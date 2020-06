Lecce: pista ciclabile finanziamento finanziamento regione di 690mila euro

LECCE – Il Comune di Lecce – Settore Mobilità ha ottenuto dalla Regione Puglia finanziamento per 690mila euro il progetto del settore Mobilità e Trasporti per la “RETE CICLABILE della Città di Lecce ‘Stazione ferroviaria – Palasport via Merine – Parcheggio di interscambio Settelacquare – Mura Urbiche – Parcheggio di interscambio ex Foro Boario – Borgo San Nicola”.

Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito dell’Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane” a valere sull’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020.

Si tratta di interventi sulla rete ciclabile per un totale di 8 chilometri, che comprendono la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili e la ricucitura di percorsi ciclabili esistenti.