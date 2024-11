“Shout, sister, shout”: concerto del gruppo The Fabrya Jazz Quartet a Bari

Al teatro Casa di Pulcinella il 22 novembre si esibiranno Badrya Razem in voce, Fabio Accardi alla batteria, Nicolò Petrafesa al pianoforte, Nunzio Laviero al contrabbasso

BARI – Venerdì 22 novembre, alle 21.00, al teatro Casa di Pulcinella di Bari, l’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà in prima assoluta il concerto “Shout, sister, shout” del gruppo musicale The Fabrya Jazz Quartet, composto da Badrya Razem in voce, Fabio Accardi alla batteria, Nicolò Petrafesa al pianoforte, Nunzio Laviero al contrabbasso.

Il progetto, che prende il nome da Sister Rosetta Tharpe, pioniera del gospel e del rock and roll, affronta il rapporto tra diritti delle donne e musica, con una totale immersione in quella matrice soul e blues che contraddistingue tutta la musica afroamericana, che si tratti di blues, jazz, soul, funk o r&b. Quella stessa matrice che racconta dei campi di cotone e canta la sofferenza della schiavitù diventa grido di rivolta e di rottura con gli stereotipi femminili.

La musica soul, in generale, ha spesso affrontato temi di emancipazione e dignità, diventando una voce potente per le donne che lottano per i propri diritti. Canzoni come “Respect” di Aretha Franklin, oltre a un grido di battaglia per i movimenti femministi e per i diritti civili, è diventata un inno per l’uguaglianza e il rispetto, non solo per le donne afroamericane, ma per tutte le donne che cercano di affermarsi e ottenere i propri diritti.

“Questo spettacolo nasce per mettere in luce il contributo delle donne afroamericane nella lotta per i diritti civili e sociali, spesso trascurato nelle narrazioni principali – ha affermato la cantante Badrya Razem -. Le donne afroamericane vanno celebrate perché hanno rotto le barriere di genere, razziali e sociali attraverso l’arte e la musica. Questo live diventa così un inno, un grido di libertà e affermazione di sé”.

Con questo concerto la band “fotografa” l’evoluzione della figura femminile attraverso poesie, aneddoti e racconti delle travagliate vite delle artiste che hanno fatto la storia della musica afroamericana, come Bessie Smith, Billie Holiday, Rosetta Tharpe, Nina Simone, la stessa Aretha Franklin, Chaka Khan, Tina Turner, Janice Joplin sino ad arrivare ad icone r&b dei nostri tempi come Bey.

“Non ci sarà solo musica in questa performance – precisa Razem – ma sarà un’esperienza multidimensionale, che propone anche la narrazione teatrale. Ogni elemento è pensato per trasportare il pubblico nelle storie delle protagoniste e farlo riflettere sul loro impatto”.

L’esibizione sarà preceduta, alle 20.30, dalla guida all’ascolto “Femministe in musica: Parità di genere e discriminazione”. Entrambi gli appuntamenti sono realizzati grazie al contributo della Regione Puglia.

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria, 4 – Bari

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00