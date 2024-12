Bitonto, al via “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘24”

Dal 19 novembre al 30 dicembre, a Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo nove appuntamenti, nel nome della grande musica, realizzati in collaborazione con Comuni e territori

BITONTO – La musica fa miracoli: mette insieme persone, situazioni, Comuni. Come nel caso di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo, cittadine unite – per la seconda volta – in un festival dedicato alla musica “alta”, da sempre modalità espressiva della cultura pugliese: quella dell’”Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘24”, rassegna, giunta alla settima edizione, prodotta e organizzata dall’associazione “Angeli Eventi ETS” di Bitonto con il patrocinio della Città metropolitana di Bari – che nei giorni scorsi ha ospitato la presentazione del Festival – di “Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura), dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e patrocinio e contributo di Regione Puglia, Fondazione Puglia, Comune di Bitonto, Comune di Giovinazzo, Comune di Palo del Colle.

In partnership con Centro C.U.T.A.M.C. Università degli studi di Bari, Primo Circolo Didattico “Nicola Fornelli” Bitonto, U.T.E. “Domenico Pastoressa” Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Giovinazzo, associazione culturale “Symposium” di Bitonto, Cooperativa sociale “Ulixes”, partner logistici Cantine Coppola Gallipoli e il Tarallino d’oro di Palo del Colle. Media partner Bitonto Live, Palo Live e il magazine dell’area metropolitana di Bari “Primo Piano”.

Una rassegna capace di fare sistema tra realtà territoriali differenti e rendere omaggio alla Puglia, regione dalla grande tradizione musicale. Nove appuntamenti in programma tra martedì 19 novembre e lunedì 30 dicembre in location significative delle tre aree: un nuovo passo verso la realizzazione di una rassegna territorialmente ampia, come ampio è il suo ambito culturale.

L’Ente che organizza l’appuntamento, nato nel giugno 2018 a Grottaglie con una messa in scena fantasmagorica della “Tosca” di Puccini nel teatro naturale della Cave di Fantiano – oltre 1300 gli spettatori di quella serata – si è data infatti come obiettivo la creazione, nel Sud Italia, “di una stagione di opere e concerti in luoghi pugliesi suggestivi che veicolino la Puglia a livello internazionale come regione d’alto profilo culturale”, spiegano ancora i due artisti ideatori della rassegna, Angela Cuoccio e Gianni Leccese.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI

BITONTO

Martedì 19 novembre 2024 (porta ore 19.45, inizio ore 20.20)

Teatro “Tommaso Traetta” di Bitonto

“OLTRE LIRICA TALK!”

Serata inaugurale sul tema “IL FALSO POSSIBILE, LA CULTURA DEL FALSO”.

Conduce Ugo Sbisà, giornalista e critico musicale della Gazzetta del Mezzogiorno, docente di Storia del jazz e Tecniche della Comunicazione al Conservatorio Piccinni di Bari. Interventi di Cristina Piscitelli, curatrice progetti Apulia Film Commission; Eraldo Martucci, critico musicale, giornalista e saggista; Mariella Vitucci, giornalista e caporedattore della testata “Bitonto Live”.

E ancora Valentino Losito, giornalista, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, presidente dell’Università della Terza Età di Bitonto; Chiara Cannito, scrittrice e presidente della cooperativa “Ulixes” di Bitonto. Momenti musicali a cura di Ettore Papadia al pianoforte e del coro della U.T.E. “Domenico Pastoressa”, direzione del Maestro Gianni Leccese. Ingresso libero su prenotazione al 328.4561760.

Giovedì 28 novembre 2024 (porta ore 19.45, inizio ore 20.20)

Teatro “Tommaso Traetta” di Bitonto

“UNA SERA CON…RENZO ARBORE story”

Concerto multidisciplinare con i Cameristi di Oltrelirica pop: Gaetano Schettini (voce), Rocco Volpe (tastiere), Domenico Bitetto (chitarra), Sanseverino Michele (fiati), Sergio Schiavone (basso/fiati), Nico Cattedra(percussioni), Giacomo De Nicolo (batteria), Francesca Mugeo e Valentina Valentini (backing vocals). Evento in collaborazione con U.T.E. “Domenico Pastoressa”, ingresso a pagamento (convenzionati euro 7, under 18 e over 65 euro 9, intero posto unico 11 euro).

Venerdì 29 novembre 2024, ore 18.00

Sala degli Specchi di Palazzo Gentile (Bitonto)

“… CON GRANDE SENTIMENTO… L’UNIVERSO FEMMINILE DI GIACOMO PUCCINI”

Serata in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini a cura della giornalista Adele Porzia; interventi delle prof.sse Rossella Abbaticchio e Rosanna Amati e in collegamento da San Pietroburgo il direttore del Teatro musicale “Shalyapin”, Fabio Mastrangelo. Evento in collaborazione con F.I.D.A.P.A. BPW Italy sezione di Bitonto, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Ingresso libero.

Mercoledì 4 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30)

Teatro “Tommaso Traetta” di Bitonto

“PUCCINI GALA”

Per l’appuntamento “Oltrelirica & Friends”, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, un gran galà lirico sinfonico con il soprano Angela Cuoccio, il tenore Gianni Leccese e l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta dal Maestro Giovanni Rinaldi, musiche di Giacomo Puccini; con la partecipazione del coro delle voci bianche del Primo circolo didattico “Nicola Fornelli” diretti dal Maestro Arcangelo Grumo. Ingresso a pagamento (convenzionati euro 7, under 18 e over 65 euro 9, intero posto unico euro 11).

Venerdì 6 dicembre 2024 (ore 18.30)

Torrione Angioino di Bitonto

“DANTE E GIANNI SCHICCHI NELL’ITALIA “BORDELLO””, recital monografico per il centenario della morte di Giacomo Puccini: narrazione a cura di Franco Terlizzi. Evento in collaborazione con l’associazione culturale “Symposium”, ingresso libero.

PALO DEL COLLE

Domenica 15 dicembre (ore 18,30)

Chiesa di San Domenico di Palo del Colle

“LA NOTTE DEI TENORI”, concerto per voci di tenore con Paolo Spagnuolo, Sokol Gjegji, Gianni Leccese. Al pianoforte Mariacristina Buono. Ingresso Ibero.

GIOVINAZZO (edizione natalizia)

28 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30)

Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo

“LUMINOSITY”

Il famoso pianista londinese Andrew McCormack in concerto per piano solo, esclusivo per Oltre Lirica, presenterà il suo ultimo lavoro discografico. Ingresso libero.

29 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30)

Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo

“IL GENIO ITALIANO: VERDI E PUCCINI DA CAMERA”, concerto per quartetto d’archi e pianoforte a quattro mani con i Cameristi di OltreLirica: Stefano Costantino Coccia (violino I), Vincenzo Tursi (violino II), Giorgia Desantis (viola), Roberto Chiapperino (violoncello), Giuseppe Taccogna (pianoforte) Yulia Moseychuk (pianoforte). Ingresso libero.

30 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30, fuori programma)

Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo

“LA NOTTE DEI TENORI”, con i tenori Paolo Spagnuolo, Gianni Leccese, Federico Buttazzo; con Ettore Papadia al pianoforte. Evento fuori programma. Ingresso a pagamento 10 euro.