Melissano, al Don Ray Club la rassegna “Solo di giovedì”

L’iniziativa, che prevede 4 appuntamenti, è organizzata dalla Camerata Musicale Salentina con l’Associazione Junior Band.Le date: 3 e 10 aprile, 8 e15 maggio

MELISSANO (LE) – Il Don Ray Club di Melissano, il nuovo spazio musicale di comunità dedicato al carismatico musicista e performer Donato Manco, è pronto a ospitare “Solo di giovedì”, la rassegna musicale che accompagnerà il pubblico attraverso quattro imperdibili concerti, tutti programmati rigorosamente di giovedì. Un format pensato per regalare serate di grande musica dal vivo in un’atmosfera intima e coinvolgente.

L’iniziativa, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con l’Associazione Junior Band, mira a valorizzare il panorama musicale contemporaneo, portando sul palco artisti di talento, spaziando tra diversi generi e offrendo un’esperienza unica a tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Il Don Ray Club si trova presso il Palazzo Santaloja (sede dell’Associazione Musicale Junior Band) in Via Leonardo da Vinci, angolo Via Sicilia.

Nel primo appuntamento, giovedì 3 aprile, Simone Perrone (voce) e Danilo Cacciatore (pianoforte) proporranno un percorso intimo, sentito ed emozionale tra le canzoni più celebri di uno dei più grandi cantautori italiani, Franco Battiato.

Il giovedì successivo, 10 aprile, Daniele Gabriele, voce e chitarra, proporrà il suo progetto musicale intitolato “La mia rivoluzione”, un percorso interiore verso la ricerca del proprio posto nel mondo.

Giovedì 8 maggio Massimo Donno, voce e chitarra, presenta “La spada e l’incanto”, un album interamente ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, che quest’anno compie ottocento anni.

L’ultimo appuntamento, il 15 maggio, sarà un viaggio coinvolgente nell’universo dello swing, dove la tradizione jazzistica incontra la canzone italiana. Protagonista il Toni Tarantino Quartet, con Toni Tarantino al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso, Francesco La Viola al sax e Antonio De Donno alla batteria.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 10, Ridotto, Convenzioni e Speciale € 8

RIDOTTO, CONVENZIONI E SPECIALE: Over 65 | Docenti | Studenti | Tesserati Ass. Junior Band |Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce | Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone | Allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!