Eventi Puglia luglio 2024: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di luglio 2024 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di luglio 2024 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra. Di seguito il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia a luglio 2024

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Karima con “Lifetime” (2 luglio)

ALBEROBELLO

“Andy Warhol. Life, Pop & Rock” (18 maggio -20 ottobre )

BARI

Programmazione di Spazio Murat (marzo- dicembre)

“Festa del Mare 2024” (giugno-agosto)

“Sussurra Luce “ ( giugno-dicembre)

“Meraviglie d’estate -Teatro musica animazione” (4 luglio-15 agosto)

Impatta (4-6 luglio)

“Lungomare di libri” (5 – 7 luglio)

BARLETTA

Concerto di Francesca Tandoi e Stefano Senni (1 luglio)

BISCEGLIE

Rush Summer Fest 2024 (giugno-agosto)

“Sindaci, ai fornelli!” (8 luglio)

CASTELLANA GROTTE

“DJ Mix Contest” ( luglio-agosto)

CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)

Mostra di di Marina Colucci (30 giugno-31 luglio)

CERIGNOLA

“Bic Nic”: le Letture in Villa (giugno-luglio)

CONVERSANO

“Chagall. Sogno d’amore” (20 aprile-27 ottobre)

CORATO

Festival GustoJazz (4 -9 luglio)

FOGGIA

Stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” (23 febbraio – 29 dicembre 2024)

“Concerti aperitivo” (maggio-dicembre)

FRANCAVILLA FONTANA

Stagione Artistica dell’AGiMus (marzo-dicembre)

LECCE

Stagione di Danza del Balletto del Sud (ottobre-gennaio 2024)

“Classica d’Estate… & wine” (14 giugno – 7 luglio)

“Vittorio Matino – Divampa colore” (15 giugno-6 ottobre)

“D’Puglia: forgiare il patrimonio, progettare il domani” (22 giugno-7 luglio)

Teatini in Musica” (8,12 e 30 luglio)

“Teatini in Musica” (12 luglio)

“Core Meu” (18 -20 luglio)

LEPORANO

“Canneto Sound Fusion” (giugno-agosto)

LUCERA

“Estate-Muse-Stelle” (luglio- settembre)

MANDURIA

“Acustica | emozioni in purezza” (febbraio-luglio)

MOLFETTA

Trame contemporanee (23 maggio -21 luglio)

NARDO’

“Insolita Rassegna Letteraria” (luglio-agosto)

NOVOLI

“Birre D’Autore” (giugno-luglio)

POLIGNANO A MARE

“Ad Libitum” (23 giugno – 20 settembre)

RUTIGLIANO (BA)

“Dillo con un Libro” (luglio -settembre)

SAN CESARIO DI LECCE

“Da qui si vede tutta la città” (1 e 2 luglio)

TARANTO

“In cortile al TaTà” (25 giugno – 4 settembre)

“Fahrenheit 451 – Aperitivo d’autore” (giugno-luglio)

Taranto Opera Festival (maggio-luglio)

TRANI

Stagione artistica 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani (marzo-novembre)

“Teatro a Corte” (15 giugno -20 luglio)

Tango Passion (9 luglio)

“International Trani Tango” (11-14 luglio)

VIESTE

Andy Warhol a Vieste (23 marzo – 30 settembre 2024)

“Cristalda & Pizzomunno” (13 -17 luglio)

eventi in aggiornamento

Nella foto Mattinata