Raffo Parco Gondar, dal 13 luglio la tredicesima edizione a Gallipoli

L’estate 2024 del Raffo Parco Gondar propone oltre un mese di musica dal vivo; Annalisa, Gazzelle, Achille Lauro, Ariete,Charlotte De Witte, Irama, Mahmood,Manuel Turizo, Tropico e Willie Peyote alcuni dei protagonisti

GALLIPOLI (LE) – Parte il 13 luglio con il djst di Ralf la tredicesima edizione del Raffo Parco Gondar, il più grande parco eventi del Sud Italia, per proseguire fino a settembre con un calendario ricco di eventi

Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo! Una postazione di Radio 105 per due ore di trasmissione in diretta dalla location, allieterà il pubblico per un’estate ricca di emozioni.

Il grande pop di Annalisa, Gazzelle, Achille Lauro, Ariete, Irama, Mahmood, Tropico e Willie Peyote; tutto il meglio della scena trap – hip hop e urban con Salmo, Noyz, Geolier, Gemitaiz, Capo Plaza, Manuel Turizo, Chimbala, Grupo Extra, solo per citarne alcuni; l’elettronica con il capitano Gigi D’Agostino, Carl Cox, Charlotte De Witte, Luca Agnelli, Enrico Sangiuliano Gabry Ponte, Nic Fanciulli, Ralf, Kobosil e tanti altri.

Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli.

Ma anche cabaret, teatro, street food e sport

Dal 18 al 20 luglio il Raffo Parco Gondar si trasforma in un grande agorà all’aperto con una nuova edizione del Fish And Gin Festival: una sagra 2.0 con una selezione dei migliori truck food e chef regionali e non, con una proposta gastronomica varia e apprezzata, un importante percorso di proposte “spirits” (gin, amari, vodka, bollicine, birre) che coinvolge le più note aziende nazionali e internazionali e le eccellenze locali che, con i loro brand ambassador si cimentano nel presentare nuove proposte in gare e masterclass. Ogni sera, poi, spettacoli, live e djset sempre diversi.

Dal 31 agosto al 1 settembre la terza edizione dell’“Apulia Sport Convention”, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.

Questo il calendario della nuova edizione Raffo Parco Gondar 2024, che ospita al suo interno le date dei principali tour estivi nazionali e internazionali:

13.07 Ralf

18.07 Fish and Gin Festival w/ Le Vibrazioni + Stasera Ridiamoci Sud – con Mandrake, i Malfattori e The Lesionati

19.07 Fish and Gin Festival w/Random – Una Festa a Caso

20.07 Fish and Gin Festival w/Sud Sound System + Carolina Benvenga

21.07 Capo Plaza + Tony Boy + Arti 5ive + Niky Savage

24.07 Mecna aftershow LACRIMA – La Festa Indie più Brutta D’Italia

25.07 Voglio tornarne negli anni 90

26.07 Naska

27.07 Il Tre – aftershow Luca Agnelli

28.07 Diss Gacha + Nerissima Serpe + Papa V + Slings + Digital Astro

29.07 Kawabonga Party XXL Extreme

30.07 La Sad

31.07 Irama / aftershow Univercity

01.08 Achille Lauro

02.08 Ariete aftershow LACRIMA – La Festa Indie più Brutta D’Italia

03.08 Vibras: Manuel Turzio, Cimbala e Grupo Extra

04.08 Gemitaiz

05.08 Teenage Dream + Zero Assoluto

06.08 Annalisa

07.08 Gazzelle / aftershow Univercity

08.08 Mai Dire Goku

09.08 Salmo & Noyz + Kid Yugi aftershow Kobosil

10.08 Karaoke Indie

11.08 Gigi D’Agostino

12.08 Geolier aftershow Kawabonga Party

13.08 Charlotte De Witte, Enrico Sangiuliano and more

14.08 Gabry Ponte

15.08 Klangkuenstler + Dax J + Lilly Palmer and more

16.08 Carl Cox, Nic Fanciulli, Anna Tur, Tini Gessler and more

17.08 Pizzicati, Taranta Sound

18.08 Mahmood

19.08 Kawabonga Party XXL Extreme

20.08 Tropico

21.08 Willie Peyote

23.08 Metempsicosi

25.08 Lucilla

28.08 Closing Party

31.08 Apulia Sport Convention

01.09 Apulia Sport Convention

Per il terzo anno si riconferma la collaborazione tra Raffo Parco Gondar e Radio 105, che dal 5 agosto al 1 settembre trasmetterà ogni giorno in diretta all’interno del parco, da una postazione dedicata “105 Summer @ Raffo Parco Gondar”, condotto da Niccoló Torielli e in onda dalle 18 alle 20.

Partner della rassegna 2024 importanti festival e format: Apulia Sport Convention, Fish And Gin Festival, Karoke Indie, Kawabonga Party, Luccica Festival, Oversound, Panorama Festival, Random, Sottosopra Fest, Voglio tornarne negli anni 90.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2024 Regione Puglia, Raffo e Glo; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Propaganda, Ticketsms.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Il RAFFO PARCO GONDAR di Gallipoli rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport, che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, discoteca, due pub, pizzeria, sala-giochi, aree sportive, aree verdi e per pic-nic, aree espositive. Il RAFFO PARCO GONDAR è l’unico parco tematico nel Sud Italia che abbia ospitato grandi artisti nazionali e internazionali con i live di Manu Chao, Sean Paul, Snoop Dogg, Major Lazer, The Prodigy, Skunk Anansie, Blanco Ska-P, Damian Marley, Caparezza, J-ax, Pinguini Tattici Nucleari, Shaggy, Moderat, Battiato, Salmo, Pino Daniele, Carmen Consoli, Fedez, TheGiornalisti, Coez, Litfiba, Subsonica, Mannarino, De Gregori, Fabri Fibra, Ghali, Negrita, Rkomi, tra gli altri; e i dijset di The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, David Guetta, Martin Garrix, Hardwell, Bob Sinclar, Dimitri Vegas & Like Mike, Nina Kraviz, Amelie Lens, Sven Vath, Ritchie Hawtin, Marco Carola, Tale of Us, Steve Aoki, e molti altri ancora.

Biglietti disponibili su www.raffoparcogondar.com

+39 3278215783

www.raffoparcogondar.com

https://www.instagram.com/parcogondar_gallipoli/

https://www.facebook.com/ParcoGondar