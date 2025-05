Domani, giovedì 22 maggio, in occasione della Giornata della Biodiversità, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Re.Ge.Fru.P. 2.1”

ORSARA DI PUGLIA – Una “Passeggiata alla scoperta degli alberi di Orsara di Puglia”. Un’occasione per camminare all’interno del caratteristico borgo dei Monti Dauni e conoscere le varietà arboree presenti sul territorio. Ė il senso dell’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Ortovolante e l’Amministrazione Comunale in occasione della “Giornata mondiale della Biodiversità” in programma giovedì 22 maggio 2025 nell’ambito del percorso di animazione ambientale del progetto “Re.Ge.Fru.P. 2.1” della Regione Puglia, che punta al recupero e alla salvaguardia dei paesaggi naturali pugliesi di cui le varietà arboree del Comune di Orsara di Puglia sono parte fondamentale e integrante.

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 9.30 con il coinvolgimento di alunni ed alunne di 5^elementare, 2^ e 3^ media della scuola “Sacro Cuore” affiliata all’istituto comprensivo “Virgilio-Salandra”. Si tratta di un momento di sensibilizzazione sull’importanza della salvaguardia della biodiversità e di conoscenza delle varie specie che crescono tra vicoli e strade del paese.

Il 22 maggio, infatti, è la giornata indetta dal 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare la Biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta. Il mese in corso, quindi, diventa un’occasione per riflettere sull’importanza di salvaguardare e valorizzare l’ambiente che ci circonda, la natura, i paesaggi, i colori, i frutti.