Inaugurato il Murale tutto “Green” all’I. C. N. Zingarelli di Bari

Gli alunni hanno presentato il murale realizzato per il progetto sperimentale “Le Piramidi del Benessere” ideato nell’ambito del Programma nazionale Guadagnare Salute con la LILT

BARI – E’ davvero molto lusinghiero il bilancio del progetto sperimentale “Le Piramidi del Benessere” ideato e svoltosi a Bari nell’ambito del Programma nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”.

I lavori hanno coinvolto 17 classi (360 studenti), guidati dal DS Manuela Baffari, dal Corpo Docente, dal Consiglio d’Istituto e dall’equipe della LILT Bari, coordinati dalla dott.ssa Rosa Loredana Digiulio. A dare il proprio contributo anche due docenti della Consulta Nazionale di Educazione tra Pari della LILT, la prof.ssa Antonietta Caccuri e la prof.ssa Lucia Loseto, nonché una giovane studentessa della Consulta, Vittoria Gentile, alla quale è stato affidato il compito di gestire le ricadute trasversali dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola secondaria di primo grado.

Diverse le tematiche sviluppate

per le classi terze “Il tabagismo”, per le classi seconde “Alimentazione e Movimento” e per i più giovani, le classi prime, “Alimentazione, Movimento e Ambiente”. Tutte le attività sono state svolte attraverso tecniche di apprendimento attivo ed esperienziale. A conclusione del percorso, i più giovani dell’Istituto sono stati impegnati nella realizzazione di un murale sulla parete esterna dell’Istituto che si affaccia su Via S. Lioce-Bari.

Riuniti nel laboratorio di Scienze, accompagnati dalle docenti M. Spurio e D. Capobianco e sotto la guida dell’artista barese Daniela Sersale, hanno progettato infatti il ‘proprio’ murale e realizzato utilizzando vernici green realizzate con una tecnologia che sta rivoluzionando il concetto di pittura. Questa tecnologia è stata indicata dall’ONU come una delle 4 grandi innovazioni per ridurre l’inquinamento dell’aria e migliorare il benessere residenziale. Funziona utilizzando lo stesso principio fisico della natura, trasformando le pareti di un edificio in un purificatore d’aria, neutralizzando gli inquinanti presenti nell’aria.

Stamattina sono stati gli stessi alunni, a presentare il murale green all’assessore alla Conoscenza e Pubblica Istruzione del Comune di Bari, Vito Lacoppola; al presidente del 2° Municipio del Comune di Bari, Alessandra Lopez; al presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli; alla presidente della Lilt Bari, Marisa Cataldo; alla dirigente amministrativa dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppina Lotito; alla dirigente medico responsabile UOS Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN Area Nord ASL BARI, Maria Grazia Forte.

Inoltre la “Mc Elan – cibo senza antibiotici” ha sponsorizzato il materiale informativo distribuito durante l’inaugurazione odierna.