Gli eventi di Danza a Bari nel periodo novembre/dicembre

Si inizia sabato 2 novembre con la seconda edizione del Premio Danza al Piccinni & Serata di stelle baresi della danza

BARI – Riprendono a novembre gli appuntamenti con la danza a Bari, disciplina che attraverso il corpo in movimento riesce a comunicare a pubblici diversi, superando tempo e lo spazio.

In fuori abbonamento al teatro comunale Piccinni – per la stagione Altri Mondi 2024-25 del Comune di Bari – assessorato alle Culture ideata e organizzata in collaborazione con Puglia Culture – sabato 2 novembre si terrà la seconda edizione del Premio Danza al Piccinni e, a seguire, la Serata di stelle baresi della danza con alcuni tra i più celebri protagonisti della danza, apprezzati a livello nazionale e internazionale, tutti e tutte di origini baresi: da Giovanna Pagone ad Angelo Petracca, Vito Volpicella, Antonello Sangirardi, Valeria Marangelli, Eliana Stragapede e Maristella Tanzi.

Nell’ambito della stagione e in fuori abbonamento anche l’appuntamento dell’11 dicembre: la quindicesima edizione del Gala Internazionale di danza San Nicola, ideato dalla Breathing Art Company con la direzione artistica di Simona De Tullio.

Jacopo Jenna, Enzo Cosimi, Michele Ifigenia Colturi/Tyche, Nadia Beugrè, Talk, filmed performance, video installazioni performative e audio descrizioni, invece, per l’edizione 2024 di DAB-FALL-DanzaABari, la vetrina di danza contemporanea organizzata sempre dal Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione con Puglia Culture al Teatro Kismet.

“Riprendono gli appuntamenti con la danza a Bari – commenta l’assessora alle Culture Paola Romano – grazie a un percorso che prevede la valorizzazione dei giovani talenti locali, il riconoscimento degli artisti baresi fuori regione, che vogliamo richiamare a Bari, e una rassegna di danza contemporanea ricca di sperimentazioni. Nelle prossime settimane gli appassionati di danza avranno solo l’imbarazzo della scelta e potranno assistere a performance e pièce originali e in esclusiva regionale. La nostra intenzione è quella di proseguire lungo la strada tracciata continuando ad arricchire questo percorso anche nei prossimi anni, per accompagnare e sostenere al meglio il grande fermento presente in città”.

· Premio Danza al Piccinni & Serata di stelle baresi della danza

Il 2 novembre la serata inizierà alle ore 20.00 con la premiazione ed esibizione dei gruppi e dei solisti vincitori della seconda edizione del Premio Danza al Piccinni, progetto per la valorizzazione delle scuole di danza dell’area metropolitana di Bari, con la curatela artistica di AltraDanza/Domenico Iannone, in collaborazione con ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza diretto da Elisa Barucchieri.

Sul palco saliranno i vincitori e le vincitrici: il “Migliore gruppo MODERN” assegnato a A.S.D. Acadèmie DanzARt con “Action Painting”, coreografie di Rosy Loconte; il “Migliore gruppo CONTEMPORANEO” assegnato a Scuola Danzarte con “Un accumulo di piccoli passi”, coreografie di Rosanna Cannito; il “Migliore solista MODERN”, assegnato a Giuseppe Crognale, in scena con “Inside me”, coreografie di Antonia Domanico, Scuola Ballet Center; il “Migliore solista CONTEMPORANEO” assegnato a Emmy Palmiotta, in scena con “Baccante”, coreografie di Vera Sticchi, Scuola Helga Kaloc e il “Migliore GIOVANE TALENTO”, assegnato a Giuseppe Crognale.

Nella seconda parte della serata, con un’operazione del tutto inedita, è in programma la Serata di Stelle Baresi della Danza a cura della Compagnia AltraDanza – direzione artistica Domenico Iannone e di Puglia Culture. Un appuntamento che si configura, quindi, come un evento unico, con alcuni degli interpreti di spicco della danza contemporanea, tutti originari di Bari e che hanno mosso i primi passi nelle scuole di danza del nostro territorio per poi lasciare la Puglia e danzare per formazioni e produzioni internazionali.

