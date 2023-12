Eventi Puglia gennaio 2024: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di gennaio 2024 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di gennaio 2024 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all'entroterra. Di seguito il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data.

Calendario degli eventi in Puglia a gennaio 2024

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Stagione 2023-2024 del Teatro Comunale (ottobre-aprile 2024)

ARNESANO

Stagione Concertistica di Opera Prima (14 ottobre-20 aprile 2024)

BARI

Stagione 2023/24 del Teatro Kismet (ottobre-maggio 2024)

Stagione teatrale e di danza 2023/2024 “Altri Mondi” ( giugno- aprile 2024)

Stagione della Camerata Musicale Barese (settembre-aprile 2024)

Teatro Studio 2023-24 (3 ottobre-28 aprile 2024)

Mostra “Elliott Erwitt Icons” (28 dicembre 2023- 31 marzo 2024)

“Natale & Comunità 2023” (3 dicembre-6 gennaio 2024)

“La Ferocia” (12-13-14 gennaio)

BARLETTA

Stagione 2023/2024 del Teatro Curci (novembre- maggio 2024)

CAPURSO

Natale 2023 (7 dicembre-6 gennaio)

“Mercanti Insieme 2023” (15 dicembre- 6 gennaio)

CASTELLANA GROTTE

“Natale nelle Grotte” (3 dicembre-7 gennaio)

CERIGNOLA

Nuova stagione del Roma Teatro (4 novembre-5 maggio 2024)

Nuova stagione del Teatro Mercadante (16 novembre-10 maggio)

“Natale alla Torre” (9 dicembre -6 gennaio)

CONVERSANO

Eventi Natale ( 3 dicembre-13 gennaio)

COPERTINO

“Armonie di Natale” (9 dicembre-5 gennaio)

CORATO

Stagione teatrale 2023/24 del Teatro Comunale (novembre-aprile 2024)

FOGGIA

Nuova Stagione della Piccola Compagnia Impertinente ( 21 ottobre-15 giugno 2024)

“Invisibili alla ribalta” (31 ottobre -19 maggio 2024)

“Waiting for” di Angela Vocale (9 dicembre -10 gennaio 2024)

“Amore & Psiche” (22, 23, 29 e 30 dicembre;5 e 6 gennaio)

FRANCAVILLA FONTANA

Nuova stagione teatrale (dicembre-aprile 2024)

GALATONE

“Canto di Natale” (22 dicembre, 26 dicembre e 5 gennaio)

GALLIPOLI

“Wonder Christmas Land” (25 novembre 2023 – 7 gennaio 2024)

LECCE

Stagione di Danza del Balletto del Sud (ottobre-gennaio 2024)

Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina (29 ottobre -14 aprile 2024)

Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica di Odessa (4 gennaio)

“Mi Separo” (7 gennaio)

Concerto di Frida Bollani Magoni (7 gennaio)

“Rhapsody in blue” (23 dicembre – 19 Gennaio)

“Jurassic Expo in Tour” (8 dicembre-7 gennaio)

“Natale a Lecce” (8 dicembre -7 gennaio)

MOLFETTA

Stagione di prosa 2023/24 alla Cittadella degli artisti (12 novembre -7 aprile 2024)

MONOPOLI

Stagione teatrale 2023/24 del Teatro Mariella (ottobre-marzo 2024)

Stagione 2023/24 del Teatro Radar (novembre-maggio 2024)

“Spazio Musica” (novembre-marzo 2024)

Caffè filosofici alla Biblioteca Rendella (26 novembre-10 marzo 2024)

Circo Paniko (20 dicembre-14 gennaio)

OSTUNI

Stagione Teatrale e Musicale 2023-2024 (dicembre-aprile 2024)

REGIONE

Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ( 10 novembre-6 gennaio 2024)

MusicaLucis (7 dicembre-6 gennaio 2024)

RUTIGLIANO

Eventi Natale (6 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024)

RUVO DI PUGLIA

Festival “Luci e Suoni d’Artista” ( 7 dicembre -7 gennaio 2024)

Gran Concerto di Capodanno ( 1 gennaio)

SANTERAMO IN COLLE

Mostra permanente delle opere di Antonio Pasciuti (dal 14 dicembre)

TARANTO

“La scena dei ragazzi 2023-24” (novembre-aprile 2024)

Stagione Teatrale 2023/24 del Comune di Taranto (novembre-aprile 2024)

Stagione 2023/24 del Crest all’Auditorium TaTÀ (novembre-aprile)

Rassegna di teatro ragazzi “Favole & Tamburi” (5 novembre -17 marzo 2024)

“Arte-Fede-Devozione” (dicembre-giugno 2024)

Taranto Opera Festival, stagione invernale 2023-2024(dicembre-marzo)

TRANI

“Le Vie del Natale” (21 dicembre-2 gennaio)

VICO DEL GARGANO

“A Natale puoi…” (6 dicembre-6 gennaio 2024)

eventi in aggiornamento

