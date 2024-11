La Philharmonia Orchestra di Londra il 25 novembre a Bari

Al teatro Petruzzelli concerto della Philharmonia Orchestra di Londra diretta dal Maestro Alessandro Crudele

BARI – Questa mattina, nel foyer del Teatro Petruzzelli, il Maestro Alessandro Crudele ha presentato il suo “tour” pugliese con la Philharmonia Orchestra di Londra, una delle più prestigiose orchestre al mondo, che il prossimo 25 novembre si esibirà al teatro Petruzzelli.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura della Regione Puglia e Puglia Culture con la collaborazione dei Comuni di Bari e di Barletta, prevede due appuntamenti in Puglia: il 25 novembre nel capoluogo pugliese e il 26 novembre a Barletta.

Per entrambe le date l’Orchestra sarà diretta proprio dal Maestro Crudele, uno dei direttori italiani più apprezzati all’estero che ha uno strettissimo legame con la Puglia; nasce infatti da padre barlettano e, nonostante viva stabilmente a Berlino da alcuni anni, proprio per riavvicinarsi alle sue origini, ha scelto Ostuni come sua seconda dimora.

All’incontro con la stampa sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Bari Vito Leccese e l’assessora comunale alle Culture Paola Romano.

“È un grande onore per noi ospitare la Philarmonia Orchestra di Londra, diretta per l’occasione da Alessandro Crudele, uno dei gradi talenti del nostro Paese le cui origini affondano proprio nella nostra terra – ha detto Vito Leccese -. Generalmente il percorso musicale dei direttori d’orchestra viene associato al pianoforte, mentre il maestro Crudele è un violinista: personalmente ho sempre associato il suono del violino al movimento del respiro, e a tal proposito mi piace citare una frase attribuita a Sofocle, secondo cui “L’essere umano è solo respiro, il resto è ombra”.

Credo che il filo conduttore che unisce il maestro Crudele, l’orchestra londinese e il teatro Petruzzelli sia legato al rilancio della produzione e dell’attività artistica della nostra fondazione Petruzzelli, che negli ultimi 10 anni, grazie anche alla guida del sovrintendente Biscardi, è riuscita a conquistare una dimensione nazionale internazionale”.

“La presenza di Alessandro Crudele qui a Bari rappresenta l’occasione, per il nostro pubblico, di assistere a un concerto straordinario, visto che parliamo di uno degli esponenti di punta di quella grande tradizione dei maestri d’orchestra che la nostra terra vanta – ha commentato Paola Romano -. Si tratta di un risultato possibile grazie alla sinergia del Comune di Bari con la Regione Puglia e Puglia Culture, che ci vede uniti nel valorizzare tanto le professionalità culturali attive in Puglia quanto quelle di chi, pur lavorando all’estero, mantengono un forte legame con questa terra, com’è il caso di Alessandro Crudele”.

A margine della cerimonia, il sindaco ha consegnato ad Alessandro Crudele una targa di riconoscimento dell’amministrazione comunale, che recita:

“Al Maestro Alessandro Crudele, pugliese nelle origini e nel cuore, che con il suo talento custodisce e rinnova in tutto il mondo la grande tradizione dei direttori d’Orchestra italiani. Per il suo impegno nella promozione della cultura musicale e della bellezza della Puglia e per aver reso possibile il ritorno della Philharmonia Orchestra a Bari, sul palco del Teatro Petruzzelli.

Il sindaco di Bari con stima e riconoscenza”.