Eventi Puglia maggio 2024: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di maggio 2024 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di maggio 2024 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra. Di seguito il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia a maggio 2024

BARI

Stagione 2023/24 del Teatro Kismet (ottobre-maggio 2024)

“Un paese senza” (1 febbraio-2 maggio)

DAB 24 – DanzaABariSPRING (18 aprile -23 maggio)

“Afrocosmico | Club culture e controcultura” (20 aprile e 11 maggio)

Programmazione di Spazio Murat (marzo- dicembre)

“Citte citte a fa la iose” di Quadraccio & Baribanda (19 maggio)

BARLETTA

Stagione 2023/2024 del Teatro Curci (novembre- maggio 2024)

Mostra di Henri de Toulouse-Lautrec (8 Marzo -30 giugno 2024)

CERIGNOLA

Nuova stagione del Roma Teatro (4 novembre-5 maggio 2024)

Nuova stagione del Teatro Mercadante (16 novembre-10 maggio)

CONVERSANO

“Chagall. Sogno d’amore” (20 aprile-27 ottobre)

COPERTINO

“ConcerTIAMO” (aprile-maggio)

FOGGIA

Nuova Stagione della Piccola Compagnia Impertinente ( 21 ottobre-15 giugno 2024)

“Invisibili alla ribalta” (31 ottobre -19 maggio 2024)

Stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” (23 febbraio – 29 dicembre 2024)

“L’arte che parla moderno e contemporaneo” (5 aprile – 30 maggio)

FRANCAVILLA FONTANA

Stagione Artistica dell’AGiMus (marzo-dicembre)

LECCE

Stagione di Danza del Balletto del Sud (ottobre-gennaio 2024)

“Le Storie dell’Arte. Il Novecento” (febbraio-giugno)

Concerti con Aperitivo 2024 (marzo-maggio)

– Il cantante piccoletto” ( 22 aprile -3 maggio)

“Magical Mystery Story. Now and Then” (3 maggio)

Concerti con Aperitivo (5 maggio)

“Birre di Primavera” (10 – 12 maggio)

MANDURIA

“Acustica | emozioni in purezza” (febbraio-luglio)

MARTINA FRANCA

Mostra personale di Mino di Summa (24 aprile-5 maggio)

MELENDUGNO (LE)

“Primavera a teatro” (marzo-maggio)

MOLA DI BARI

Stagione Inverno Agìmus (21 gennaio-18 maggio)

MOLFETTA

“Spilla Festival” (9 -12 maggio)

MONOPOLI

Stagione 2023/24 del Teatro Radar (novembre-maggio 2024)

REGIONE

“ArmoniE di Primavera” (14 aprile – 21 giugno)

“Merenda nell’Oliveta” (maggio-giugno)

SAN CESARIO DI LECCE

“Teatri a Sud” (marzo-maggio)

TARANTO

“Arte-Fede-Devozione” (dicembre-giugno 2024)

TRANI

Stagione artistica 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani (marzo-novembre)

La Fotografia di Giuseppe Cavalli (26 marzo -31 maggio)

Air show con le Frecce tricolori (12 maggio)

TROIA

Laboratorio teatrale con Ettore Bassi (febbraio-giugno)

VIESTE

Andy Warhol a Vieste (23 marzo – 30 settembre 2024)

eventi in aggiornamento

