Lecce, domani riprende “Kids. Festival del Teatro e delle Arti per le Nuove Generazioni”

Dopo la pausa di Capodanno riprendono gli appuntamenti dell’undicesima edizione dedicata al tema “Tutto è possibile”

LECCE – Dopo la pausa di Capodanno, giovedì 2 gennaio riprende a Lecce l’undicesima edizione di “Kids. Festival del Teatro e delle Arti per le Nuove Generazioni”, dedicata al tema “Tutto è possibile”. La manifestazione, che proseguirà tra spettacoli, laboratori e varie attività fino a lunedì 6 gennaio, è ideata e organizzata da Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Lecce, Puglia Culture, Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Trac – Teatri di residenza artistica in collaborazione con numerose realtà.

Programma

Giovedì 2 gennaio la sesta giornata del festival si concluderà dalle 20:30 al Teatro Apollo con “Amour” della compagnia spagnola Marie De Jongh (in replica venerdì 3) con Javier Renobales, Ana Martinez, Ana Meabe, Anduriña Zurutuza e Jokin Oregi (che firma anche regia e drammaturgia). Il pluripremiato spettacolo è un appello a liberarci dai pregiudizi, un inno alla tolleranza, all’amore e all’amicizia che invita a riflettere sul limite che c’è tra la disaffezione e l’amore incondizionato.

È teatro d’adulti per bambini e un teatro da bambini per adulti (per tutti – dai 6 anni). La mattinata si aprirà dalle 10 nelle biblioteche L’Acchiappalibri e OgniBene con le varie attività del Kids Village a cura di BlaBlaBla e tante realtà e alle Manifatture Knos con i laboratori del Cirknos. Alle 11:00 e alle 17:00 sempre alle Knos la compagnia ZeroMeccanico Teatro di Gallipoli proporrà “Sogno in scatola” (per tutti – dai 3 anni) di e con Francesco Cortese e Ottavia Perrone, un “cartometraggio” nel quale le scatole si trasformano in rifugi, mari, cieli e stelle, custodi di segreti e fantasie.

Alle 17:00 al Teatro Paisiello la compagnia milanese Schedía Teatro con “Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare” (replica venerdì 3 alle 11:00) di e con Riccardo Colombini (per tutti – dai 6 anni). Vessato dall’ennesima sconfitta che lo condanna ad una vita senza possibilità di lieto fine, il Lupo Cattivo decide di darci un taglio e di proclamare un severo sciopero di protesta.

Alle 18.30 alle Manifatture Knos appuntamento con “Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano” della compagnia La luna nel letto di Ruvo di Puglia con Maria Pascale, Michelangelo Campanale (testi, regia e scene) e la partecipazione di Michelangelo Volpe (per tutti – dai 4 anni). Il secondo capitolo della trilogia del piccolo Jack racconta il coraggio di un ragazzino che, ispirato da Charles Lindbergh, il primo pilota ad attraversare l’Atlantico in solitario, sfida guerra e oceano per raggiungere gli amici, unendo tecnologia e creatività artigianale.

Venerdì 3 gennaio si riparte dalle 10 nelle biblioteche L’Acchiappalibri e OgniBene con le varie attività del Kids Village a cura di BlaBlaBla e tante realtà. Alle 11:00 e alle 16:30 il Teatro Koreja propone la sua produzione Làqua (in replica sabato 4 alle 11:00 e alle 16:30) di e con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta (età 0/3 anni). Lo spettacolo è dedicato al suono del primo elemento che accompagna, protegge e culla la vita intrauterina. È il canto del primo viaggio che compie una creatura alla nascita. Un piccolo inno alla vita e all’acqua che la accompagna. Alle 11:00 al Teatro Paisiello la compagnia milanese Schedía Teatro con la seconda replica di “Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare” di e con Riccardo Colombini (per tutti – dai 6 anni).

