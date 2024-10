Una mostra dedicata a Tommaso Fiore a Ruvo di Puglia

Presso il Museo del Libro a Palazzo Caputi da domani 22 ottobre al 22 novembre la mostra “A lezione di libertà”

RUVO DI PUGLIA – Da martedì 22 ottobre a venerdì 22 novembre 2024 il Museo del Libro, a Palazzo Caputi, in via Alcide De Gasperi 26 a Ruvo di Puglia, ospiterà la mostra “A lezione di libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica”.

La mostra, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia in collaborazione con il MiC, patrocinata dal Comune di Ruvo di Puglia con il sostegno formale della presidenza della Repubblica sarà inaugurata martedì 22 ottobre 2024 alle ore 17.30.

Interverranno il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco, l’assessora alla Cultura del Comune Monica Filograno, la segretaria generale Consiglio Regionale della Puglia Domenica Gattulli. E ancora i curatori della mostra e del catalogo Anna Gervasio, Vito Antonio Leuzzi e Raffaele Pellegrino, rispettivamente Direttrice, Presidente e vice presidente IPSAIC.

Inoltre modera Teresa De Francesco, direttrice Sistema Museale.

Nata da una ricerca dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), la mostra in particolare ricorda la figura di Tommaso Fiore, politico antifascista, scrittore e meridionalista pugliese originale protagonista del dibattito culturale e politico regionale e nazionale nel XX secolo, in occasione del 50º anniversario della sua morte.

Fino a venerdì 22 novembre dunque l’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del Museo (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; il martedì anche dalle ore 16:00 alle 18:00 e il giovedì anche dalle ore 17:00 alle 19:00).

Per prenotazioni di visite guidate per scolaresche, scrivere a biblioteca@comune.ruvodipuglia.ba.it