“Madreterra Fest”, dal 9 novembre al primo dicembre 2024 in Puglia

PUGLIA – Quattro weekend con tanti appuntamenti da segnare in agenda per la prima edizione del “Madreterra Fest”, viaggio tra sapori e tradizioni di Capitanata – evento finanziato da Pugliapromozione – in programma dal 9 novembre al 1° dicembre 2024 in Puglia, nei comuni di San Severo, San Paolo di Civitate e San Nicandro Garganico.

Percorsi naturalistici, visite guidate immersive, laboratori, concerti, show cooking, degustazioni e masterclass permetteranno di scoprire o riscoprire il ricco patrimonio dell’Alto Tavoliere, come è stato evidenziato durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi lunedì 28 ottobre a Foggia, a cui hanno preso parte i sindaci dei tre comuni Lidya Colangelo (San Severo), Costantino Rubino (San Paolo di Civitate), Matteo Vocale (San Nicandro Garganico), la presidente dell’ASP Vincenzo Zaccagnino Patrizia Lusi, la direttrice del MAT (Museo dell’Alto Tavoliere) Elena Antonacci e il coordinatore del progetto Salvatore Di Matteo. Presenti all’incontro anche gli assessori del Comune di San Severo Rosario Di Scioscio (Marketing territoriale) e Mario Marchese (Agricoltura e Attività produttive).

Durante quattro week-end il festival esplorerà diversi temi declinando la Terra come elemento fondante di un popolo e di una cultura, per valorizzare e far conoscere le tradizioni, le produzioni enogastronomiche e artigianali, il patrimonio culturale e architettonico del territorio.

Partire dalla terra, dalle nostre radici e dalla consapevolezza dell’identità è lo strumento attraverso cui è possibile valorizzare il territorio e destagionalizzare il turismo. A sostenerlo sono stati i sindaci dei comuni che ospiteranno gli appuntamenti del “Madreterra Fest”, pronti a collaborare per la prima edizione dell’evento.

«Questo progetto ci aiuta a riscoprire e valorizzare le nostre radici, permettendo a tanti visitatori e turisti di conoscere il patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico dell’Alto Tavoliere», ha raccontato il sindaco di San Severo Lidya Colangelo, sottolineando l’importanza di far diventare l’autunno la stagione prevalente per la valorizzazione del territorio.

“Madreterra Fest” ha l’ambizione di unire i comuni in un percorso intelligente, riscoprendo legami esistenti già nell’antichità, come hanno evidenziato i sindaci di San Paolo di Civitate Costantino Rubino e di San Nicandro Garganico Matteo Vocale.

L’evento oltre a valorizzare le produzioni che sono espressione massima della terra dell’Alto Tavoliere – come il pane, in vino e l’olio – incontra luoghi imperdibili, tra cui il MAT, la Galleria dei Celestini e la Palazzina Liberty a San Severo, il Museo Civico a San Paolo di Civitate e la Masseria Zaccagnino in agro di San Nicandro Garganico.

Sarà proprio Masseria Zaccagnino a dare il via agli appuntamenti del “Madreterra Fest” il 9 e 10 novembre. «Siamo felici di aprire l’azienda al territorio, ai turisti, a chi ancora non la conosce, per raccontare il nostro progetto di agricoltura sociale», ha affermato la presidente dell’ASP Vincenzo Zaccagnino Patrizia Lusi, che ha riportato un dato importante, ossia che il 78% della popolazione mondiale ha espresso il desiderio di visitare l’Italia. Un dato che avvalora la necessità di promuovere eventi come “Madreterra Fest”, che permettono di fare turismo esperienziale.

«Madreterra significa non perdere mai il contatto con ciò che è dispensatrice della produzione agricola. Per questo il MAT ha sempre creduto nel connubio con i prodotti tipici locali», ha sottolineato Elena Antonacci, direttrice del Museo dell’Alto Tavoliere, luogo che ha un forte legame con la vocazione agricola e con il paesaggio storico. All’interno del Museo, infatti, c’è una sala dedicata alla “triade mediterranea” – ulivo, grano e vite – con reperti che parlano di usanze greche mutuate anche dai dauni.

L’evento favorisce, inoltre, l’incontro e la collaborazione tra istituzioni e imprese. «Collaborare per mostrare le bellezze territoriali, siano esse naturalistiche, storiche, architettoniche, artigianali, gastronomiche. Il progresso di un territorio passa attraverso questa condivisione», ha sostenuto il coordinatore del progetto Salvatore Di Matteo.

IL PROGRAMMA DI MADRETERRA FEST

Si parte il 9 e 10 novembre con l’appuntamento a San Nicandro Garganico presso Masseria Zaccagnino (in contrada San Nazario), con “Dalla terra il nettare degli dei”. Sabato 9 alle ore 15.00 ci sarà un percorso naturalistico nei tratturelli della Masseria Zaccagnino, luogo simbolo della pastorizia garganica e della tradizione agroalimentare dell’Alta Daunia. Al rientro in Masseria è previsto un aperitivo. Il percorso naturalistico si ripeterà domenica 10 novembre alle ore 10.00, mentre a partire dalle 12.00 è in programma la Masterclass dedicata ai vini novelli tenuta da un sommelier AIS e accompagnata da cibi della cultura contadina.

Il secondo weekend si svolgerà tra San Severo e San Paolo di Civitate e avrà come tema “La terra plasmata”. Venerdì 15 novembre appuntamento alle 18.30 al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo per il laboratorio alla riscoperta delle ceramiche daunie a cura della ceramista Angela Quitadamo dell’Archeoclub di Monte Sant’Angelo; alle 19.00 ci sarà una visita guidata immersiva del MAT e, a seguire, aperitivo e incontro con i produttori locali di olio di Peranzana.

Ci si posta al Museo Civico di San Paolo di Civitate domenica 17 novembre dove, a partire dalle 17.30, sono previsti diversi momenti: visita guidata immersiva al Museo, aperitivo e incontro con i produttori locali di olio di Peranzana, laboratorio di ceramica dauna, concerto di brani antichi con arpa e flauto e, per chiudere, degustazione di pietanze riconducibili alla cultura del popolo dauno.

“La terra custode dei sapori e San Severo sotterranea” è il tema del weekend del 23 e 24 novembre che si svolgerà in diversi luoghi di San Severo. Sabato 23 alle 19.30 appuntamento alla Galleria dei Celestini per l’itinerario immersivo, con cuffie silent, accompagnati da una guida turistica alla scoperta di ipogei e cantine. La visita sarà arricchita da una degustazione di bollicine locali. Alle ore 21.00 ci sarà la Masterclass con AIS Puglia dedicata agli abbinamenti cibo/bollicine.

Domenica 24 novembre alle 19.30 ci sarà un evento diffuso in città, tra Galleria dei Celestini, Palazzina Liberty e MAT Museo dell’Alto Tavoliere, con degustazione di bollicine accompagnate da prelibatezze gastronomiche a cura di aziende locali.

L’ultimo weekend del Madreterra Fest si svolgerà a San Severo presso Galleria dei Celestini e sarà incentrato su “Da terra faremo pane – Il pane al centro della vita dell’uomo”. Sabato 30 novembre alle 19.30 degustazione (di acqua sale, panzanella e pane abbrustolito) accompagnata dalla riflessione sulle tradizioni culinarie nei diversi paesi della Capitanata. Domenica 1° dicembre alle 19.30 ci saranno uno show cooking e un laboratorio sui grani antichi, mentre alle 21.00 la degustazione di vini DOP di San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Alle 20.30 in piazza Municipio è previsto un concerto di musica popolare.