Alle 16:30 e alle 19:00 alle Manifatture Knos la compagnia francese Cie L’Alinéa con le marionette di “Petites histoires sans paroles – Piccole storie senza parole” (replica sabato 4 ore 17:00 e 19:00). Brice Coupey, burattinaio a guanto della tradizione europea, e il contrabbassista jazz Jean-Luc Ponthieux trasportano lo spettatore in un mondo pieno di poesia, umorismo e sorprese mettendo in scena tre racconti senza parole, ognuno dei quali affronta la stessa domanda: “chi manipola chi?” (per tutti – dai 5 anni). Alle 17:00 sul palco del Teatro Koreja in scena “La fabbrica del tempo”, nuova produzione firmata dalle compagnie pugliesi Principio Attivo Teatro (Lecce) e La luna nel letto (Ruvo di Puglia) con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro per la regia, drammaturgia, disegno luci e scene di Michelangelo Campanale (anche sabato 4 alle 17:00).

Lo spettacolo esplora il tempo e le scelte della vita attraverso il linguaggio del corpo: due clown incarnano il conflitto tra desiderio e dovere, guidando lo spettatore in un viaggio senza risposte certe (per tutti – dai 7 anni). Alle 17:30 alle Manifatture Knos il coreografo giapponese Kenji Shinohe con “K(-A-)O” (replica sabato 4 alle 20:30) esplorerà, attraverso il corpo e le tecnologie digitali, il modo in cui i sentimenti si esprimono sui simboli della tastiera (per tutti – da 8 anni). Alle 20:30 la giornata si concluderà dalle 20:30 al Teatro Apollo con “Amour” della compagnia spagnola Marie De Jongh (per tutti – dai 6 anni) con Javier Renobales, Ana Martinez, Ana Meabe, Anduriña Zurutuza e Jokin Oregi (che firma anche regia e drammaturgia).

Sabato 4 gennaio dalle 10:00 la biblioteca L’Acchiappalibri accoglierà le ultime attività del Kids Village a cura di BlaBlaBla e tante realtà. Alle 10:45 e alle 11:45 (anche domenica 5) sui treni storici del Museo Ferroviario della Puglia continua l’immancabile appuntamento con In viaggio con le storie, piccolo festival della narrazione per l’infanzia. Ad accogliere gli spettatori, un capostazione clown e i suoi assistenti e tre vagoni pronti a trasformarsi in teatri e scenari straordinari per ogni storia. In scena “Greta Bon Bon” con Marzia Quartini (dai 7 anni), “Canto di Natale” dal classico di Charles Dickens con Ippolito Chiarello (dai 6 anni) e “Memorie di un lupo cattivo” con Luca Pastore (dai 5 anni).

Alle 11:00 e alle 16:30 il Teatro Koreja propone la sua produzione Làqua di e con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta (età 0/3 anni). Alle 17:00 sempre a Koreja in scena “La fabbrica del tempo”, nuova produzione firmata dalle compagnie pugliesi Principio Attivo Teatro (Lecce) e La luna nel letto (Ruvo di Puglia) con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro per la regia, drammaturgia, disegno luci e scene di Michelangelo Campanale (per tutti – dai 7 anni). Alle 17:00 e alle 19:00 alle Manifatture Knos la compagnia francese Cie L’Alinéa con le marionette di “Petites histoires sans paroles – Piccole storie senza parole” (per tutti – dai 5 anni). Alle 20:30, infine, sempre alle Manifatture Knos il coreografo giapponese Kenji Shinohe con “K(-A-)O” esplorerà, attraverso il corpo e le tecnologie digitali, il modo in cui i sentimenti si esprimono sui simboli della tastiera (per tutti – da 8 anni).

Domenica 5 gennaio si riparte alle 10:45 e alle 11:45 sui treni storici del Museo Ferroviario della Puglia ultimo appuntamento per In viaggio con le storie con “Greta Bon Bon” con Marzia Quartini (dai 7 anni), “Canto di Natale” dal classico di Charles Dickens con Ippolito Chiarello (dai 6 anni) e “Memorie di un lupo cattivo” con Luca Pastore (dai 5 anni). Alle 17:00 alle Manifatture Knos il Teatro all’improvviso di Mantova con Tre Sagome (repliche lunedì 6 alle 11:00 e alle 17:00). Lo spettacolo di e con Dario Moretti intreccia tre fiabe classiche – Zio Lupo e Giovannin senza paura di Italo Calvino e Tremotino dei fratelli Grimm – in un racconto unico, narrato con voce, musica e disegni di gesso. Tra coraggio e paura, le storie ricordano l’importanza di affrontare e superare i propri timori (per tutti – dai 4 anni).