Coreografati da artisti baresi, sul palco del Teatro Piccinni si esibiranno: Giovanna Pagone con “Saluto a una regina – a Maria Elena” coreografia e regia di Elisa Barucchieri (direttrice artistica di ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza) con musiche di Giovannangelo De Gennaro; Angelo Petracca con “Spotlight” su coreografie e regia di Carmen De Sandi (direttrice artistica del Collettivo Sinespazio); Vito Volpicella con “Via”, coreografia e regia di Simona De Tullio (direttrice artistica della compagnia Breathing Art Company e del Premio Internazionale di Danza San Nicola) su musiche di Domenico Modugno. Antonello Sangirardi con “Tell me, how does god choose?”, coreografie e regia di Roberta Ferrara (direttrice artistica della compagnia Equilibrio Dinamico e del progetto Equilibrio Dinamico Ensemble) e musiche di Tom Waits; Valeria Marangelli con “Loss of direction” su coreografia e regia di Valeria Marangelli e Domenico Iannone (direttore artistico AltraDanza e direttore artistico della serata di stelle) su musiche di Beethoven.

Eliana Stragapede con “Remember it” su musiche di Forest Blakk con concept e coreografia di Ezio Schiavulli (direttore artistico della compagnia EZ3, dell’Ente di Promozione della Danza Ass. RI.E.S.CO. e del progetto Network Internazionale Danza Puglia); e infine Maristella Tanzi, coreografa e danzatrice della compagnia QuaLiBò e artista associata della Compagnia Sosta Palmizi, che è al tempo stesso coreografa e interprete del suo “Tre minuti circa di qualcosa” su musiche di Adolfo La Volpe.

La serata sarà presentata e condotta da Massimiliano Craus, docente di storia della danza alla Scuola di Ballo Teatro di San Carlo di Napoli, all’Università Popolare di Napoli e all’Academique Princesse Grace di Montecarlo; ricercatore sezione danza presso la Soprintendenza Archivistica per la Campania e per il Museo MEMUS del Teatro di San Carlo di Napoli; consulente sezione danza per la cattedra Storia contemporanea – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; responsabile sezione danza per Albatros Edizioni, FanPage, Pink Life Edizioni; Critico di balletto free lance e per il Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno; autore per i network Anteprima Teatro, Arte & Cultura, MondoWeb.

· Gala internazionale di danza San Nicola

A dicembre, l’11 (inizio ore 21.00), è in programma, sempre come fuori abbonamento per la stagione teatrale del Comune di Bari, la quindicesima edizione del Gala Internazionale di danza San Nicola, ideato dalla Breathing Art Company con la direzione artistica di Simona De Tullio, con in scena compagnie e accademie provenienti da tutto il mondo, partner del premio. Per il 2024 il Galà di danza vedrà la presenza dagli Stati Uniti del Boston Dance Theatre e del direttore del Ballet Hispanico di New York, partner del premio con borse di studio e tirocini formativi rivolti ai giovani talenti in gara durante la settimana di eventi. Ospiti della serata i giovani danzatori della School of Performing Arts di Malta, alla presenza di Sara Accettura, da anni docente dei corsi di danza. La serata vedrà in scena la Breathing Art Company con “Traces”, nuova produzione con musiche originali di Ivan Iusco.

· DAB FALL – DanzaABari 2024

A novembre, negli spazi del Teatro Kismet, riparte anche la versione FALL di DanzaABari, la rassegna di danza contemporanea del Comune di Bari- assessorato alle Culture in collaborazione con Puglia Culture, che rappresenta una delle poche vetrine di danza contemporanea in Puglia che accoglie tutte quelle espressioni di diverse generazioni di autori e autrici emerse nel corso dell’anno nei principali luoghi di ricerca e offerta di danza.

DAB riprenderà dunque a novembre e vedrà rinnovarsi la collaborazione con Big Festival, Bari International Gender festival. Una rassegna che si apre e si chiude con due coreografi di epoche, generazioni differenti, dalla straordinaria capacità espressiva e spinta innovativa (info prenotazioni: 389-2389142 – prenotazionidab@gmail.com – biglietteria del Teatro Piccinni 080 5772465 – 328.6917948).

