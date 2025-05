Ruvo di Puglia, percorso ciclopedonale: il cantiere si sposta nel nucleo antico

RUVO DI PUGLIA – Completato il tratto su via Scarlatti il cantiere per la realizzazione del percorso ciclopedonale si sposta nel nucleo antico.

A partire dai prossimi giorni i lavori interesseranno via Isabella Griffi, corso Giovanni Jatta, piazza Dante, via Monsignor Luigi Bruno, larghetto e via Annunziata, via S. Caterina, via Nicola Boccuzzi.

I lavori prevedono la pavimentazione con basole di pietra dei i marciapiedi e delle strade interessate dal percorso ciclopedonale; la pista ciclabile riservata sarà indicata sul marciapiede e delimitata esclusivamente da segnaletica orizzontale.