Alle 18:00 alle Manifatture Knos la compagnia Armamaxa Teatro di Ceglie Messapica con Nel ripostiglio di Mastro Geppetto con Giacomo Dimase, Luigi Tagliente, Enrico Vezzelli (repliche lunedì 6 alle 11:00 e alle 17:00). Questa riscrittura di Pinocchio, tra clown e racconto, esplora genitorialità, identità e mancanze. Ironia, stupore e poesia danno nuovo brio al capolavoro di Collodi (per tutti – dai 5 anni). Alle 20:30, infine, al Teatro Paisiello il Collettivo Clown di Milano con Balloon adventures di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano (in replica lunedì 6 alle 17:00). Due clown aviatori inseguono un palloncino fino a Balloonia, dove si trovano sogni perduti. Uno spettacolo poetico e comico, che celebra la vita e il viaggio come metafora del vivere (per tutti – dai 3 anni).

Lunedì 6 gennaio la giornata conclusiva di Kids ospiterà alle 11:00 e alle 17:00 alle Manifatture Knos altre due repliche di “Tre Sagome” del Teatro all’improvviso di Mantova di e con Dario Moretti (per tutti – dai 4 anni). Alle 17:00 al Teatro Paisiello il Collettivo Clown di Milano con Balloon adventures di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano (per tutti – dai 3 anni). Alle 18:30 infine alle Manifatture Knos, l’ultimo spettacolo con “Nel ripostiglio di Mastro Geppetto” della compagnia Armamaxa Teatro di Ceglie Messapica con con Giacomo Dimase, Luigi Tagliente, Enrico Vezzelli (per tutti – dai 5 anni).

PICCOLI CRITICI – LABORATORIO PER PICCOLI CRITICI TEATRALI

Il festival Kids offre la possibilità alle bambine e ai bambini (dai 9 anni – info e iscrizioni 3479021446) che vogliano seguire gli appuntamenti del festival di cimentarsi nel ruolo del “critico teatrale”. Un laboratorio di sei incontri a cura dell’attrice Silvia Lodi attraverso il quale i partecipanti saranno aiutati a sollecitare alcuni strumenti utili per allenare lo sguardo e il cuore, in modo da poter raccontare alla fine il proprio catalogo di emozioni. Quanto prodotto sarà condiviso sul blog del festival durante e dopo la manifestazione.

UN FESTIVAL INCLUSIVO E SOSTENIBILE

Grazie al biglietto sospeso dell’Operazione Robin Hood il Festival sarà ancora più inclusivo mentre con la convenzione tra BicinCitta e CPK ci saranno sconti speciali per chi si muove in bici (info 3295872571). Infine, acquistando un biglietto di Kids sarà possibile avere una riduzione del 50% per visitare il Giardino Botanico in acquaponica “Ezen” di Lecce (info 3270596111).

TUTTO È POSSIBILE!

«A teatro puoi vedere come un omino piccino piccino alto quanto un pollice possa sconfiggere orchi, draghi a sette teste, streghe, uomini malvagi. A teatro il tempo corre in avanti o indietro, fuori è giorno ma dentro ci può essere la notte più nera e spesso anche il contrario. A teatro le emozioni vissute da altri diventano nostre, come fossimo noi a muoverci sopra il palco.

A teatro alla fine di uno spettacolo succede che, chiuso il sipario, il vincitore aiuta il nemico sconfitto a rialzarsi per prendere insieme l’applauso», raccontano i direttori artistici Tonio De Nitto (Factory Compagnia Transadriatica) e Raffaella Romano (Principio Attivo Teatro). «Kids è una festa del teatro dedicata ai bambini fuori e ai bambini dentro dove tutto è possibile. Siamo convinti che gli spettacoli possano parlare davvero a tutti anche se vengono da lontano e anche se non hanno parole. Tutto è possibile se guardi con il cuore».

IL FESTIVAL

Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Lecce, Puglia Culture, Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Trac – Teatri di residenza artistica in collaborazione con Assitej Italia, Polo Biblio-Museale di Lecce, le biblioteche L’AcchiappaLibri e OgniBene, Manifatture Knos, Cirknos, Teatro Koreja, Museo ferroviario della Puglia, BlaBlaBla, Nasca Teatri di Terra.

Info e biglietti

www.kidsfestival.it