«Favole & Tamburi», al via la rassegna del Crest a Taranto

«Favole & Tamburi», il teatro per ragazzi tra fiaba, sogno e avventura, dal 3 novembre al 30 marzo, proporrà dieci spettacoli al Tatà con alcune tra le migliori compagnie italiane e pugliesi. Si parte con «Jack, il ragazzino che sorvolò l’Oceano» della Luna nel Letto.

TARANTO – Il teatro che si fa fiaba, sogno e avventura con «Favole & Tamburi», l’ormai storica rassegna domenicale per ragazzi della compagnia Crest all’auditorium TaTà, al via il 3 novembre con «Jack, il ragazzino che sorvolò l’Oceano», spettacolo per il quale il regista Michelangelo Campanale della compagnia di Ruvo di Puglia La Luna nel Letto si è rifatto, con il suo teatro d’attore e di figura, all’impresa leggendaria di Charles Lindbergh, primo pilota ad attraversare l’Atlantico in solitaria.

Dieci gli spettacoli in cartellone, con alcune compagnie storiche, sia italiane che pugliesi, accanto a realtà più recenti ma già diventate un punto di riferimento. È il caso del collettivo salentino Principio Attivo Teatro, che il 17 novembre propone l’antico teatro delle ombre con «La favola di Peter» e uno specialista del genere, Silvio Gioia, che realizza in scena la drammaturgia e la regia di Giuseppe Semeraro rappresentando con un linguaggio visivo onirico la storia di un ragazzo e della sua ombra, «venuti alla luce» insieme.

Ci saranno anche i burattini di Paolo Comentale e del Granteatrino di Bari, che l’1 dicembre presentano «Buon compleanno Giulio Coniglio» con al centro il personaggio nato dalla matita di Nicoletta Costa e amatissimo dai bambini.

Con il teatro si può tutto, anche tenere insieme il mondo di Andersen e la Commedia dell’arte, cosa che farà il 15 dicembre la compagnia ravennate Drammatico Vegetale con lo spettacolo «Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi» di Ezio Antonelli, poesia che illumina il freddo della vita e della mente.

E poi un classico del mondo delle favole e della produzione targata Crest, che il 5 gennaio, vigilia della Befana, propone «La storia di Hansel e Gretel» rielaborata da Katia Scarimbolo per la regia di Michelangelo Campanale.

La programmazione dell’anno nuovo proseguirà il 19 gennaio con il «Pinocchio testadura», che con l’interpretazione di Greta Belometti fonde recitazione e «sand art» attraverso i disegni di sabbia realizzati in tempo reale dentro uno spettacolo diretto da Piero Bonaccurso per la compagnia calabrese Teatrop.

È una storia di sortilegi, regnanti e nascituri la vicenda nella quale rimane invischiata la cicogna Tiresia protagonista di «Cracrà Punk», lavoro di teatro di figura e burattini ideato da Gigio Brunello che la celebrata compagnia Fontemaggiore di Perugia porta in scena il 2 febbraio.

A sua volta fa andare a braccetto teatro di figura e videoproiezioni «Briciole di felicità», spettacolo scritto da Anna Meini per un’altra storica compagnia di teatro ragazzi, Fondazione Sipario Toscana, di scena il 16 febbraio.

E sempre dalla terra di Dante, più precisamente da Empoli, arriva il 9 marzo «Trame su misura vol. 1» di Giallomare Minimal Teatro su testo di Renzo Boldrini, che riscrive in chiave contemporanea alcune fiabe famose, in questo frangente «Il lupo e i sette capretti» e «Casa di paglia, di legno e di mattoni» tratta da «I tre porcellini».

Si chiuderà il 30 marzo con un omaggio all’universo di Gianni Rodari con «Favole al telefono», spettacolo di Mario Fracassi per Fantacadabra di Sulmona pensato come un’attenta, serie e civile osservazione della realtà contemporanea.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 18. Abbonamenti 60 euro (10 spettacoli), biglietti 7 euro (6 euro per nuclei familiari di almeno quattro persone). Info e prenotazione 333.2694897