negli spazi della Distilleria, in scena “Diario di un Pazzo”, prodotto da Teatro delle Forche e diretto da Ettore Toscano, con protagonista Giancarlo Luce che omaggia i suoi maestri d’arte Formigoni e Toscano, mentre l’opera di Lu Xun viene utilizzata come veicolo per continuare un percorso di formazione artistica e culturale. Mercoledì 16 aprile, ancora la Distilleria De Giorgi ospita “La maladie se la mort”, a cura di Astràgali Teatro, ispirato al romanzo di Marguerite Duras, opera dove si consumano l’inaudito scisma tra amore e desiderio, l’incapacità di amare, l’incommensurabile distanza dei corpi.

Martedì 29 aprile, sempre nello stesso luogo, si tiene “Searching for Hamlet”, produzione della compagnia calabrese Mana Chuma Teatro, nel quale il linguaggio di Shakespeare rivive nei corpi di Ethan, Michael e Sarah, giovani talenti alla ricerca di un pubblico introvabile. La stessa compagnia ritorna sul palco mercoledì 30 aprile, nella Distilleria, con “Tre Piccole Ombre”, ispirato al racconto di Massimo Barilla, ambientato nell’Alì Terme di fine anni ’20, nel paesino natale dallo scrittore adolescente.

Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, nella sede di Astragàli Teatro, chiude gli spettacoli serali “Cantica Antigonae. Lamento per il corpo del nemico”, la nuova produzione scritta e diretta da Fabio Tolledi, nata in oltre due anni di preparazione attraverso progetti e residenze internazionali che Astràgali ha tenuto in tutta Europa. Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle 20.30.

Nel cartellone di Teatri a Sud trova, come sempre, spazio la rassegna “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi”, rivolta a un pubblico più giovane, con quattro spettacoli che si svolgono nella Distilleria De Giorgi, alle ore 17.30. Il primo spettacolo, previsto per domenica 9 marzo, è “Il cuore degli eroi” di Terrammare Teatro, di e con Silvia Civilla. Protagonista è la Signora Maestra che viaggia, insieme allo spirito Cartoccia, per perpetuare nei bambini le storie di “Cuore” di Edmondo De Amicis. Si continua poi domenica 23 marzo con “Fiabe Italiane” di Errare Persona.

Un omaggio a Italo Calvino, per i 100 anni dalla nascita dello scrittore italiano, con testi, regia e interpretazione di Damiana Leone, accompagnata dalla chitarra di Franco Pietropaoli. Domenica 6 aprile torna “L’isola degli animali”, spettacolo liberamente ispirato alla favola della tradizione araba “Il processo degli animali contro l’uomo” e rivisitato per promuovere una riflessione critica sul mondo contemporaneo. La rassegna si chiude domenica 27 aprile con “Le Avventure dei Fratelli e delle Sorelle Pollicicchio” della compagnia lucana IACT – Centro Arti integrate, pensato per superare le paure e riflettere sulla fratellanza e la sorellanza di tutte le creature.

Una sezione di Teatri a Sud in particolare è dedicata ai libri, attraverso una serie di incontri letterari curati assieme a Musicaos Editore, che si tengono alle ore 18 nella Distilleria De Giorgi. Si inizia giovedì 20 marzo, con la presentazione del libro “Gli impostori”, il nuovo romanzo di Francesco Lanzo, presente all’appuntamento insieme all’editore Luciano Pagano. Martedì 15 aprile, Cinzia Santo presenta “Andirivieni. Dal mio Sud”, raccolta di poesie e testi brevi, che raccontano le sensazioni dell’autrice nel suo “andare e tornare” nella sua terra d’origine.

Spazio all’attualità e ai dibattiti venerdì 28 marzo, alle ore 19, con l’incontro “Kater i Rades – Memorie sospese”, ideato da Ermelinda Bircaj e Fabio Tolledi per ricordare la tragedia dell’imbarcazione albanese speronata e affondata a Otranto. Venerdì 9 maggio, alle ore 19, “Voci di Palestina”, con Omar Suleiman, Suad Amiry, una delle scrittrici più interessanti del panorama letterario, da sempre portavoce del dramma palestinese, e Marisa Manno dell’Associazione Donne Per La Palestina.

Alle ore 20.30 poi in scena “Maldoriente” di Azul Teatro con serena Gatti, liberamente ispirato ai romanzi di Suad Amiry, Il progetto nasce da un viaggio in Palestina, da fonti letterarie, testimonianze sul campo e contatti con i volontari. Sabato 10 maggio, alle ore 19, “Il rumore del silenzio”, performance teatrale di Omar Suleiman, e alle ore 20.30, “Con il vento nei capelli. Una palestinese racconta” con Dalal Suleiman e Ruba Saleh che raccontano vita ed opere della scrittrice femminista palestinese Salwa Salem. Tutti gli incontri si terranno nella sede di Astragali Teatro a Lecce.

Completa infine la ricca rassegna il progetto “Connessioni Visionarie”, con la direziona artistica di Mariella Rinaldi e protagonisti gli artisti più giovani: la Sala di Astràgali Teatro ospita domenica 16 marzo, alle ore 20, “Danza e composizione”, in cui viene presentata al pubblico la performance di danza composta dalle danzatrici e dai danzatori appositamente convocati per l’occasione e partecipanti al workshop intensivo tenutosi in precedenza, e venerdì 11 aprile, alle ore 19, Jam Session aperta a tutti coloro che vogliono utilizzare lo spazio teatrale come luogo condiviso di musica, danza e improvvisazione.

La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Per info: WhatsApp 3892105991 – teatro@astragali, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu.