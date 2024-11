Il calendario con i principali eventi di novembre 2024 in Puglia: teatro, concerti, enogastronomia nei principali centri della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di novembre 2024 nella Regione Puglia? Cercheremo di fornire in particolare ai nostri lettori indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra.

Di seguito dunque il cartellone con tutti gli eventi in Puglia presenti sul portale Puglianews24.eu suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo poi che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@puglianews24.eu fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

Calendario degli eventi in Puglia a novembre 2024

ALBEROBELLO

“Andy Warhol. Life, Pop & Rock” (18 maggio -20 ottobre -Prorogata fino al 6 gennaio 2025)

Halloween (31 ottobre -3 novembre)

ACQUAVIVA DELLE FONTI

«Amor sacro amor profano» (1 novembre)

BARI

Programmazione di Spazio Murat (marzo- dicembre)

“Sussurra Luce “ ( giugno-dicembre)

Stagione 2024/25 Camerata Musicale Barese (27 settembre- 27 maggio 2025)

Stagione Teatro Studio 2024/25 (ottobre-maggio)

Stagione Altri Mondi (ottobre-aprile)

Stagione 2024/25 del Teatro Kismet (ottobre-aprile)

Halloween, “Monster Day” (31 ottobre -1 novembre)

“Bari Tango Congress” (31 ottobre -3 novembre)

BARLETTA

Stagione musicale di Cultura e Musica (settembre-novembre)

Imperial Royal Circus ( 25 ottobre -3 novembre)

Gli Insospettabili (8-10 novembre)

BITONTO

Traetta Opera Festival (13 settembre-10 novembre)

«Odisseo senza mare» (1 novembre)

BOVINO

Vibinum Music Fest (1-2 novembre)

BRINDISI

International Street Food (31 ottobre – 3 novembre)

“Crooning – Teatri Italiani” di Mario Biondi (14 novembre)

CAPURSO

Eventi Autunno (ottobre -dicembre)

CERIGNOLA

La nuova Stagione del Roma Teatro (ottobre -aprile)

CONVERSANO

“Chagall. Sogno d’amore” (20 aprile-27 ottobre Prorogata al 12 gennaio 2025)

DELICETO

Halloween al castello di Deliceto (31 ottobre e 1 novembre)

FOGGIA

Stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” (23 febbraio – 29 dicembre 2024)

“Concerti aperitivo” (maggio-dicembre)

“Venerdì in Bottega” (25 ottobre- 6 dicembre)

“Stand-up Comedy” (ottobre-gennaio)

FRANCAVILLA FONTANA

Stagione Artistica dell’AGiMus (marzo-dicembre)

GALLIPOLI

Concerto Malika Ayane (7 novembre)

LECCE

Stagione Concertistica Camerata Musicale Salentina (ottobre-maggio 2025)

Stagione di Danza del Balletto del Sud (13 ottobre-9 febbraio 2025)

Altre Latitudini (12 ottobre – 24 novembre)

“Li Schiavoni” (settembre-gennaio 2025)

“Gran Galà dell’Operetta” (3 novembre)

MARTINA FRANCA

Pink Floyd Immersion (16 novembre)

MOLA DI BARI

Agìmus, Stagione Autunno (25 ottobre -25 dicembre)

MOLFETTA

Marco Lodola Exhibition (12 ottobre – 10 novembre)

MONOPOLI

Stagione teatrale 2024/25 al Mariella (ottobre-aprile)

Stagione teatrale 2024/25 ‘Attraversamenti’ (novembre-aprile 2025)

PUTIGNANO

Eventi per l’autunno e l’inverno (ottobre-marzo)

REGIONE

Anima Mea (18 ottobre -16 dicembre)

“Madreterra Fest” (9 novembre -1 dicembre)

RUVO DI PUGLIA

Mostra dedicata a Tommaso Fiore (22 ottobre-22 novembre)

SAN CESARIO DI LECCE

“Antigone” (2 novembre)

SANNICANDRO DI BARI

“Sovra Naturale” (9 -11 novembre)

TARANTO

“ArmoniE in Bianco & Nero” (ottobre-novembre)

Attività 2024/2025 della compagnia Crest (ottobre-marzo)

Stagione Periferie 2024/2025 del Crest (novembre -aprile)

Visita guidata “Ethnos – Le radici di un popolo” (2 novembre)

«Favole & Tamburi» (novembre-marzo)

TRANI

Stagione artistica 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani (marzo-novembre)

Radar Photo Festival (4 ottobre -30 novembre)

“Sindrome di Stand-Up” (ottobre-dicembre)

Circo Bellucci (31 ottobre -11 novembre)

Weekend di Ognissanti 2024 al Polo Museale (1-3 novembre)