Il 5 novembre alle 21.00 con il progetto vincitore di CollaborAction #6 del Network Anticorpi XL (di cui Puglia Culture è partner fondatore dal 2007), l’ultima, accattivante creazione del toscano Jacopo Jenna: “Danse macabre!”, danza e collaborazione Ramona Caia, Andrea Dionisi, Francesco Ferrari, Sara Sguotti. Una co-produzione Tanzhausnrw Düsseldorf.

Il giorno dopo, 6 novembre, la prima delle tre serate in collaborazione con BIG Festival, con lo sviluppo dell’azione di accessibilità in collaborazione con Al.Di.Qua. Artists: l’audio-descrizione poetica per ciechi ed ipovedenti realizzata da Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello e che accompagnerà tutti e tre i lavori ospiti della serata. DAB ospita BIG Festival, ore 20.45 la danza politica e la danzaeducazione di Aristide Rontini, performer, coreografo e praticante di danza di comunità, con “Lampyris noctiluna”, in programma nell’ambito della X edizione del BIG Festival. Indaga criticamente la conformità ai modelli, Aristide porta in scena il suo corpo in dialogo con l’eredità di Scritti Corsari di Pasolini, in cui l’intellettuale usa la metafora della “scomparsa delle lucciole” per una forte critica al conformismo. Il solo fa parte del progetto Rifrazioni, vincitore del Bando ministeriale per l’accessibilità dello spettacolo dal vivo.

Dalle ore 21.15 sarà la volta del collettivo di ricerca coreografica Tyche, nato all’interno di due importanti centri formativi italiani: la Civica Paolo Grassi di Milano e la scuola Conia, istituto di tecnica della rappresentazione sostenuto dalla Societas Raffaello Sanzio. Per la prima volta in Puglia andrà in scena “Citerone”, coreografia Michele Ifigenia Colturi, dramaturg Ciro Ciancio, Riccardo Vanetta, performers Enzina Cappelli, Andreyna De la Soledad e co-prodotto da Aiep Ariella Vidach (durata 30 minuti). A seguire la seconda coreografia di Michele Ifigenia Colturi selezionata per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2023 di Anticorpi XL: “Cuma”, dramaturg Ciro Ciancio, Riccardo Vanetta, performer Federica D’Aversa (durata 14 minuti)

In collaborazione con BIG Festival anche la serata del 20 novembre 2024 (ore 21.00). In ESCLUSIVA REGIONALE arriva il lavoro di Nadia Beugrè coreografa francese originaria della Costa d’Avorio per la prima volta a Bari con una video-installazione performativa provocatoria: “Parts”. Circondata da carcasse di macchine, simboli insensati del potere di un Occidente motorizzato, assembla frammenti metallici e pezzi di ricambio per costruire un’installazione fragile ed effimera. Come un tentativo finale di guarire e riparare.

Nel talk a seguire, l’artista Nadia Beugrè dialogherà con Mackda Ghebremariam Tesfaù, attivista, ricercatrice, dottoressa di Scienze Sociali, docente presso Iuav Venezia, Stanford Florence e Fondazione UniverMantova, componente direttivo di Refugees Welcome, associazione impegnata nell’accoglienza di rifugiati e rifugiate in famiglia, parte del comitato dell’associazione Razzismo Brutta Storia e resident curator presso Centrale Fies.

L’ultima data, solo a Bari, è prevista il 22 novembre 2024, alle 21.00, – ESCLUSIVA REGIONALE, in scena il potente lavoro di uno dei coreografi più autorevoli e apprezzati nel mondo del contemporaneo che torna a Bari questa volta con una coreografia dedicata a Pier Paolo Pasolini. Parliamo di Enzo Cosimi e di “Bastard Sunday”, interprete Paola Lattanzi, produzione Compagnia Enzo Cosimi, Mic, Teatro Comunale di Ferrara, Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival Dissonanze. Bastard Sunday dimostra tutta la potenza e l’attualità del lavoro di Cosimi, Ispirato alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini. Debuttato nel 2003, ripresentato al Teatro di Roma nel dicembre 2015, Bastard Sunday si avvale per le musiche della collaborazione del musicista/compositore berlinese Robert Lippok dei To Rococo Rot, artista tra i più interessanti e innovativi della scena musicale elettronica europea.