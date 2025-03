“L’elisir d’amore” al Teatro Politeama Greco di Lecce

Dal 31 marzo al 10 aprile la rivisitazione del capolavoro di Donizetti firmata dai fratelli musicisti e autori salentini Francesco e Matteo Spedicato. Per Stregati dalla Musica 7 matinée e 14 repliche porteranno a teatro circa 14mila studenti

LECCE – Dal 31 marzo al 10 aprile 2025 il Teatro Politeama Greco di Lecce ospiterà “L’elisir d’amore”, l’accattivante rivisitazione del capolavoro di Donizetti firmata dai fratelli musicisti e autori salentini Francesco e Matteo Spedicato.

Lo spettacolo va in scena con un nuovo allestimento per la VI edizione del programma di didattica e teatro musicale Stregati dalla Musica, ideato dagli stessi Spedicato e da Andrea Rizzo per favorire la conoscenza della tradizione belcantistica italiana. Dal suo avvio, nel 2017, ad oggi, Stregati dalla Musica ha già coinvolto e portato a teatro più di 100mila bambini e ragazzi provenienti da oltre 70 scuole pugliesi, attestandosi come il progetto scolastico più grande del Mezzogiorno per numero di partecipanti, anche grazie alla rete ministeriale (MIM) Stregati dalla Musica che riunisce scuole, biblioteche e istituzioni aderenti.

“L’elisir d’amore”, per la regia di Lev Pugliese e la direzione artistica di Eliseo Castrignanò, andrà in scena per 7 matinée e complessive 14 repliche (31 marzo, 1, 2, 3, 8, 9, 10 aprile 2025, alle ore 9.00 e alle ore 11.00) portando a teatro nei giorni di messa in scena circa 14mila studenti.

IL CAST

Interpreti dello spettacolo saranno Gianpiero Delle Grazie, nel ruolo di Dulcamara, e un gruppo di giovani attori e cantanti selezionati su base nazionale grazie al progetto ORPHEO OPERA STUDIO, attività di formazione intensiva di giovani artisti (cantanti e pianisti accompagnatori). Si tratta dunque di un percorso di perfezionamento sull’opera “L’Elisir d’amore” partito lo scorso febbraio, attraverso una serie di workshop vocali, teatrali e di movimento. Obiettivo di Opera Studio è formare talenti emergenti e dar loro un’importante opportunità di debutto, oltre che di inserimento nel mondo del lavoro, favorendo così il ricambio generazionale.

Ad interpretare Nemorino saranno Vincenzo di Stasi e Tommaso Nicolosi; a vestire i panni di Adina Camilla Difonzo, Romilda Di Serio e Chiara Merra; Belcore sarà Angelo De Matteis.

In scena anche i giovani attori del vivaio Orpheo Space: Laura Cassone, Christian Distratis, Ludovica Palazzo, Vittoria Rizzo, Lorenzo Spedicato, Gabriele Stefanelli e Alice Timo.

Le scenografie animate sono firmate dai visual artist Piero Schirinzi e Andrea Raho.

ORCHESTRA PROVINCIALE DELLE ECCELLENZE MUSICALI STUDENTESCHE

Ad interpretare live, durante le messinscene, l’opera di Donizetti sarà la neonata Orchestra Provinciale delle Eccellenze Musicali Studentesche del progetto ‘ORCHESTRI_AMO LA SCUOLA’, nato dalla collaborazione tra Orpheo Space e Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Lecce. L’orchestra coinvolge 45 studenti di diverse scuole della provincia, selezionati attraverso audizioni tenute da una commissione di esperti. Questi studenti stanno partecipando a laboratori formativi musicali, condotti dal Maestro Eliseo Castrignanò, per un totale di 80 e concluderanno il percorso proprio con il debutto dell’orchestra nei 14 spettacoli della rassegna Stregati dalla Musica, con L’Elisir d’amore.

Il progetto non è solo un’iniziativa educativa, ma anche un vero e proprio motore di trasformazione sociale. Da una parte, contribuisce alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano, ma dall’altra rappresenta un’opportunità per i giovani partecipanti di crescere artisticamente, acquisire competenze e sviluppare un senso di appartenenza e valore sociale. ‘Orchestri_Amo la Scuola’ non solo arricchisce i singoli partecipanti, ma stimola anche la crescita culturale e sociale della comunità nel suo complesso. L’inclusione di giovani provenienti da diversi contesti socio-culturali inoltre favorisce la creazione di una rete di collaborazione tra le scuole e il territorio, contribuendo a creare una comunità più coesa e consapevole.

Scuole aderenti: Liceo “G. Palmieri” di Lecce, Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, Liceo “F.Capece” di Maglie, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore S. Trinchese di Martano, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Giannelli di Parabita, Istituto Comprensivo di Calimera, Istituto Comprensivo “G. Zimbalo” di Carmiano, Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina, Istituto Comprensivo “Tempesta-Galateo” di Lecce, Istituto Comprensivo “Quinto Ennio Battisti” di Lecce, Istituto Comprensivo di Lequile.

STREGATI DALLA MUSICA: OPERE LIRICHE EASY

Con “L’Elisir d’amore” nel 2018 gli Spedicato hanno dato avvio alla “collana” di rivisitazioni easy di opere liriche attorno alle quali si evolvono i vari progetti del programma di didattica portati nelle scuole.

Sono partiti dalla scrittura di una nuova versione del “libretto” operistico firmato da Felice Romani per le musiche di Gaetano Donizetti, facendolo diventare, poi, il punto di partenza per la costruzione dello spettacolo. Sono loro, dunque, sia l’adattamento che la scrittura dell’opera, anche con l’introduzione di elementi nuovi, con il “tocco” che ormai li contraddistingue.

Le produzioni Orpheo per Stregati dalla Musica si distinguono per il carattere “interattivo” con cui si propongono al pubblico, che diventa parte attiva della messinscena, interagendo con oggetti scena e con la partecipazione al canto, sulle arie più note, studiate durante l’anno a scuola.

“L’elisir d’amore” è una produzione Orpheo Space, con il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio Regionale Pugliese, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e Puglia Culture, in collaborazione con Città di LEC